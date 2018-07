Pirát Bartoš promluvil: Česká politika se točí kolem čtyř advokátních kanceláři. A Babišovi to vyhovuje taky

Šéf Pirátů Ivan Bartoš má za to, že v minulosti českou politiku v podstatě ovlivňovaly čtyři právnické kanceláře. Jde prý o systém, kterým je zvyklý proplouvat i současný předseda vlády Andrej Babiš. Piráti se tento model vládnutí pokoušejí rozbít a podle Bartoše se jim to jednou podaří. Předseda Pirátů je přesvědčen, že jednoho dne porazí i Babiše. Má plán, jak na to.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v rozhovoru pro server Aktuálně.cz vyčítá Babišovi, že českou politiku posouvá ke stylu vládnutí maďarského předsedy vlády Viktora Orbána. Podle šéfa Pirátů mu k tomu pomáhají nejen komunisté, ale i Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. ČSSD bude prý tomuto trojlístku hrát jen druhé housle.

„SPD je k Andreji Babišovi servilní, i když rétoricky vystupují jinak, tak třeba ve věci dozorčích rad a veřejnoprávních médií dochází k propagování lidí blízkých prezidentu Zemanovi, Okamurovi nebo Babišovi. Jejich moc je až absolutní a sociální demokracie bude ve vládě hrát jestli druhé housle, tak jim fandím, ale půjde spíše o třetí housle,“ prohlásil Bartoš.

Sociální demokracie prý prohrála na všech frontách. Sociální demokraté požadovali pět ministerstev, a místo toho mají v podstatě tři. Předseda strany Jan Hamáček zastává ministerstvo vnitra a zahraničí. A ministr zemědělství Miroslav Toman není reprezentantem ČSSD. Vedle toho sociální demokraté nezískali ministerstvo zahraničí a nakonec ani nedosáhli toho, že by politici SPD zmizeli z klíčových výborů ve Sněmovně. Zkrátka prohra na všech frontách.

Hlavní odpovědnost za to všechno však podle Bartoše nese Andrej Babiš, protože právě on vyhrál volby a bylo na něm, s kým se rozhodne uzavřít koalici. Protože vítěz voleb odmítl udělat jakékoli ústupky, zůstali mu k dispozici nakonec jen komunisté, které mohli doplnit sociální demokraté nebo Tomio Okamura.

Bartoš ale nenechává na Babišovi nit suchou ještě z jiného důvodu. Šéf hnutí ANO sice tvrdí, že jeho vláda je protikorupční, jenže ve skutečnosti není. „Babiš hlásal, že zastaví politické trafiky, bude pro nominační zákon i opatření proti nepotismu, ale teď ANO zařízlo dva naše zásadní zákony. Šlo o zákon o kumulaci odměn a funkcí, který vede k tomu, že nikdo nehamouní 300 tisíc za to, že je poslanec, hejtman a třeba předseda IT asociace krajů. Druhý byl nominační zákon, který ANO zkrouhlo a jejich návrh je pro vládu nezávazný,“ vypálil Bartoš.

Naproti tomu Piráti se orý opravdu hodlají chovat protikorupčně. I kdyby to mělo znamenat, že vezmou předvolební sliby jiných stran a pokusí se je uvést v život. Pirátům prý totiž leží na srdci demokracie a osudy lidí.

„Jsme tradiční stranou, protože skutečně dbáme o demokracii. Revoluce u nás je v jedné věci – nám nejde o prachy a o koryta, protože řada z nás si nástupem do Poslanecké sněmovny pohoršila, protože většinou máme praxi a dobré vzdělání. To je tak netradiční, že to prostě je revoluční,“ podotkl Bartoš.

Šéf Pirátů věří, že s tímto přístupem Piráti Babiše porazí. Jako středová stran, která v roce 2017 získávala hlasy od levicovějších i pravicovějších voličů k tomu prý Piráti mají sílu. Leccos o síle Pirátů říká podle Bartoše i to, že do ní pálí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Miroslav Kalousek ve svém slovníku vyměnil slovo Babiš za slovo piráti a jak v tom zhruba poslední čtyři měsíce pokračuje, tak se TOP 09 v průzkumech dostává ke třem procentům,“ prohlásil Bartoš.

Ale aby Piráti opravdu ANO porazili, musí se snažit být úplně nejlepší. Musí se stát „zlatou rybkou v akváriu“. Bartoš věří, že se to podaří. Věří, že Piráti budou lepší než politické strany, které v minulosti občany zklamaly.

„Politická reprezentace zcela zklamala v komunikaci s lidmi. Také ekonomický růst České republiky se neprojevil na bohatství populace. Každý maká pět dní v týdnu, o prázdninách má tři týdny dovolené. Takhle žije devadesát procent populace. Věnují politice ve zpravodajství čtyřicet minut týdně, čtou jen titulky, a to je úrodná půda pro populisty. Většinová veřejnost používá tři informační zdroje: jedny noviny, jedno rádio, jeden internet. Co se nestane v těchto třech médiích, o tom ví už jen zprostředkovaně. Veškerá politika je pak pro toho konkrétního člověka popsaná optikou jednoho média. A tento přístup se musí rozbíjet,“ je přesvědčen Bartoš.

„Lidi jsou tak skřípnutí, že nikdo nemá čas řešit nějakou demokracii, proto je Andrej Babiš tak úspěšný. Na konci týdne mám na talíři tolik a tolik knedlíků, kdo mi jich tam dá víc, to je můj hrdina. To je přirozené, to není žádná ostuda. Takhle myslí i moji rodiče v důchodu, oba dva vysokoškoláci. Věřím, že mladí to mají naopak, a proto věřím, že naše práce se zúročí za pět, deset let. Za mnou už nyní chodí čtrnáctiletí kluci a pokládají mi sofistikované otázky z politiky. I v rámci politiky musí nastat generační výměna,“ pokračoval šéf strany.

Andrej Babiš je podle Bartoše také příslušníkem staré politické generace, protože zbohatl na kšeftech za dob vlády ODS, ČSSD i KDU-ČSL. „Existují tu čtyři právnické firmy, které pro strany dělají politiku, což je prostředí, ve kterém Babiš umí velmi dobře fungovat,“ pravil Bartoš.

