Pirát Bartoš: Náš cíl je vládnout. Vzkaz pro Babiše

„Když se daří, není moc těžké předstírat, že něco řídíte. Za jedno volební období může ministr i premiér, pokud tedy neudělá nějakou politickou chybu, vládnout v klidu, aniž by se nějak přemáhal. Dokonce z toho lidé mohou mít pocit, že svou práci dělá dobře. Ale když se nedaří, a to jsme kromě koronaviru byli svědky i ohledně celosvětového ochlazení ekonomiky, tak se pozná, kdo to myslí vážně, kdo má systémové myšlení a umí věci řídit. To nám z vlády bohužel nepředvedl nikdo. Tedy kromě určitých věcí, které nebylo tak těžké zařídit – vypnout, zakázat, nařídit...“ konstatoval Bartoš.

Jarními zákazy si vláda dokázala koupit čas, ale následně koupený čas promrhala. Neposílila hygieniky, včas nezřídila callcentra, která by pomohla zvládnout trasování nově nakažených osob.

Kriticky se staví i k výměně na Ministerstvu zdravotnictví, kde profesor Roman Prymula nahradil Adama Vojtěcha. Bartošovi to připomíná nepovedenou šachovou partii.

„Představte si, že hrajete šachy, ale nejste dobrý šachový hráč. Vlastně té hře ani nerozumíte, ale víte, že kdo na konci přijde o krále, prohrává. Poté v nějaké složité situaci obětujete koně, ale stále tam máte střelce, nicméně ten chodí po jiných políčkách a hru vám nevyhraje. Je to zlé. Opírám se o to, co o něm historicky zaznělo. Nehledě na to, že tady máme ministra Tomana, který je ve střetu zájmů, premiéra, který je totálně ve střetu zájmů, a nyní pana Prymulu, který už byl jednou kvůli střetu zájmů odejit z vedení královéhradecké nemocnice,“ upozornil Bartoš.

„Nicméně, věci by se měly řešit strategicky, s rozmyslem a podle nějakých pravidel, kterým bude každý rozumět. Takhle by měl alespoň vypadat management na vládní úrovni – fakta, data, odborná analýza a predikce. Avšak naše vláda vždy reaguje na nějakou náhlou situaci. Nutno zmínit, že pan Babiš není manažer, ale obchodník. V každé firmě se totiž pracuje s určitou předpovědí vývoje a vyhodnocují se rizika. Když už si lidé nekupují CD, musí se trh hudby proměnit ve stylu služeb Spotify a Deezer. Takhle by měla fungovat Česká republika, ale bohužel tomu tak není,“ pokračoval šéfpirát v palbě do Babišovy vlády.

Připraven na zteč!

„To se snad neděje nikde v západní Evropě, aby takovou vážnou situaci šlendriánsky řešilo paralelně pět lidí, a na konci večera aby přišel premiér a řekl, že je všechno jinak,“ nedal se Bartoš zastavit.

Konstatoval také, že Piráti mají ambici vstoupit do vlády a zrealizovat některé věci, jako např. manželství pro všechny. Pokud Piráti dostanou dostatečnou důvěru od voličů, Bartoš by prý mohl být i premiérem.

„Dokud to půjde, tak to potáhnu. Piráti už v minulých volbách řekli, za jakých podmínek by se účastnili na vládě, ale ty podmínky nebyly naplněny ani volebním výsledkem, ani postupem vítězné strany ANO. My samozřejmě pracujeme s účastí na vládě a je to naším cílem. Jsou věci, které chceme realizovat a které jsou dosud zaparkovány, třeba již zmiňované manželství pro všechny. No a celostátní lídr strany je logicky také kandidátem na premiéra,“ sdělil šéf Pirátů.

Zdůraznil však, že premiérství není o jednom člověku, ale o práci týmu. O práci vlády jako celku.

„Je důležité si to uvědomit. Jakmile se někdo začne považovat za spasitele a supermana, tak je to špatně. I já umím máknout. I když už nemůžu, tak se často ještě překonám. Ale nejsem solitér a ani bych nechtěl být. Člověk nemůže vše pojmout sám,“ prohlásil Bartoš.

