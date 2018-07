Petr Lachnit: Význam canisterapie v sociálních službách

„Všichni víme, že pes je nejlepší přítel člověka, ale zcela jistě to není pouhý slogan, toto rčení má hlubší význam. Ten, kdo má psa vedle sebe každý den, určitě potvrdí, že je to věrný společník, hlavně do nepohody, léčitel lidských duší, ale i těla, můžete se na něj spolehnout, nezklame vás a oplácí vám nezištnou láskou. Pes není jako člověk, nevyčítá, neštítí se našich nemocí, nesoudí, nekritizuje. Stačí se na něj podívat a jeho oči odpovídají: Mám tě rád, jsi pro mně důležitý, potřebuji tě,“ říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, a pokračuje…

Vše to začalo na jaře roku 2014, kdy jsme se rozhodli klientům v odlehčovacím pobytovém zařízení Na Neklance zpříjemnit dny pobytu a obohatit je právě psí láskou. V březnu 2014 jsme poprvé pozvali prostřednictvím paní ředitelky Zuzany Daušové, dr.h.c. of Cynology and Social Service (CLCI/USA) z Helppes psí studenty s lektorkou do našeho pobytového zařízení. Nezisková organizace Helppes se mimo jiné zabývá speciálním výcvikem canisterapeutických psů, kteří jsou připraveni praktikovat canisterapeutické metody včetně polohování v domácnostech, ale i zařízeních. Pro výkon této terapie musí mít pes vrozeně vyrovnanou povahu, lásku k lidem, absolutní absenci agresivity, být komunikativní, přizpůsobivý, snášenlivý k manipulaci a bez projevů bázlivosti, lekavosti a prchlivosti.

Naši klienti byli psími studenty nadšeni, a tak vlastně nikdy neodešli a dosud tady canisterapii pravidelně provádějí. Canisterapie neboli terapie psí láskou skutečně funguje. Nejsou to jenom rozzářené oči a milá slova klientů, ale i těšení se psů z Helppesu, kteří, jakmile se přiblíží k zařízení, zrychlují, aby byli uvnitř co nejrychleji. Canisterapie zde ale nepřináší „pouze“ pohlazení na duši klientů, ale i trénink při rozvoji jejich jemné motoriky (hlazení a drbání psů a mazlení se s nimi, házení a odebírání od psů „aportů“ – předmětů z nejrůznějších materiálů a různých velikostí, tvarů i váhy, přetahování se se psy o hračku apod. aktivity).

Díky terapii dochází u klientů ke zlepšení verbálních interakcí, redukci úzkosti a osamělosti, zlepšení schopnosti koncentrace a postřehu, potlačení negativistických pocitů, zlepšování dlouhodobé i krátkodobé paměti, rozvoj sociálního cítění, zlepšení komunikace s ostatními klienty, ale i s pečovatelkami, odborným personálem i příbuznými. O tom, že terapie opravdu funguje, svědčí fakt, že klienti jsou zvyklí využívat canisterapii skupinovou, ale i individuální. Klient má totiž možnost objednat si psa-terapeuta přímo na pokoj, který pod dozorem lektora klienta „léčí“.

Díky podpoře městské části Praha 5 jsou již pět let průvodci psích studentů na cestách za rozdáváním této radosti a lásky a my jim za to moc děkujeme.

