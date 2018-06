Petr "demolínek" Dolínek má zálusk na další funkci. Jeho kolegové nám to poslali černé na bílém

14.06.2018 14:40

Petr Dolínek, poslanec, donedávna místopředseda ČSSD, zastupitel hl.m. Prahy a náměstek primátorky Krnáčové, by rád ke svým funkcím ještě další přibral. I přesto, že je často kritizován za kumulaci funkcí, má zálusk dostat se opět do zastupitelstva na Praze 6, kde již před čtyřmi roky figuroval. Redakci na to upozornili sami zástupci ČSSD.