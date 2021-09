PirStan není nepřítel, ujišťuje Černochová z ODS. Zkušenost s Piráty má tristní, tak bude držet palce STAN

reklama

Černochová působí v Praze 2 na postu starostky již čtvrté volební období, ale právě to současné je podle ní nejsložitější. „Tohle volební období je pro mě jedno z nejhorších. Společnost je čím dál více rozdělená. Na tuhle práci je mít potřeba i silný žaludek,“ prohlásila Černochová s tím, že kdyby na komunální úrovni do politiky od 90. let promlouvali Piráti nebo Zelení a další aktivisté, Praha by vypadala úplně jinak, protože by se nejspíše vůbec nic nepostavilo. „Koalice PirStan dneska není pro nás nepřítelem, ale já budu držet palce zejména STAN, aby lidé v rámci té koalice volili je a měli tak v Poslanecké sněmovně nad Piráty převahu,“ řekla Černochová v rozhovoru na serveru Idnes.cz.

Kvůli vládě Pirátů na pražském magistrátu podle ní už mnoho let stagnuje vývoj Prahy. „Za éry Pavla Béma byla Praha v rozkvětu a probíhalo mnoho velkých staveb, byl rozpohybovaný trh s bydlením, byl platný nějaký územní plán a lidé věděli, podle čeho mají stavět. Dělaly se velké stavby, které financovala Praha a my jako starostové jsme to s primátorem vždy řešili, a to se dnes neděje. Ta doba, kdy se to město budovalo, tak mi to chybí. Rozhodnutí se dnes dělají nyní na sílu. Koalice se rozhodne, že uzavírku udělá a nás se nikdo neptá,“ pokračovala Černochová s tím, že zejména v Praze 2 má zkušenosti s Piráty tristní.

V debatě také padl dotaz, zda dokáže ve volbách porazit Piráty a STAN. „Doufám, že ano a udělám proto vše. Jako strana si děláme vlastní průzkum a podle posledních dat si stojíme zatím lépe jak Piráti a STAN. Teď to bude na voličích,“ uvedla Černochová.

Ta v úvodu rozhovoru řešila problematiku genderu, která je podle ní přeceňovaná. „K věcem kolem genderu se stavím zdrženlivě, dlouhé roky jsem byla zástupcem starosty v Praze 2 a vůbec mi to nevadilo, stejně jako jsem byla na kandidátce vždy vedena jako lídr,“ řekla s tím, že se vyhýbá slovům jako lídryně nebo hostka pořadu, protože je to podle ní prznění češtiny a každý pozná, že je žena i bez těchto oslovení.

„Kvóty pro ženy jsou nesmysl. V mé pozici jsem se nikdy nesetkala s tím, že bych musela nějak upozorňovat, že jsem žena. Možná v jiné straně to mají ženy složitější, ale v ODS ne, navíc si myslím, že zrovna v Praze 2 je těch žen skoro polovina i v rámci ostatních stran. Podle mě toto jen odvrací pozornost od těch podstatných problémů, které musí společnost řešit a v žádném případě by se pozice neměly obsazovat podle nějakých kvót, to je prostě špatně,“ má jasno Černochová.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je ale pravda, že v armádním prostředí, na které se ze své pozice na Výboru pro obranu zaměřuji, určitá míra mužského šovinismu je. Ale to je na té nižší úrovni, s lidmi, se kterými komunikujeme, tam tento problém určitě není. Možná jen některé laiky štve, že těm mužům kecám do těchto věcí, přestože jsem si neprošla vojenskou službou,“ řekla s tím, že ale absolvovala několik vojenských cvičení.

Černochová se vrátila také ke třem ženám, které byly v čele Ministerstva obrany. Všechny tři podle ní nebyly dobrou volbou na takový post. „Měli jsme Vlastu Parkanovou, která vlastně doteď chodí k soudu kvůli nákupu letounů Casa a pak jsme měli vlastně osmidenní ministryni paní Karolínu Peak, která než si stihla přinést krabici s fotkami manžela, psa a dětí, tak z resortu odešla. No a pak byla Karla Šlechtová, která tam přecházela z jiného ministerstva a byla v problémech kvůli předchozí práci Martina Stropnického,“ představila znalosti české politické scény Černochová.

„Já se věnuji také oblastem obrany, armády, ale i vnitřní bezpečnosti nebo místnímu rozvoji, takže těch možností na uplatnění v nějakém resortu je víc, ale ta obrana je mi v tuto chvíli nejbližší. Ale uvědomuji si, že jsem žena a že to může někde působit ten otazník, protože z minula nemáme úplně pozitivní zkušenosti s mými kolegyněmi. Ale je to v rukou voličů, takže uvidíme,“ uvedla Černochová.

Považuje za velikou prohru vývoj situace v Afghánistánu, odkud se po dvaceti letech stáhli vojáci NATO. „Afghánistán považuji za politickou prohru, ne vojenskou. Mělo se to řešit jinak. V řadách afghánských vojáků nebyla vůle bojovat. To je pro nás memento, že ani sebelepší výzbroj nic nezmění, pokud vojáci nechtějí bojovat. Proto by naše vojenská strategie v rámci NATO měla projít změnou, protože třeba export demokracie do zemí Blízkého východu nebo severní Afriky dlouhodobě selhává. Měli bychom se radši vrátit k tomu, proč bylo NATO založeno, a to je ochrana států, které jsou v alianci,“ má jasno Černochová.

Zároveň odmítá velkorysou migrační politiku, jakou má nastavenou třeba sousední Německo. „Můžeme přijímat pouze tolik migrantů, kolik jich zvládneme integrovat. Jinak bychom dopadli jako v okolních zemích. Nic zásadního v migrační politice nás nyní nečeká. Musíme vědět, co s těmi lidmi budeme dělat. Teď tu máme lidi z Afghánistánu a je nutné jim zajistit práci, školy a základní podmínky. Komunální politici by se měli také zapojit,“ dodala Černochová.

Psali jsme: Dvacet let v Afghánistánu: Vojáci nastoupili na Vítkově. Zeman odmítl účast, zato Černochová se rozepsala Před Pekarovou se vlastní členové schovali do karavanu. Dusno v koalici SPOLU, o kterém jste ani netušili Starostové jsou naši. Ne, naši. Paraziti. Piráti a SPOLU se poštěkali Černochová (ODS): Magistrát neřeší problémy, jen vyvěšuje vlajky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.