Petříček do čela ČSSD: V pozadí prý expremiér Bohuslav Sobotka

„V roce 2021 je sociální demokracie Jana Hamáčka pevnou součástí neideologicky populistické vlády Andreje Babiše, což řada jejích členů včetně funkcionářů kritizuje. Podle průzkumů je strana v posledním tažení, což se její představitelé snaží všemožně zvrátit. Krátce před volbami se tedy ze suchopárného a nepříliš charizmatického ministra zahraničí Tomáše Petříčka stává kandidát na předsedu ČSSD. Aby zaujala, chce část sociální demokracie opět vsadit i na koncept ‚moderní levice evropského střihu‘, což byla prapříčina toho, proč je dnes tam, kde je,“ pokračuje a uznává, že srovnání obou stran sice poněkud kulhá, vnímá však jakýsi zápach předsmrtelné agonie.

Popisuje následně historické spory ve straně, mimo jiné popisuje „kliku“ kolem Miroslava Pochecho a jeho spojenců.

„Došlo tedy opět na Tomáše Petříčka. Jakkoli ještě loni v říjnu velmi krkolomně vysvětloval, že nechce kandidovat na předsedu ani obhajovat místopředsednický post. S tím, že se hodlá stát předsedou pražské ČSSD, a teprve až uspěje ve volbách do Sněmovny, mohl by uvažovat o návratu do vedení celé strany. To vše je najednou zapomenuto,“ popsal Kolář.

„Provázet by to opět měla snaha pospojovat minoritní levicové partičky, které nikoho příliš nezajímají, pokud je vůbec zná. Možná i Stranu zelených, o níž dnes platí totéž. Má to být opět cesta k ‚moderní levici evropského střihu‘, což je floskule všech floskulí, kterou nejlépe ilustroval závěr éry předsedy Bohuslava Sobotky,“ dodal Kolář a poznamenal, že podpora lidí typu Petry Buzkové či Sobotky má být údajně jedním z velkých ‚trumfů‘ Petříčka.

„Vyhrát může kdokoliv, před volbami to pro ČSSD bude určitě terno. Možná je nejvyšší čas na hořící prdy,“ uzavřel Kolář.

To, že by ČSSD měla odejít z vlády, si myslí člen bohumínské buňky sociálních demokratů a exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. V pořadu Benešovský Impuls prohlásil, že stranu ničí spojení s hnutím ANO. Bývalý ministr připomněl, že bohumínská buňka byla proti vstupu do vlády už od samého začátku. Podle Němečka se teď naplno projevuje, že ANO nebere sociální demokracii jako rovnocenného partnera. „Myslím si, že když by sociální demokracie odešla z vlády, tak to nikdo nepozná, protože pan premiér Babiš si stejně dělá, co chce. Myslím, že ČSSD by se tím zbavila zodpovědnosti za něco, co stejně příliš neovlivňuje a co jí dělá špatné jméno.“