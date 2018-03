Petr Lachnit: V Komunitním centru Prádelna senioři bojují se stářím pohybem - cvičí gymnastiku, tai-chi i jógu

Jakým pohybovým aktivitám se mohou senioři z Prahy 5 v Komunitním centru Prádelna nyní věnovat?

Již několikátým rokem v našem komunitním centru probíhá dvakrát týdně zdravotní gymnastika pro seniory pod vedením kvalifikované lektorky Mgr. Marty Roubalové. Tato zkušená cvičitelka, sama již také v seniorském věku, byť by to do ní nikdo neřekl, připravuje pro návštěvníky velmi atraktivní a vhodně strukturovaná pohybová pásma za doprovodu hudby. O její lekce je veliký zájem a tvoří nedílnou součást pravidelného programu centra.

Kromě zdravotní gymnastiky u nás pravidelně funguje herna stolního tenisu, taneční soubor Marietta, součástí jehož zkoušek bývá také rozcvičení a strečing pro veřejnost, nejnověji v půlce března začaly workshopy orientálního tance pro radost, relaxaci a zdraví, které jsou určeny ženám všech věkových kategorií. Během letního programu využívají senioři hřiště na pétanque nacházející se v přilehlém parku.

Od loňského roku nabízíme pravidelné cvičení tai-chi pro seniory, jež vzbudilo velký ohlas a potvrdilo nám zájem seniorů i o netradiční pohybové aktivity. K těm velmi oblíbeným náleží též jóga pro seniory, jejíž druhý cyklus odstartoval pod vedením nové lektorky v únoru. Je toho tedy poměrně dost, ale stejně mám pocit, že poptávka převyšuje kapacitu našich prostor.

Proč senioři cvičí například právě jógu?

Seniory nejčastěji trápí bolesti zad a kloubů, vysoký krevní tlak, špatný spánek a deprese. To všechno jsou ale obtíže, které jsou z velké části způsobené naším způsobem života a nedostatkem pohybu. Vhodné fyzické cvičení a nácvik správného dýchání může z velké části tyto obtíže zmírnit nebo dokonce odstranit. Jóga pro seniory je ideální cestou, jak zlepšit nejen své fyzické zdraví, ale vyladit i svou mysl do psychické pohody. Cvičení seniorům pomáhá snížit nemocnost a umožňuje jim zůstat dlouho aktivní. Zároveň také zlepšuje schopnost učení, zejména krátkodobé paměti a má vliv na kvalitní spánek. Je jasné, že ve zralejším věku už není vhodné jakékoliv cvičení a je třeba dbát, aby šlo o co nejšetrnější a zároveň nejefektivnější pohybovou aktivitu. Pomineme-li nejpřirozenější pohyb, kterým je chůze, je dnes odborníky považována za jednu z nejpříjemnějších a nejpřínosnějších aktivit pro všechny dříve narozené právě jóga.

Co podle vás dalšího pozitivního, kromě výše zmíněného, přináší pohybové aktivity v seniorském věku?

Stárnutí je nevratný, univerzální proces, který však jen obtížně definujeme. V dnešní době je dopřáno většině z nás dožít se vysokého věku. Ještě nikdy v historii lidstva se tolik lidí nedožilo 80 nebo 90 let. Bohužel je stáří v současné době zatíženo vysokou nemocností - dominuje zde problematika chronických chorob, zhoršování fyzické zdatnosti a soběstačnosti. Tomu prokazatelně předchází právě pravidelné cvičení a pohyb, jak jsem již zmiňoval. Dnešní výzkumy totiž hovoří jasnou řečí. Pohyb ve stáří není pouhou prevencí, je nezbytnou nutností a to nejen pro fyzické, ale zejména pro psychické zdraví, které bývá rozhodujícím faktorem v celkové spokojenosti seniorů. Čeští senioři se dle průzkumů v porovnání se svými vrstevníky z jiných zemí cítí méně ohroženi chudobou a kriminalitou, více se starají o své děti a vnoučata. Naopak vykazují horší mentální pohodu, rezervy mají i ve sportování a udržování sociálních kontaktů. Tudíž by mělo být celospolečenskou snahou, zařadit přiměřený pohyb, který respektuje zdravotní omezení, do každodenního života seniorů. Ve výčtu kladných přínosů pohybu nesmíme zapomenout také na společenský aspekt, kdy senioři na lekcích najdou nové přátele, s kterými sdílejí a případně rozvíjejí další svoje zájmy. Tento přesah vidím takřka pokaždé právě při návštěvě v našem Komunitním centru Prádelna, kde funguje skutečně přirozená komunita, v níž se lidé cítí příjemně.

