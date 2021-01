Pirát Ferjenčík: Němci chtěli pomoct, vláda to nepovolila. Nechápu

reklama

Ferjenčík hodnotil nedělní demonstraci jako důvodně oprávněnou, ale s její formou nesouhlasí. „Lidé jsou podle mě naštvaní oprávněně, protože vláda v té krizi naprosto selhává. Je spousta lidí, která propadne skrz to záchranné síto podpor a nedostane třeba vůbec nic nebo jen marginální podporu ve srovnání s tím, když by mohli podnikat. Na druhou stranu ty zvolené prostředky mi nepřijdou šťastné a je nesmysl demonstrovat proti očkování, které je přitom dobrovolné,“ řekl Ferjenčík v rozhovoru pro XTV.

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 14. 1. 2021) Ano 48% Ne 46% Ještě nevím 6% hlasovalo: 3284 lidí

„Základní problém je to, že pan premiér se zříká odpovědnosti, když se nedaří. Zatímco když se daří, tak si to přivlastňuje. To je samo o sobě přístup, se kterým my máme problém. On udělal velkou chybu na přelomu srpna a září, kdy možná i s výhledem krajských voleb tvrdil, že je všechno sluníčkové a žádná další vlna nebude. Navíc potom oddaloval lockdown, protože se asi bál, že ten jeho starší elektorát nepřijde k volbám,“ nacházel Ferjenčík další Babišovy chyby v podzimním zvládání epidemie covidu-19.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslední šanci, jak by vláda mohla získat alespoň nějaký respekt, je podle Ferjenčíka spojen s nástupem ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). „On představil ten systém PES, který sice nebyl na začátku úplně vychytaný, ale dalo se na něm pracovat. Místo toho ale vláda začala dělat mezikroky mezi těmi stupni a vlastně ten systém byl úplně nepředvídatelný a dnes nikdo neví, co vlastně platí a kdy to platit přestane,“ zkritizoval vládu pirátský poslanec.

Další problém vidí v přípravě na očkování české populace, které je oproti některým dalším zemím značně pozadu. „V rámci EU jsme na počet obyvatel pátí nejhorší v distribuci vakcín. Což je v našem případě, kdy jsme v počtu úmrtí jedni z nejhorších na světě, velmi špatné. Ta příprava logistiky očkování je opravdu žalostná, což je určitě další z řady těch věcí, které nefungují,“ hodnotil dále Ferjenčík.

Piráti i celá opozice se podle něj vždy snaží na problémy upozorňovat a přicházet s řešeními. „My za vládu nedokážeme rozhodovat, oni nám věci oznamují, jako v listopadu, když nám jen ohlásili, že mají koordinátora očkování. My nemůžeme za vládu vypisovat výběrová řízení na důležité pozice, my na ně můžeme maximálně nějak tlačit,“ tvrdí Ferjenčík a přidává příklad.

Ing. Petr Kulhánek BPP



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Na vládu se teď obrátil hejtman karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) s tím, že jim kolabuje nemocnice v Chebu a že se neformálně dohodl s německými kolegy z Bavorska, že jim vypomůžou. Potřeboval na to ale souhlas vlády a ta ho neudělila, což absolutně nechápu. Vláda s tím nijak aktivně nepomohla, ale dokonce zablokovala hejtmanovi možnost pomoci,“ nechápe Ferjenčík a dodává, že opozice posílá dopisy a interpelace, ale mezitím umírají lidé.

Ferjenčík v rozhovoru potvrdil, že až přijde s očkováním na řadu, tak se nechá naočkovat. „Je to potřeba, aby se ochránili senioři a já jako politik přicházím s lidmi hodně do kontaktu, takže s tím určitě počítám,“ prohlásil poslanec.

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny bude Ferjenčík v čele pardubické kandidátky za koalici Pirátů a STAN. Koalice v minulých dnech schválila koaliční program, který čítá 113 programových priorit. „Ty body jsou napsané v koaliční smlouvě, v následujících měsících je rozpracujeme, ale samozřejmě ty strany mohou mít i některé vlastní programové body, zvláště v těch otázkách, ve kterých se neshodujeme. Po volbách máme domluvený zásadní princip společně do vlády nebo společně do opozice, přičemž Ivan Bartoš je koaliční kandidát na premiéra a Vít Rakušan na vicepremiéra,“ prozradil Ferjenčík.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním z hlavních cílů podle Ferjenčíka bude záchrana státního rozpočtu, který se teď podle něj vydává řeckou cestou. „Pokusíme se udržet snížení daní, ale musíme diskutovat, nakolik to může směřovat k nějakému státnímu bankrotu,“ dodal poslanec, který jako další priority vidí například více peněz ve školství. „Ačkoliv to je možná jedna z mála z věcí, kterou tato vláda udělala dobře,“ překvapivě pochválil Babišův kabinet Ferjenčík.

Psali jsme: Pirát Ferjenčík: Dlouhodobý zákaz vycházení od devíti? Nenapadlo nás, že to lidé akceptují a vládě to projde Ferjenčík (Piráti): Povedlo se nám zmrazit platy ústavních činitelů Ferjenčík (Piráti): Už nyní víme, že tam hapruje 100 miliard Piráti jsou prý levičáci. Jejich nová daň je pitomost. A nejnovější Ferjenčíkův nápad to ještě dorazil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.