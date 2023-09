Pirát a psychiatr. Dva europoslanci o drogách

reklama

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil si v budoucnu dovede představit legalizaci kokainu. Přísně regulovaný trh podle jeho slov funguje lépe. Zahrnoval by i trestní postihy, avšak byly by odstupňované od legálního kontrolovaného přístupu k látce až po nepovolené a trestněprávně stíhané věci.

„U všech těchto látek platí, že čím restriktivnější politika na ně nasazená je, tím horší,“ komentoval možnou budoucí legalizaci látek, jako je marihuana nebo kokain, europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa ve vysílání CNN Prima NEWS. Na příkladu prohibice alkoholu ve 30. letech ve Spojených státech doložil, že trh jejím následkem pouze narostl do obřích rozměrů. „Ve chvíli, kdy to máte mimo státní kontrolu, tak se droga nekontrolovaně šíří a je to horší, než kdyby to bylo legalizované a pod kontrolou,“ doplnil Peksa.

Český psychiatr a bývalý ministr zdravotnictví Ivan David (SPD) rázně odmítl Peksův příklad s alkoholem, kdy zmínil, že alkohol už předtím byl dlouho legální drogou a lidé na něj byli zvyklí. „Naopak roste spotřeba tam, kde se zvyšuje dostupnost návykové látky,“ řekl s tím, že ve Spojených státech to je u marihuany až o 50 %. „Je potřeba brát v úvahu zdravotní i sociální důsledky jak pro osobu zneužívající látku samotnou, tak pro společnost,“ uvedl s tím, že legalizaci marihuany i kokainu považuje za naprosto nepřijatelnou a asociální.

V reakci na to Peksa poslance SPD obvinil z neznalosti základních dat. „Není pravda, že legalizace takové substance zvyšuje její spotřebu. Naopak, snižuje. Protože lidé už to neberou jako něco speciálního. Jako něco, kvůli čemu by mělo smysl porušovat zákon,“ řekl Peksa a dodal, že ve chvíli, kdy látka zevšední, její spotřeba se zmenší.

V důsledku legalizace zmínil i lepší kontrolu zdravotních důsledků užívání látky. „Bavíme-li se konkrétně o kokainu, tak v podmínkách, jaké v současnosti panují, konzumenti de facto nemají šanci zkontrolovat, jakou substanci konzumují, jakým způsobem je koncentrovaná, jestli jsou v ní nějaké další příměsi. Zdravotní důsledky jsou o to fatálnější,“ prohlásil europoslanec.

David se ohradil, že on sám je psychiatr a lékař, a obvinil Peksu z argumentace lživými statistikami a odkázal ho na odborné stanovisko výboru psychiatrické společnosti pro Ministerstvo zdravotnictví. „Pan Peksa se ironicky může usmívat, jak chce. Pokud se jedná o odbornost, tak na mě vůbec nemá. Já se s ním o tom z tohoto hlediska vůbec nehodlám bavit. Fakta jsou dohledatelná, existují stovky studií a to, že někdo účelově používá studie, které jsou pochybné z metodologického hlediska, to je, myslím, věc naprosto irelevantní,“ sdělil ve vysílání CNN Prima NEWS David. Znovu zopakoval, že s dostupností logicky stoupá spotřeba: „Když něco neseženete, tak to těžko můžete konzumovat.“

Za své výroky o legalizaci kokainu byl protidrogový koordinátor Vobořil mnohými kritizován, v tiskové zprávě se proti němu vyslovila i strana KDU-ČSL. Požadují jeho odvolání.

Podle Peksy by Vobořilova slova neměla být důvodem k odvolání, požaduje to za „buranský útok“ lidí, kteří problematice nerozumějí, na odborníka. „Naprosto nevidím důvod k podobným útokům,“ sdělil. Vyzdvihl i pokrytectví ze strany KDU-ČSL, která obhajovala politiku nulové daně na víno, čímž podle jeho názoru de facto podporovala alkoholismus.

Podle Ivana Davida už Vobořil na svém postu protidrogového koordinátora dávno neměl být. Připomněl, že kokain má jiné zdravotní a sociální důsledky než právě například marihuana. „Ty důsledky jsou značné, protože narůstá počet toxických psychóz, ale i schizofrenie, které jsou vyprovokovány touto látkou. Tam se jedná o nemoc, která je devastující a vede k tomu, že lidé jsou do značné míry vyřazeni z běžného společenského života a jejich životní kariéra probíhá velmi nepříznivě,“ vysvětlil důsledky užívání drogy David.

Peksa kontroval, legalizací kokainu by se naopak minimalizovala zdravotní rizika užívajících osob. „V okamžiku, kdy tu látku máte legální a pod kontrolou, víte, co ti lidé dělají, a víte, že v případě, že se dostanou do potíží, se skutečně obrátí na tu lékařskou pomoc, tak je to mnohem bezpečnější než v situaci, kdy to činí nelegálně, tajně a v případě potíží se snaží věc dále utajit,“ zmínil výhodu transparentnosti, kdy by lidé dobrovolně vyhledali pomoc odborníků.

„V situaci, kdy se každý odborník stane policajtem, jak to tu bylo za minulého režimu, a ti lidé jsou pronásledováni, tak důvěru v systém nemají, vyhýbají se mu a pak právě bují ta ilegální řešení,“ uvedl Peksa a vytkl Davidovi, že se musí provádět psychiatrie moderním způsobem 21. století.

David vrtěl hlavou nad Peksovými „naivními představami“ o psychiatrii. „Bohužel už přestalo být cílem, aby lidé užívající návykové látky přestali užívat návykové látky. Cílem se stalo, aby je zneužívali jaksi pohodlně – pokud možno bez důsledků,“ postěžoval si s tím, že této praxi je potřeba učinit přítrž.

„Pokud tedy chceme, aby se naše společnost dále propadala a aby tady přibývalo lidí, kteří pro společnost nejsou přínosem a jsou závislí na cizí pomoci, pak tedy dejme na doporučení Pirátů,“ uzavřel David s tím, že návrhy Pirátů i v jiných oblastech vedou ke zhoršování společenské situace a ekonomickým a sociálním důsledkům.

