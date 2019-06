Pirát a ódéesák v rádiu plánovali budoucnost po Babišovi. Zeptám se předsedy Bartoše, jestli vás vezme do vlády, posmíval se Peksa

Na vlnách Českého rozhlasu se střetli předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa. Shodli se na tom, že mnohatisícové demonstrace proti Andreji Babišovi (ANO) rozhodně mají smysl. Nedokázali se však shodnout na tom, co přijde po Babišovi. Peksa oznámil, že se bude muset zeptat předsedy Pirátů Ivana Bartoše, zda jako premiér přijme ODS do vlády.

Peksa se Stanjurou se shodují v tom, že demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii mají smysl. Podle Zbyňka Stanjury nemůže žádný politik počítat s tím, že se občané České republiky nějak projeví ve volbách, ale jinak budou po celé volební období mlčet. Stanjura demonstrantům poděkoval za to, že nemlčí, a prozradil, že jejich aktivita dává opozičním politikům naději.

Andrej Babiš má podle Stanjury jasný střet zájmů, čímž škodí celému Česku.

Nedávno nově zvolený pirátský europoslanec Peksa doplnil, že demonstrace jsou výrazem oprávněné nespokojenosti se stylem vládnutí Andreje Babiše. Jedním dechem také dodal, že kritika sama o sobě nestačí, politické strany musí přicházet i s pozitivním politickým programem, s vizí rozvoje země, ať už v oblasti digitalizace, nebo zlepšení životního prostředí.

Stanjura dal Peksovi za pravdu a zdůraznil, že občanští demokraté tuto pozitivní vizi nabízejí. Mají prý plán, jak dostat Česko mezi deset nejvyspělejších zemí světa.

Politik Pirátů však také upozornil, že se Babiš v tuto chvíli opírá o jasnou sněmovní většinu ANO, ČSSD a KSČM, a teprve pokud by ČSSD a KSČM daly od Babiše ruce pryč, padl by.

Pánové se však nedokázali shodnout na tom, zda jejich strany budou spolupracovat po volbách.

„My jsme přesvědčeni, že příští vládu bude sestavovat ODS,“ konstatoval Stanjura. Když měl Peksa odpovědět na otázku, zda by Piráti takovou vládu podpořili, prohlásil, že příští vládu budou sestavovat Piráti. „Já se musím zeptat pana předsedy Bartoše, jestli by ODS přijal v případě, že by sestavoval vládu. Já si myslím, že příští vládu budou sestavovat Piráti,“ zdůraznil Peksa.

Stanjura neshodu uzavřel prohlášením, že tyto rozpory dnes pomáhají jen Andreji Babišovi a nemá smysl řešit, co bude po volbách, když je stávající sněmovní matematika po posledních volbách jasná a ukazuje, že opozice zkrátka nemá většinu hlasů.

