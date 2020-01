Pindy, podraz! Dusno kvůli Křečkovi v ČSSD, bude veselo

Poté, co se poslankyně ANO Helena Válková vzdala nominace na ombudsmanku, navrhl prezident Miloš Zeman na tento post bývalého zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka, jenž má podle jeho názoru ty nejlepší předpoklady pro tuto funkci, jelikož mu nechybějí potřebné zkušenosti. Křeček, jenž byl dvacet let členem ČSSD, však na sociální síti poukázal, že stejný názor rozhodně nesdílí ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), pro něhož by nebyl právě tím nejlepším ombudsmanem. Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna jej však ujistil, že on jej ve volbě veřejného ochránce práv rozhodně podpoří a nebude sám.

Prezident Miloš Zeman uvítal, že se Válková vzdala nominace na ombudsmanku, čemuž předcházelo zjištění autorské spolupráce s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem.

Místo ní navrhl bývalého zástupce ombudsmanky Anny Šabatové Stanislava Křečka, kterému letos bude 82 let. Necelou čtvrtinu svého života prožil jako člen ČSSD. Tím byl od roku 1993 do roku 2013.

Ministr kultury Zaorálek však v rozhovoru pro Právo, na který Křeček odkazuje ve svém příspěvku, naznačil, že by kandidáta na ombudsmana hledal jinde. Svého někdejšího stranického kolegu Křečka nepovažuje za nejlepší volbu.

„Myslím, že ve hře jsou docela dobří kandidáti ze Senátu pánové Vít Schorm (zástupce vlády u Evropského soudu pro lidská práva) a Jan Matys (advokát), asi bychom si dokázali z těch dvou jmen vybrat,“ myslí si ministr kultury.

Taková slova od bývalého stranického kolegy se nejspíše současného kandidáta na ombudsmana dotkla. „Podle dnešního rozhovoru Zaorálka v Právu mě ČSSD dnes ve volbách nepodpoří. Stejně jako před šesti lety. Tak jo...,“ oznámil Křeček na svém facebookovém účtu.

To rozpoutalo vášnivou diskusi a kritika na sociální demokraty se ze strany veřejnosti jen sypala. „To máte za to, pane doktore, že jste se k těm postkomoušům dal. Od chvíle, kdy vyštvali Horáka a Battěka, to nejsou žádní sociální demokraté,“ vzkázal Křečkovi přispěvatel do diskuse Radim Majk Jager.

Někteří se však pustili přímo do Křečka pro jeho minulost, se kterou by se o takový post podle některých ucházet neměl. Jde o to, že v 80. letech vydal dvě knižní díla, v nichž například oslavuje tehdejší komunisty řízené volby, označuje je za demokratické a vychvaluje možnosti občanů vybrat si na jedné kandidátce své poslance. „Tak pako, jako jste vy, by volil jen blázen. Psal jste propagandu pro komunisty a teď byste chtěl hájit lidská práva? Měl byste spíš chodit kanálama,“ nebral si servítky komentující Zdeněk Rídl.

„Pane Křečku, když jste neměl odvahu nepsat to, co státu a komárům konvenovalo tenkrát, jaký argument máte pro tvrzení, že teď se státu v zájmu občana postavíte? Jestli vám odvahu dává pouze instituce, pak nejste člověk na správném místě,“ přidala se Kateřina Řiháková. Křeček se na to konto podivil, kde žila, když neví, co zde dělal uplynulých 30 let.

Nakonec Křečkovi přece jen někdo ze sociálních demokratů vyjádřil podporu. „Já tě podpořím, jistě i Tonda Staněk. A věřím, že i poslanci ANO, KSČM, SPD... a demoblok ať si volí, koho chtějí,“ vzkázal mu poslanec Jaroslav Foldyna.

Foldynova slova plná podpory však rozesmála Kamilu Berndorfovou. „Foldyna a komouši vás podpoří. Tak to je skvělá vizitka!“ rýpla si ve své reakci. Foldyna nato usoudil, že uživatelce „zjevně dělá čtení psaného textu problém. Nebo je jen hloupá“.

I podle právníka Petra Kolmana je smutné zjištění, že podle dnešního rozhovoru Zaorálka v Právu ČSSD Křečka ve volbách nepodpoří. Lidé podle něj tento podraz dobře vnímají. „ Smutné. Myslím, že většině lidí-voličů v ČR je v zásadě šumák, kdo je VOP, spíš je zajímá, kolik stojí chleba a hypotéky (obrazně řečeno), ale lidsky vnímají další podraz na vlastního člověka. Až se ČSSD nedostane do PSP, a má k tomu solidně nakročeno, tak placení funkcionáři budou vypisovat, jak se mělo aktivně pracovat a s obrovskou pokorou naslouchat lidem... a stokrát omleté fráze v tom jejich ptydepe, jak je strana v krizi a že se měl udělat novej web a opustit komfortní zónu... a další pindy. Komu není rady, tomu není pomoci,“ uzavřel Kolman.

Psali jsme: Stanislav Křeček: Brání pokrývka hlavy výuce? Hannig (Rozumní): Diskriminace, která se ve veřejnoprávních médiích povoluje? Křeček smeten Zaorálkem. Zemanovi navzdory. A další věci Přemysl Votava: Proč ta štvanice?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.