Piráti? Mladí komunisté, udeřila komentátorka. A věnovala se Jaroslavu Hutkovi

Začínalo se zlehka, průzkumy veřejného mínění agentury STEM, ve kterých stále vede Andrej Babiš. „Špatná zpráva na Letnou, nějak nám to nefunguje,“ popsala 45 % důvěry pro premiéra. Dodala, že zbylí politici jsou „děsivá skvadra“, zvláště číslo 3, kterým je Ivan Bartoš. „Mladí komunisté pod krycím názvem Piráti, to je strana, která mě děsí čím dál tím víc,“ prohlásila komentátorka a dodala, že by to mělo děsit nejen ji.

Ani to, že čtvrtá nejdůvěryhodnější je Jana Maláčová, se Stonjekové nezdálo. Je prý pozoruhodné, že si lidé „dávačku“ Maláčovou, jak ji označil Xaver Veselý, zapamatovali... podle komentátorky si lidé, kteří chtějí větší dávky, osobu, která jim je zařídila, nepamatují. Okamura s Brabcem též nebyli Stonjekové po chuti. Moderátor se ještě zeptal na Schillerovou, kterou Stonjeková vynechala. „Já beru, že je to jeden tlustý první sloupec,“ vyhodnotila pozitivní čísla ministryně financí jako důsledek popularity Andreje Babiše.

Průzkum agentury STEM

Následoval Jaroslav Hutka a jeho rozhovor na XTV. Stonjeková si neodpustila poznámku, že Hutka vypadá jako pohádkový dědeček, který si vede svou knihu Zemanových hříchů. A že lidé volí podle písničkáře v demokracii špatně? To by přece šlo vyjádřit jednodušeji: „Demokracie je jenom tehdy, když vyhrává ten, kterého chci já.“ Dle ní stále panuje mylná představa, že herci a umělci by měli být morální majáky a není tomu tak. Psali jsme: Jsem demokrat. Lidi volí špatně. Hutka brutálně „pozvracel“ Nohavicu a rozjel se u popisu písně s mrtvým Zemanem

Dostalo se i na tvrzení německého ministra vnitra Horsta Seehofera, že v Česku je nulová ochota podílet se na řešení migrace. Komentátorka prohlásila, že to zjistil špatně, protože žádné řešení migrace na stole není, podle ní jsou na stole jen řešení následků. Kterých se Česko prý po právu nechce zúčastnit právě proto, že žádné řešení migrace není na stole. „Když vám bude do domu téct voda, tak budete hledat způsob, jak zacpat tu díru, a ne jak tu vodu přerozdělit nájemníkům, kteří bydlí pod váma.“ Stonjeková dodala, že k řešení příčiny se nemají ani němečtí politici, ani pan Seehofer.

A nakonec přišla na řadu nová šéfka Evropské komise, Ursula von der Leyenová. Zde Stonjeková pravila, že se jí líbí, jak EU zase jednou popřela něco, co s velkou prací prosazovala, tedy spitzenkandidáty jednotlivých bloků. „Místo nich máme Ursulu,“ dodala a všimla si, že na rozdíl od Emmanuela Macrona a Angely Merkelová má nová předsedkyně 7 dětí, tedy má něco, kvůli čemu jí bude záležet na budoucnosti. „Ale podle těch prohlášení, která jsem zaznamenala, to tedy dává najevo dost zvláštními způsoby,“ okomentovala větu nové předsedkyně EK, že do roku 2050 má být Evropa uhlíkově neutrální. „Evropa je malý kontinent, takže i kdyby nakrásně byla do roku 2050 uhlíkově neutrální, stejně to vůbec nic nevyřeší. Možná by se tihle lidé měli jít angažovat do zemí, jako je Vietnam, prostě do Asie, do Afriky, kde opravdu unikají ty plasty do oceánů, kde jsou opravdu ekologické problémy, protože tady v tomhle směru žádné problémy nejsou a není důvod proti nim bojovat,“ shrnula svůj postoj k nové předsedkyni Evropské komise Karolina Stonjeková.

