Petr Nečas po osmi letech vzpomíná: S*áči z ÚOOZ. Šlachta neví, co tvrdí. A mediální prostitutka Moravec, ostuda ČT

Server EkonomickýDeník.cz dnes přinesl rok starý rozhovor s expremiérem Petrem Nečasem, který poskytl serveru ČeskáJustice.cz. Deník tak činí u příležitosti osmiletého výročí razie na Úřadu vlády, jež skončila pádem Nečasovy vlády. „S*áči z ÚOOZ,“ vyklouzlo mimo jiné z úst premiéru Nečasovi při jeho vzpomínkách. Někdejší šéf ÚOOZ Robert Šlachta, jenž za zásahem stál, nyní míří do sněmovní politiky se svým hnutím Přísaha.

Expremiér Petr Nečas někdejšího šéfa ÚOOZ Roberta Šlachtu několikrát zmínil. Mimo jiné uvedl, že má řadu důkazů o tom, že se Šlachta dopustil spousty lží. Když před osmi lety „šlachtovci“ dorazili na Úřad vlády, Nečas jim řekl: Pánové, konejte svou povinnost.

„To jsem opravdu řekl. Ale v situaci, kdy s tím už nešlo nic dělat. Ve chvíli, kdy mám elementární důvěru ve většinu českých soudů, tak když mi někdo předloží soudní příkaz, že to má soudem schválené, tak na to se nic jiného říkat nedá. Tam je spíše úsměvné to, že opět, jak mi sdělili přátelé, tak se Šlachta zpětně dělá ve své knize statečným. Šlachta tehdy vůbec nemluvil. ‚Je vám jasné, pánové, že tímto jste způsobili pád vlády,‘ jsem opravdu řekl. Akorát že Šlachta dnes ze sebe lživě zpětně statečného, protože ten tehdy mlčel jako puk. Neřekl tam ani slovo. A pak odešli. Není také pravda, že jsem s ním zůstal chvíli sám, protože celou dobu tam se mnou byli ministři Pavel Blažek a Jan Kubice, ti neodešli ani na sekundu. Pavel Blažek tam dokonce se mnou zůstal ještě hodinu a půl dohromady po této návštěvě státních zástupců a detektivů ÚOOZ. Takže to zase dokazuje bájivou lhavost Roberta Šlachty,“ vypráví Nečas.

Státní zástupci nyní dle jeho slov dělají všechno pro to, aby vždy alespoň nějaká odsouzení byla. „Protože pak by vlastně tvrzení, které je podle mě jednoznačně pravdivé, že se jednalo o pokus svrhnout legitimní a legální vládu České republiky politicky motivovaným trestním stíháním, dostalo razítko pravosti. Takže je tam snaha za každou cenu, i za pomoci selhávající části médií, kdy fakticky část takzvaných novinářů funguje jako osoby jednající ve prospěch policie a státního zastupitelství, jako jejich hlásné trouby. Tady česká obec novinářská selhala. Státní zástupci se to tedy snaží dovléct alespoň k nějakým odsuzujícím rozsudkům, které ovšem absolutně neodpovídají jejich konstrukci trestných činů. Protože tu byla vyvolána představa, že v této zemi vládne mafie, na kterou je potřeba nasadit 400 policistů, ve které se zabavují stovky milionů korun a desítky kilogramů zlata, které jsou spojené s tehdejšími zatčeními, včetně mé tehdejší ředitelky,“ dodal Nečas.

Následně se rozhovořil i o tom, jak probíhalo zatčení Jany Nagyové, tehdejší ředitelky Úřadu vlády a jeho dnešní manželky.

„Příkladem neadekvátnosti je to, že moji vrchní ředitelku a dnešní manželku, bezúhonnou, netrestanou, v nočních hodinách, v noční košili, šlo zatýkat 12 policistů, včetně několika zakuklenců z URNA. Nikdy nebyla spjatá s nějakou násilnou kriminalitou nebo čímkoliv. Byla v noční košili a v posteli, jako každý normální člověk v půl jedenácté. Chyběl zlomek sekundy, aby vyrazili dveře. Pro ilustraci uvedu toto. V prosinci, roku 1941 se pražské gestapo pokusilo zatknout štábního kapitána Morávka. Hrdinu českého odboje, opravdu jednoho z nejstatečnějších lidí našich novodobých dějin, který byl profesionální voják, vynikající střelec, byl známý tím, že byl 24 hodin ozbrojen, i svým výrokem: Důvěřuji pouze pánubohu a svým pistolím.“ Kolik členů gestapa ho šlo zatýkat? Čtyři. Protože to nebyli s*áči z ÚOOZ. Promiňte mi ten explicitní výraz. A tito, znovu to zopakuji, promiňte, s*áči z ÚOOZ, šli zatýkat bezúhonnou, neozbrojenou ženu v noci, v noční košili, ve dvanácti lidech. Dalším příkladem je domovní prohlídka. V bytě, který má 75 metrů čtverečních, provádí domovní prohlídku 15 policistů z ÚOOZ. Šlapou po postelích, šmírují mojí ženu přes skleněné dveře ve sprše, že je i advokát musel okřiknout," rozčílil se Nečas a poukazoval i na výslechy, při nichž podle něj docházelo ke způsobování spánkové deprivace.

