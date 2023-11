Piráti hlasováním vyzvali Michálka k demisi. Bartoš ho podržel. Expert čeká další otřesy

reklama

Pirátská strana v online hlasování celostátního fóra rozhodla o odvolání předsedy sněmovního klubu Jakuba Michálka z republikového výboru. Z celkových 685 zúčastněných hlasovalo pro odvolání 353, proti bylo 323 členů. Důvodem hlasování byl Michálkův návrh na změnu organizace strany, jež by umožnila více kompetencí předsednictvu.

Jakub Michálek se rozhodl respektovat odvolání výboru a skrze sociální síť Instagram oznámil podání rezignace i na předsedu poslaneckého klubu, jehož předsedou je od jeho vzniku na začátku minulého volebního období. „Rozhodnutí respektuji. Budu teď mít zase konečně volné večery a uvidím svou drahou polovičku dřív než o půlnoci. Zítra podám také rezignaci na předsedu poslaneckého klubu. Kdykoliv člověk někde končí, něco nového a hezkého se zase otvírá. Každopádně hodlám dodělat ty protikorupční zákony a moderní řízení projektů státu. Což je jedna z odpovědí na dotaz paní ze sídliště, proč tento stát nefunguje. Reformy vnitřku Pirátské strany, aby fungovala, řešila, co potřebují lidé, ne sebe sama a bylo příjemné v ní něco tvořit, čekají na někoho jiného. Díky všem za podporu,“ napsal Michálek.

Předseda strany Ivan Bartoš však jeho rezignaci nepřijal a hodlá Michálka přesvědčit, aby si rezignaci rozmyslel. „Jeho rezignaci jsem však nepřijal, ostatně i klub se jasně vyjádřil s podporou Jakuba Michálka nejen v jeho práci pro občany, ve sněmovní politice na pozici předsedy klubu, ale i ve snaze o reformy ve fungování Pirátské strany. Ve věci předložené rezignace budeme dále jednat,“ uvedl Bartoš.

Politolog Jan Kubáček v rozhovoru pro iRozhlas uvedl, že vnitřní spory Pirátů straně neprospívají. „Tím, že se primární modlou stala referenda a ankety všeho druhu v rámci Pirátské strany, došlo k tomu, že se všechny spory násobí a ventilují navenek a zároveň se stávají takovou nepřímou a často velmi bolestnou medializací Pirátů,“ uvedl politolog.

Nedávno pirátské referendum odhlasovalo například výzvu k odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Podle Kubáčka by se Piráti měli více zaměřit na vnější prostředí a své voliče. Dodal též, že Piráti vnitřní spory často řeší v dobách, kdy je veřejnost zaměřená na jiná témata. „Často se to děje v době, kdy veřejnost řeší úplně jiná témata, jako teď politické, sociální a ekonomické otřesy, zdražování či nejistotu, a poslední, co potřebujete, je sledovat vnitřní okopávání jednoho z vládních subjektů,“ uvedl Kubáček.

Politolog dále zmínil kuriózní fakt, a to skutečnost, že podle průzkumů veřejného mínění ztrácejí Piráti na popularitě nejméně ze všech subjektů vládní koalice. „Myslím, že mnozí kolegové ve vládě jsou teď vlastně spokojení, protože Piráti si tak trochu na sebe ušili rozpor, bič a problémy, které zastíní jejich aktivitu, případně jejich tematická řešení,“ usoudil tak Kubáček.

K osobě Michálka řekl, že vyniká mezi Piráty tím, že je „konfliktní typ“ a že jsou některé z jeho výstupů „autokratické“. „Dává důraz na svou pověst, na svou viditelnost a na centrální vedení Pirátské strany. Ty problémy jsou dlouhodobé a měly i osobní ráz, řešil se například jeho vztah s bezprostředními spolupracovníky a dalšími Piráty,“ sdělil Kubáček.

Následně předpověděl budoucí spory Pirátů, způsobené i dlouhodobým sporem mezi centrem Pirátské strany a řadovými Piráty v krajích a obcích, kteří podle jeho slov chtějí, aby jim centrum více naslouchalo. „Do toho je ještě třetí frakce. To jsou evropští Piráti a evropští delegáti, kteří jsou často také v trucu a klinči vůči vedení Pirátské strany. To se naposledy ukázalo při nominacích, kdy Mikuláš Ferjenčík podporovaný centrem a ministrem Lipavským naprosto pohořel v nominaci. Takže počítám, že i tyto spory se do toho propíšou a že nás vlastně čeká další vlna nepokojů a otřesů Pirátů,“ uzavřel politolog.

