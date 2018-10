Pirát začne úřadovat na pražském magistrátě. Ze všeho nejdříve si zadá audity

Hřib úvodem také poznamenal, že první zkoušku složil. Prubířským kamenem dle jeho slov bylo to, zda se podaří poskládat koalici. „Aby byl člověk úspěšný primátor, je potřeba pohnout se zásadními projekty v Praze. K tomu potřebujete tři věci,“ zmínil Hřib nutnost mít kolem sebe odborníky, sehnat peníze a zajistit shodu nad projekty.

Na co se však chce Hřib zaměřit v nejbližší budoucnosti? V městských firmách bude dle jeho slov proveden audit hospodaření. „Potom se bude postupovat podle jeho výsledku. Některé ty firmy nefungují zrovna optimálně. To je vidět například u TSK, kdy se změnila z příspěvkové organizace na akciovou společnost, ale nadále se vnitřně chovají jako ta příspěvkovka. Tam to bude i o změně manažerských a schvalovacích procesů, které udělají tu organizaci flexibilnější,“ míní Hřib. A netají se ani tím, že bude vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele magistrátu a dojde také k jeho reorganizaci, kdy je nutné magistrát rozhýbat.

Odmítl však, že by šlo o masivní čistky mezi úředníky. „Je jen nutné si přiznat, že některé procesy nebyly nastaveny úplně optimálně a určitě je možné některé věci dělat lépe. Třeba aby úředníci netrávili zbytečné množství času přepisováním údajů z jednoho software do druhého,“ podotkl.