Pirát: Když stát nechá topit lidi, jak chtějí, budou topit hodně a pak to neuplatí

Podnikatel a novinář, člen České pirátské strany Patrick Zandl, se na facebooku se světem podělil o své obavy z nadcházející krize, která prý může podlomit už tak křehký sociální smír a překreslit politickou mapu Česka. Domnívá se, že část jeho blízkého okruhu městských liberálů ztratila představu o každodenní realitě pracujících občanů. „Jelikož jsou poslední dobou neustále nějaké volby, chodím mezi lidi i mimo svou bublinu často a pořád. A řeknu vám něco, co mezi lógr-bublinu ještě možná neproniklo: Lidi dole jsou pekelně napružení, strašlivě vyděšení, totálně nejistí. Vidí to tak, že Ukrajinci jim berou práci, západní firmy tahají prachy z republiky, ČEZ je vydírá o ceny energií, západní obchody neví, co si říct za jídlo a benzin už je taky za raketu,“ píše o své zkušenosti a varuje, že se jedná o „poslední zvonění před katastrofou“.

Předvídá, že pokud se vládě nepodaří adekvátně vyřešit energetickou krizi, nastanou sociální nepokoje. Podpora Ukrajiny prý klesne a naopak poroste popularita těch, kteří se staví skepticky či zcela odmítavě k posílání zbraní ukrajinské armádě a ke členství České republiky v Evropské unii. Také se obává vítězství Andreje Babiše v prezidentské volbě. Pokud by šéf hnutí ANO usedl na Hrad, podle Zandla by mu to umožnilo vyhlásit předčasné parlamentní volby, které by následně vyhrál.

Patrick Zandl ve svém statusu obhajuje intervenční opatření současné vlády, jako je např. návrh vyhlášky ministerstva průmyslu stanovující maximální teplotu v bytech, neboť je toho názoru, že takovéto razantní zásahy státu do soukromého života občanů jsou nezbytné pro odvrácení sociální katastrofy. Pokud totiž stát nechá lidi, aby si sami rozhodovali o tom, jak budou topit, podle Zandla to povede k nezodpovědnému chování chudší vrstvy. Lidé prý budou v bytě topit na „trenkových 23 °C“ a potom nebudou schopni uhradit extrémně vysoké nedoplatky, což prý povede k sociálním nepokojům. Ačkoli je to prý pro „pražskou střední třídu“ nepředstavitelné, velká část českých občanů nemá dostatečné finanční rezervy na to, aby si mohla takové výdaje dovolit. Proto je podle Zandla potřeba přísný dohled státu, který zabrání nezodpovědnému chování chudých.

Navrhovaná vyhláška omezující teplotu ve vnitřních prostorách, s níž přišel resort ministra Jozefa Síkely (STAN), však čelí značné kritice ze strany mnohých politiků, odborníků i představitelů občanské společnosti. Např. provozovatelé domů pro seniory upozorňují na to, že organismus starších lidí nesnese takto nízkou teplotu, což vytváří obavy, že by důchodci mohli trpět zimou.

Advokátka a kandidátka do Senátu Jana Zwyrtek Hamplová se zase domnívá, že navrhovaná vyhláška svým zásahem do vlastnického práva porušuje Listinu základních práv a svobod. Kontroly výše teploty v jednotlivých bytech by podle právničky představovaly protiústavní zásah do soukromí.

