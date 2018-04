Petr Kolář vypustil tyto informace: Pokyn k likvidaci Skripala vzešel zřejmě přímo od Putina. A Zeman? Naši spojenci ho mají za exota

Někdejší český diplomat v Rusku a ve Spojených státech Petr Kolář se domnívá, že povel k likvidaci bývalého ruského agenta Sergeje Skripala mohl vzejít přímo od ruského prezidenta Vladimira Putina. Řekl to v pořadu Rozstřel serveru iDNES.cz. A řekl toho ještě mnohem víc. Obul se také do českého prezidenta Miloše Zemana.

„Když vím, jak to v Rusku funguje, nepochyboval bych moc o tom, že přímý pokyn k likvidaci Skripala vzešel přímo od Vladimira Putina. Mohla to být i dychtivá iniciativa někoho, kdo si myslí, že se v Kremlu zavděčí. Ví to jistě jen britská kontrarozvědka,“ zaznělo z úst Petra Koláře. Britové se podle jeho názoru nezachovali hystericky. Zřejmě mají k dispozici materiály, které je dovedly až k tomu, že požádali o pomoc partnery. Jsou to ale citlivé informace, které se podle všeho nemají dostat na veřejnost.

Jako někdejší zástupce České republiky v USA Kolář také konstatoval, že předseda dolní komory amerického Kongresu Paul Ryan se původně chtěl setkat s českým prezidentem Milošem Zemanem. V tomto smyslu byla odeslána i patřičná žádost, ale Hrad na ni nereagoval. A Američané nakonec usoudili, že bude lepší, když se Ryan se Zemanem neuvidí. Stačilo se zamyslet nad tím, jak Zeman útočí na nezávislá média, aby bylo jasné, že je lepší, když k žádné schůzce nedojde.

Exkluzivně na PL: A to se poděláme z toho, že přijel? Jak nějaká rozvojová země, zaznělo ze sněmovny kvůli návštěvě Paula Ryana. A že nechtěl vidět Zemana? Prý to bylo jinak

Zeman je na Západě vnímán jako politik, který se přiklání k Ruské federaci. Česká republika sice není prezidentským systémem, ale prezident se těší respektu občanů, lidé naslouchají jeho názorům a z tohoto hlediska představuje problém, že prezident svými kroky fakticky vychází vstříc cizí zemi, která není naším spojencem. V lidech mnohá Zemanova slova vzbuzují nejistotu, a to Ruské federaci mnohdy stačí.

Spojenci České republiky ale už vědí, že mají Zemana brát s rezervou. „Doufám, že naši spojenci, alespoň jakou já mám zpětnou vazbu, chápou, jaká je role prezidenta v našem systému. Nejsme prezidentský systém. A to, že jej berou spíše jako jakési povyražení, tak trochu exota, který je už hodně popletený. I když přitom v zásadě velmi škodí a nám to samozřejmě žádný kredit nepřidává. Spíše je to opravdu ostuda,“ konstatoval Kolář.

Pro Koláře je jednání Miloše Zemana o to nepochopitelnější, že kdysi jako premiér dovedl tuto zemi do NATO. I jako předseda Sněmovny vystupoval jinak, než vystupuje dnes. Tehdy se také jinak stavěl k čínským investicím i k radikálům na politické scéně. Kolář pro to těžko hledá vysvětlení. Jako laik za tím vidí snad rozpad osobnosti.

