Petr Nečas prý konečně může mluvit svobodně, takže to rozbalil: Profesně mě popravili. Novináři, ti namistrovaní pitomci

Do XTV přišel s Lubošem Xaverem debatovat bývalý premiér Petr Nečas. „Můžu si říkat to, co si myslím o českých novinářích, mohu si konečně svobodně říkat, že považuji drtivou většinu z nich za namistrované a nepříliš inteligentní pitomce,“ zmínil se o novinářích. Došlo však i na státní zastupitelství: „Obě dvě vrchní státní zastupitelství se tady stala politickou veličinou, ona rozhodují do značné míry, kdo bude v téhle zemi vládnout,“ řekl. No a proč si Nečas váží prezidenta Zemana?

Ke Xaverovi do XTV přišel diskutovat bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas. Ze začátku pohovořili o úmrtí Karla Gotta. Nečas řekl, že to byla výrazná osoba české kultury, profesionál a dle něj se jedná o obrovskou ztrátu pro českou kulturu. „Není nic tragičtějšího než odchod blízkého člověka čili především pro rodinu mistra Karla Gotta to musí být velmi tragický okamžik,“ zhodnotil Nečas.

Řeč se poté přesunula k zastavení trestního stíhání Andreje Babiše. „Tak v prvé řadě je důležité, aby bylo postupováno dle práva,“ začal s odpovědí Nečas. A pokračoval: „Nicméně u právních institucí platí, že si tam chodíme pro rozhodnutí, nikoliv pro spravedlnost, ale já můžu říct pouze jedno, že by bylo úžasné, kdyby státní zastupitelství postupovalo takhle standardně. To znamená, že tam, kde má pochybnosti, tak nežalovalo. Skutečností je, že je to popření dosavadní doktríny toho přístupu státního zastupitelství, že při sebemenších možnostech žaluje kdeco. Pokud by toto byl zásadní, revoluční zlom, že se skutečně zamýšlí a tam, kde mají pochybnosti, tak žalobu nepodávají, byla by to úžasná zpráva pro spravedlnost v České republice. Já uvedu jediný údaj, státní zastupitelství v roce 2014 v České republice zastavilo 1 300 kauz, v loňském roce to bylo pouze 1 000, pokles prakticky o jednu čtvrtinu, zastavených kauz,“ postěžoval si řadový člen ODS.

Dále dostal otázku, kdy mu bylo za posledních 10 let úplně nejhůř. „Tak já nebudu lhát, že to byly okamžiky se spuštěním kauzy. Každý, kdo si vzpomene na tu bombastiku takřka pučistických rozměrů. Stovky policistů v ulicích, řeči o stovkách milionů zabavených korun a desítkách kilogramů zlata. To vše spojováno s konkrétními lidmi, s mým nejbližším člověkem, přeneseno spojováno vlastně i se mnou, neuvěřitelné výplody a sabotážích a dalších věcech, které byly zcela vážně státním zastupitelstvím položeny na papír,“ popsal Nečas své zážitky. Řekl i to, že měl naivní důvěru v právní stát, v regulérní postup státního zastupitelství i prý postup některých soudů.

„Požádám o stručnou odpověď, platí tady, pane Nečas, že vše špatné je pro něco dobré?“ zeptal se Xaver bývalého předsedy vlády. Nečas odpověděl, že se jedná o frázi, na kterou je alergický. „Ještě více alergický jsem na frázi, co tě nezabije, to tě posílí; takže zní to hezky, ale není to tak,“ řekl Nečas.

Xaver poté popisoval, že ze začátku to vypadalo na monstr akci, kdy zasahovalo 400 policistů, a nakonec se žádné miliony korun ani desítky kilogramů zlata nenašly a byly z toho nakonec slovy Xavera trapné kabelky. „Ta pachuť z celé té kauzy určitě zůstává, ale co to znamená pro vás?“ zeptal se tedy Xaver. Dle Nečase to pro něj a jeho ženu znamená zásadní životní komplikace. „My jsme v podstatě byli profesně a společensky popraveni, nás sice olomoučtí státní zastupitelé nepopravili fyzicky, ale společensky a profesně prakticky ano,“ vylíčil expředseda ODS.

Xaver však otázku trošku pozměnil, vyptával se, co to znamená pro občany. „To znamená, že kdykoliv si usmyslí nějaký policista a s ním spřízněný státní zástupce, že někoho takzvaně udělají, tak ho prostě udělají; a když si to troufli na předsedu vlády, tak si to mohou dovolit prostě na kohokoliv a veřejnost by neměla věřit těm zkazkám o těch neúplatných, skvělých státních zástupcích, za které dokonce demonstrují statisíce lidí. Musím říct, že naivně. Některé složky státního zastupitelství, řekl bych, že obě dvě vrchní státní zastupitelství, se tady stala politickou veličinou, ona rozhodují do značné míry, kdo bude v téhle zemi vládnout, rozhodují svým způsobem o tom, jaká tu bude prováděna politika. Je to svého druhu politická síla v této zemi,“ varoval Nečas.

Nečas si však kopl i do novinářů. Řekl, že jeho šestileté působení mimo politiku, tedy postavení občana České republiky mu přináší některé výhody. „Můžu si říkat to, co si myslím o českých novinářích, mohu si konečně svobodně říkat, že považují drtivou většinu z nich za namistrované a nepříliš inteligentní pitomce, samozřejmě existují čestné výjimky, mohu si vybírat ty, o kterých si to nemyslím, a s nimi se bavit,“ řekl Nečas. Ke konci rozhovoru se zmínil, že se již do politiky nevrátí.

Na konci rozhovoru se ho Xaver zeptal, zda se mu nějaký novinář za nařknutí v jeho kauze omluvil. „Z novinářů se neomluvil vůbec žádný, a to nikdy. Český novinář, i když provede prasárnu, tak se z principu neomlouvá. Žádná redakce se neomlouvá. Musíte se s nimi komplikovaně soudit. Já bych tady vyzdvihl pana prezidenta Miloše Zemana. Ten v podstatě řekl, že ho státní zástupci podvedli, a na přímou otázku řekl, že je to svého druhu omluva. Řekl to veřejně, já si ho za to vážím, on patří mezi ty politiky, kteří se po lidské stránce ke mně chovají po mém politickém pádu velmi lidsky slušně, takže takové případy samozřejmě jsou,“ pochválil Nečas prezidenta Zemana. Xaver uzavřel diskuzi s tím, že se Nečasovi omluvil za to, že dříve v průběhu kauzy si myslel o Nečasovi něco jiného než nyní.

autor: tle