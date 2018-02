Petr Kramný není vrah. Novinář Ondřej Höppner přináší ve své knize nové, šokující důkazy. Znamenají zvrat v případu a dostanou Kramného na svobodu

Případ Kramný: Všechno je jinak s podtitulem Vraždila Monika Kramná? Tato kniha budí rozruch ve státních strukturách i na sociálních sítích. Je obviněním celého systému, do kterého jsou zapojena média, policie, soudy i politici. Kramný si má odsedět 28 let vězení, a to bez jediného přímého důkazu. Jen na základě dojmů a znaleckých posudků, kde hrála roli i falza. Dnes to odskákal údržbář z Karviné, zítra to může být kdokoliv z nás.

Rovnou k věci: udělal to Kramný, nebo ne?

Höppner: Ne. Považuji takřka za jisté, že Kramný není pachatelem. A je zcela jisté, že to nebyla vražda elektrickým proudem.

Když to nebyl Kramný, kdo tedy?

Höppner: To se zřejmě nikdy nedozvíme. Jsou tu však indicie, že šlo o rozšířenou sebevraždu. Tedy že Monika Kramná zabila sebe, dceru a pokusila se zabít i manžela, který se štěstím přežil.

Proč by to dělala?

Höppner: Motivů měla nesrovnatelně víc než Kramný. Trpěla těžkými depresemi, které řešila samoléčbou, sama si ordinovala antidepresiva a brala je po hrstech společně s dalšími léky. Ve svých 36 letech zjistila, že se jí zhroutila většina životních snů: nikdy nebude žít v luxusu, nikdy nebude modelkou, zůstane ošetřovatelkou a manželkou údržbáře z automobilky. A navíc se s ní krátce před odjezdem do Egypta rozešel milenec.

Proč by zabíjela dceru i manžela?

Höppner: Je spousta případů žen, které se rozhodly vzít „s sebou“ i svoje nejbližší. Muži-sebevrazi to tak často nedělají. Na tohle téma je v knize celá kapitola.

Odkud jste čerpal informace?

Höppner: Většina z nich zazněla u soudu, ale média, která prosazovala verzi Kramný rovná se vrah, je potlačila. Kromě toho jsem měl přístup i k dokumentům, které se na veřejnost nedostaly, a hovořil jsem s rodinnými známými, které policie přehlédla. Byl jsem i v Egyptě, kde jsem mluvil s lidmi, kteří se zúčastnili vyšetřování. Hodně mi pomohl spolek Šalamoun.

Jak tedy podle vás Monika a Klára zemřely, když ne elektřinou? Z Egypta jsou dvě verze. První je otrava, druhá je dehydratace s možností otravy.

Höppner: Jak se objevila verze s elektrickým proudem? Přišla s ní česká policie pod tlakem médií, která odsoudila Kramného ještě před procesem. Bylo potřeba ho poslat za mříže, a kdyby vraždil jedem, bylo by to obtížné.

Proč?

Höppner: Jestliže jsou v zavřeném pokoji tři lidé a dva z nich zemřou na otravu, neznamená to, že ten, kdo přežil, je vrah. Jed jim mohl dát do jídla nebo do pití kdokoliv, ale vraždu elektřinou mohl spáchat jen jeden z těch tří.

Čeští patologové našli na Moničině krku tzv. výbled, který byl základem pro verzi vraždy eletřinou. Máme však k dospozici exkluzivní fotografie z egyptské pitvy, kde žádný výbled není. Takže nešlo o výbled, ale o otlak, který vznikl při transportu. Těla byla převázána provazy.

Jedna kapitola v knize se týká podvržených znaleckých fotografií vzorků srdcí. O co jde?

Höppner: Čeští znalci se snažili na vzorcích srdcí dokázat, že těly Moniky a Kláry prošel elektrický proud. Fotografie řezů srdcí, které dali do spisů, byly prokazatelně falzifikáty. Ostatně profesor Steiner, který je kapacita v oboru patologie srdce a největší odborník ze všech znalců, kteří byli do případu zapojeni, po analýze vzorků jasně řekl, že žádné známky po zásahu proudem nenašel.

Myslíte si, že Kramného osvobodí?

Höppner: Tak především: Kramný nikdy neměl být ve vězení. Platí zásada „in dubio pro reo“, tedy „v případě pochybností ve prospěch obviněného“. V kauze figuruje 15 znalců, z nichž 10 se kloní ve prospěch Kramného. Vraha Kramného stvořila média, veřejnost to přijala a policie a soud jen šly na ruku společenské objednávce. To je děsivé. Nyní o osudu Kramného rozhoduje Ústavní soud. I když případ uzavře, bude otevřen znovu, a to na základě nově zjištěných skutečností.

Co chcete říct závěrem?

Höppner: Dnes se stal obětí systému Petr Kramný. Zítra to může být kdokoliv z nás.

Knihu Případ Kramný: Všechno je jinak s podtitulem Vraždila Monika Kramá? od Ondřeje Höppnera si můžete objednat na adrese www.daranus.cz nebo u všech dobrých knihkupců.

Psali jsme: Milošovu starou maminku naháněli novináři v nemocnici, od té doby je nemá rád. Autor 173 knih Bauer zná Zemana dlouho a vypráví o něm. To jsou příběhy! Chcete to označit za fake news? Poslužte si! Slovenský publicista předkládá nekonformní pohled na Majdan a dění na Ukrajině Očima anarchokapitalisty: Demokracie je diktát většiny menšině. Všechny zákony zrušit. Daně jsou jako výpalné Ivan Langer představil svou novou knihu, ve které prý ucítíte slavného francouzského básníka. Křtili Vondra a Marek Benda, podívejte se na FOTO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: zad