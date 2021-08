Piráti jsou pakáž. Kašlu na volby. Co máte proti Babišovi? Přidal nám tři stovky, není takovej gauner! I tohle jsme slyšeli při splouvání Otavy

PŘEDVOLEBNÍ REPUBLIKA Dcera mě pořád nutí do pirátů, ale já mám vlastní hlavu. Je volit nebudu! To nám například řekla „hajzlbába“ ve Strakonicích. Splouvali jsme na nafukovací kánoi Otavu ze Sušice až do Písku. Přes šedesát kilometrů, tedy více než polovinu délky toku. Dost často pršelo, ale největší vzrůšo jsme zažili s odvážným vodním hlodavcem.

U Rabí: Žižka a piráti

Pěkný bordel. Někdo vzal letáky marginálního hnutí Referendum ČSR – Občanská jednota, kde se třeba píše, že „státní moc je ovládána cizí mocí, parlamentní strany jsou zkorumpované či alternativní hnutí řídí tajné služby“, a naházel je k zadním dveřím sušické radnice. Ostatně takový politický propagátor by sám zasloužil po vzoru rakousko-uherského školství rákoskou přes ruce, aby příště nedělal svinčík na veřejném prostranství.

Při takových myšlenkách ale už mašírujeme za město a vlastními plícemi tvarujeme nafukovací kánoi. „Vybrali jste si dobře, chlapci. Otava je vždy přes léto mělká řeka, ale po nedávných extrémních deštích si to užijete,“ chválí pán procházející okolo. „Nevím koho. Všichni jenom žvaněj,“ odvětí ohledně volebních preferencí a přidá do kroku. Jako bychom s tím dotazem přenášeli koronavirovou mutaci delta.

„Tady je to samej pirát,“ poznamenal háček. „Já jsem zpočátku Babiše uvítal. Chtěl jsem změnu. Pak se mi ale hlavně svým ‚jájínkovstvím‘, jak on všechno dělá dobře, a ostatní jsou blbci, zprotivil. Ale nevím, komu to teď hodím. Možná se na volby vykašlu,“ řekl mi výčepní na stánku při nákupu dvou hořkých nápojů.

Mezi jezy: Babiš a ta vláda

Ve Velkých Hydčicích už se smráká, takže postavit stan a hurá do vsi. V letním kině zrovna dávali komedii „Vyšehrad: Seryjál o přiblblé fotbalové primadoně“. Chčije, chčije a chčije. Celou noc, takže postavit stan pod mostem se nakonec ukázalo jako velmi prozíravé. Z obce jdou přes něj k silnici dva senioři. „Co pořád máte proti Babišovi? Proč na něj pořád všichni nadáváte? Stará se, není tak špatnej, není to takovej gauner, jakýho ho z něj všichni děláte. Teď nám důchodcům přidá tři stovky. Tak dobře, jako za něj, se nám nikdy nevedlo,“ rozlítí se pán s mou otázkou.

V kempu u hřiště v pětitisícových Horažďovicích už někteří vodáci končili a vraceli kánoe do pojízdné půjčovny. Kolem vodáctví se totiž rozvinul svérázný byznys, a je to dobře. Bez něj by si vyplulo jen málo lidí, a vzhledem k českým sportovním úspěchům v disciplínách spojených se sjížděním vody by to byla škoda. Na Otavě je habaděj jezů a s přibývajícím pomatením smyslů z důvodů požívání letních nápojů se krátí počet těch splutých a narůstá množství těch, na kterých se „uděláme“.

Město Švandy dudáka připomene na kraji stejnojmenný pivovar. „Jeho pivko se mnohem zlepšilo,“ slyšel jsem cestou několik minirecenzí. Koho ale tady oslovit kvůli nadcházejícím volbám, aby to nebylo pořád samé pohostinství? Kousek od řeky stojí veřejné záchodky, které pamatují „socík“, a ruku na srdce, na lidi, co se starají o hygienu našeho vyměšování mimo domov, se dost se**. „Dcera mě pořád nutí do pirátů, ale já mám vlastní hlavu. Je volit nebudu. A koho? To ještě musím pořádně promyslet,“ řekne paní z WC, hanlivě zvaná „hajzlbába“.

Dostáváme se na konec pivního kelímku. Za jez do kempu Štěkeň. Sice jako vodníci – ach, ty jezy –, ale celí. Místní nám sdělí, že máme štěstí, protože se tam před měsícem utopila vodačka. Největším dobrodružstvím naší plavby byl vystresovaný a následně svéhlavý bobr, co málem skočil šipku do naší „nafukovačky“. Nicméně o moc dříve, než jsme se po zhruba šedesáti kilometrech dostali na území jeho častého výskytu, tedy do Písku. Tam nebyl vidět ani jeden exemplář, zato na nadzemních trubkách je nasprejováno: „Koronaviru se bát nemusíte, zato dnešní vlády ano!“