Dále se bývalý premiér Nečas věnoval médiím a tomu, že v nich byl sestříhaný záběr ze zatýkání. „Tady bych rád zmínil mediální prostituty typu Václava Moravce, kteří snaživě odvysílali tento policií sestříhaný tříminutový záběr, pozor, ze zatýkání. Jako reakci na moji kritiku neadekvátního postupu. Přitom já jsem kritizoval až provedení domovní prohlídky, ale dodnes se mediální linkou nese lživá informace, že tento záběr, sestříhaný na tři minuty z několika hodin, vyvrací má slova,“ ohradil se.

„Je naprostou ostudou veřejnoprávního média, že přijala policií upravený a sestříhaný záběr o tom, jak údajně slušně a korektně postupovala. Přitom ÚOOZ málem vyrazil dveře jenom proto, že Jana policii v noci na třetí zazvonění hned neotevřela. Spala a nekladla žádný odpor. Z její strany nedocházelo k žádnému excesu, takže by za standardních okolností byla zatčena a odvedena bez pout. Šlachta tam ale povolal média, takže ji před kamerami odváděli v poutech. Co v poutech, dokonce v takzvaném medvědovi, kdy máte spoutané ruce a nohy k pasu. Odváděli ji jako nějakého narkobarona. Před jimi svolanými celostátními médii ji takto spoutanou předváděli k vazebnímu soudu,“ stěžoval si na to, jakým okolnostem byla jeho žena vystavena.

Do České televize si Nečas kopl ještě jednou, za to, že údajně vystříhala a neodvysílala jedno jeho prohlášení.

„Mimochodem, opět veřejnoprávní ČT, kvůli jejíž samostatnosti dnes všichni brečí, přitom to je stejně prodejné médium typu jako je Mafra,“ zmínil, protože televize neodvysílala jeho prohlášení, že jeho vrchní ředitelce byla údajně nabízena spolupráce, když by odhalila financování ODS. Což Nečas považuje za útok na politický systém. K tomu přidal další osočení, že policie odposlouchávala kongres ODS v roce 2012, aniž by měla důkazy, že se tam děje něco nezákonného.

Dle bývalého premiéra také není pravda, že jeho žena brala za sjednávání schůzek peníze, šperky či kabelky. Jako jeden z důkazů uvádí, že Šlachta někde tvrdí, že tuto informaci měli v ÚOOZ z odposlechů, jinde, že ji měli od informátora. Dále se Nečas ptá, proč, když podezírali tehdejší ředitelku jeho kabinetu, proč nezkusili takovou schůzku sjednat sami, aby měli důkazy. „Navíc, kdyby opravdu měli tak závažnou informaci od informátora nebo z odposlechu, že za schůzky se mnou jsou požadovány úplatky, tak by se tak závažná informace přece musela objevit v žádostech o prodloužení odposlechů. Tam ale nic takového není. Šlachta opakovaně lže,“ dodal bývalý premiér.

A nebyla to jediná otázka, kterou zpochybňoval Šlachtovu verzi událostí: „Jak to ale, že nic z toho při domovní prohlídce nezabavili? Když to mělo pocházet z trestné činnosti? Při domovní prohlídce zabavili čistou nulu. Pouze jistý finanční obnos v hotovosti, ale ten po čase kompletně celý vrátili. Kde je ta korupce, prosím?“ I spojení Nečasové a podnikatelů Janouška a Rittiga je dle Nečase vykonstruované.

Také se vrátil k proslavenému odposlechu mezi ním a jeho současnou manželkou. Jeho zveřejnění ho prý přesvědčilo, že v této zemi v podstatě neexistuje právo na ochranu soukromí. Ale dokládá to podle něho jednu věc, a to, že neexistuje žádný odposlech, který by dokazoval, že Nečasová brala peníze, aby sjednala schůzku s ním. Protože kdyby ano, tak by byl zveřejněn.

