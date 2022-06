Pevní milovníci Babiše a Okamury. Zato vládní strany... Mnohé se ukázalo

reklama

Agentura Median zveřejnila průzkum preferencí politických stran. Velké překvapení v něm nenastalo. Hnutí ANO by nyní ve volbách získalo 28,5 %, za ním by následovala ODS se 16,5 %, hnutí SPD by mělo 11,5 %, Piráti a STAN 9 a 8,5 % a do Sněmovny by pronikla ještě nyní poslanců prostá ČSSD. Těsně pod hranicí jsou pak koaliční strany TOP 09 a lidovci, okolo tří procent se pohybuje Přísaha, KSČM a Trikolora. Celkem by se do Sněmovny (bez koalic) dostalo 6 subjektů a strany mimo současnou koalici by měly převahu.

Zdroj: Agentura Median - průzkum voličských preferencí květen - červen 2022

Výsledky, jak Median poukazuje, je ovšem nutné brát s rezervou. Pouze necelá polovina respondentů je pevně rozhodnuta o tom, že volit půjde a že to hodí jedné určité straně. Naopak téměř třetina pouze ví, že by šla k volbám, ale stranou si není jistá. 14 % je pak nerozhodnutých naprosto, tedy neví ani koho budou volit, ani zda budou volit. Pouze 4,5 % zvažuje, zda jim jejich strana stojí za to volit. Toto je dle Medianu důvodem, proč by průzkum neměl být brán jako berná mince, pokud jde o to, které strany by se do Sněmovny dostaly a které nikoliv.

Zdroj: Agentura Median - průzkum voličských preferencí květen - červen 2022

Průzkum však ukazuje jeden zásadní rozdíl mezi stranami vládní koalice a opozicí. A to je ve volebních jádrech, tedy rozdílu mezi těmi, kdo jsou rozhodnutí stranu volit a těmi, kdo připouštějí, že by ji volit mohli, mají tedy potenciál stranu volit.

Hnutí ANO nemá svůj volební potenciál o moc větší než svůj výsledek v průzkumu, liší se pouze o šest procent. Ovšem ANO suverénně vede v otázce volebního jádra, jeho skalní voliči by straně zajistili dle průzkumu výsledek 19,5 %, což je nadpoloviční výsledek oproti volebnímu potenciálu. Věrné stoupence má také SPD. Ani u ní není volební potenciál příliš vzdálen jejímu výsledku z průzkumu (14 %), ale volební jádro se pohybuje okolo 7,5 %, opět nadpoloviční výsledek oproti potenciálu.

Nejlepší výsledek z koaličních stran má ODS, jejíž volební potenciál se pohybuje okolo 23,5 %. Z toho 10,5 % by stranu volilo jistě. Relativně věrní jsou ještě Piráti, z nichž 4,5 % je pevně rozhodnutých stranu volit. Zbytek koalice se ovšem na své voliče příliš spolehnout nemůže. Hnutí STAN má jádro o velikosti 2,5 % a volební potenciál sedmkrát větší. Lidovci a TOP 09 mají procenta dvě, volební potenciály pak přibližně pětkrát větší. Voliči vládní koalice jsou tedy poněkud přelétaví.

Nicméně dobře na tom nejsou ani další strany v průzkumu. ČSSD by teoreticky mohla dosáhnout až třinácti procent, ovšem její jádro je pouze tříprocentní. I tak je větší než jádro STANu, TOP 09 nebo lidovců. Poměrně věrné voliče mají stále komunisté, jedno procento věrných má i Robert Šlachta.

Zdroj: Agentura Median - průzkum voličských preferencí květen - červen 2022

