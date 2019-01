Petříček kandiduje do vedení ČSSD. Vysvětlil, jak jí chce získat zpátky voliče

„Cílem je pro mě pomoci novému vedení získat novou tvář sociální demokracie, získat znovu důvěru voličů, především ‚natáhnout‘ zpět ty, co jsme ztratili v posledních volbách,“ uvedl 37letý ministr ke své kandidatuře na místopředsednický post. Podle svých slov chce také sjednotit rozhádanou stranu, jež má spory zejména kvůli účasti ve vládě.

„Ve vládě jsme něco málo přes půl roku a myslím, že za tu dobu jsme prosadili už řadu priorit, se kterými jsme do vlády šli. Nicméně stále je co zlepšovat. Myslím, že sociální demokracie má ještě celou řadu otázek, které by chtěla svou účastí ve vládě prosadit,“ sdělil Petříček a vyjádřil se také k tomu, že koalici s hnutím ANO podporují komunisté. „Komunistická strana není součástí této vládní koalice, vždy si musíme najít podporu ve Sněmovně pro prosazení našich návrhů,“ poznamenal Petříček. Rozhodně pak nemíní ustupovat z programového prohlášení strany.

Původní text ZDE.

Petříček se také vyjádřil k tomu, že dle jeho názoru by mělo dojít ke změnám stanov strany, aby se zkrátka uzpůsobily nové době a umožnily ČSSD fungovat flexibilněji a rychleji.

autor: vef