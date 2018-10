Petr Vokřál nevybíravě o kmotrech v Brně. Podraz, zosnovali převrat. Nemyslí ovšem ODS

Komunální volby v Brně vyhrálo hnutí ANO a jeho lídr Petr Vokřál. Primátorský řetěz, který měl na krku poslední čtyři roky, si však bude muset sundat. Vyjednával sice s ODS a s dalšími stranami o sestavení koalice, ale ODS, ČSSD, lidovci a Piráti ho nakonec obešli a uzavřeli koalici bez něj. Když se to dozvěděl šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš, označil to za „megapodraz". Ale nebyl nakonec problém spíš v tom, že Vokřál podcenil vyjednávání a jeho partneři jen byli obratnější.

„Já jsem přesvědčen, že my jsme nic nepodcenili, ale najednou se tu objevili lidé, kteří zosnovali převrat nebo jak bych to nazval. Prostě dohodu o nás bez nás,“ posteskl si Vokřál. Spoléhal prý na to, že platí podání ruky, a spálil se. „Když se 28 zastupitelů Brna jednoho dne probudí a řekne si, že chce jinou vládu, tak je to bohužel možné, naše legislativa to umožňuje,“ pokračoval Vokřál.

Neměl prý důvod podezírat ODS z nějakého komplotu, protože lídryně ODS v Brně Markéta Vaňková mu údajně tvrdila, že o post primátorky nestojí. A najednou to bylo jinak.

„My jsme se vždycky snažili vrátit slušnost do politiky, já jsem říkal, že to, co slíbím, také dodržím, ale ze druhé strany se nám dostalo takovéto odpovědi,“ neskrýval hořkost Vokřál.

Neměl by prý problém s tím, kdyby se hned po volbách nerozběhlo jednání mezi ANO a dalšími stranami. Mohlo se stát, že ANO bude od počátku mimo hru. Ale v Brně to bylo jinak. „Pokud v půl osmé večer stojíte na tiskové konferenci a partner potvrzuje, že jsme dohodnutí, ale druhý den v sedm ráno je to všechno jinak, tak v tom já vidím problém,“ zdůraznil končící brněnský primátor.

Takovéto jednání považuje Vokřál za kmotrovské, byť nechtěl být konkrétní v tom, koho vnímá jako kmotra či kmotry. Lidé podle něj mají možnost podívat se na zmíněné tiskové konference a udělat si obrázek sami.

„Myslím si, že jsme doplatili na neuspokojené ambice některých lidí, ale za sebe říkám, že to možná ani nebyly ambice ODS jako spíše ambice KDU,“ uvedl Vokřál.

Není si jist, že se nové brněnské koalici podaří vybojovat peníze na připravené projekty. Má prý osobní zkušenost s tím, jak je to těžké, a to i v případě, že členy vlády osobně znáte. On prý některé ministry osobně zná, ale ani tak to jednání neměl jednoduché.

Vokřál se teď připravuje na roli opozičního zastupitele, kde bude sledovat, jak si nová koalice povede. Rozhodně se prý nechystá nahradit Bohumila Šimka na postu hejtmana Jihomoravského kraje.

Pár slov přidal i k otázce k přímé volbě starostů. Vokřál by prý byl pro přímou volbu, ale jedině v případě, že by existovala jasná vazba mezi působením primátora a radou města, aby starosta či primátor nestáli v čele města osamoceně a neměli proti sobě nepřátelsky naladěnou radu.

Než se rozloučil s posluchači, okomentoval ještě fakt, že premiér Babiš nesplnil svou občanskou povinnost, a než by se zúčastnil druhého kola voleb, raději odjel do zahraničí. „Je to jeho občanské právo,“ konstatoval Vokřál.

