Piráti povzbuzeni zprávou NKÚ: Vládní nákupy nebyly v pořádku. Na stole už leží trestní oznámení

Bartoš na tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny upozornil, že než se Piráti rozhodnou, zda podpoří prodloužení nouzového stavu, budou od vlády požadovat několik věcí. „Já bych se chtěl vyjádřit asi k nejpalčivější a nejsledovanější otázce tohoto týdne, a to je jednání Poslanecké sněmovny o možnosti prodloužení nouzového stavu a souvisejících opatřeních,“ spustil Bartoš.

Podle něj je potřeba přehodnocení a racionalizace přijatých opatření. „Musí se zachovat nebo posílit ta opatření, která fungují, jako je třeba testování ve firmách. Naopak chceme zrušit ta nelogická, jako povinnost nošení roušky v zastavěné oblasti, když je dodržena vzdálenost,“ vzkazuje Bartoš a dodává, že naštěstí již byl zrušen zákaz vycestovat do přírody mimo katastr obce. „To jsem rád, že možná i v důsledku našich návrhů toto vláda již zrušila,“ dodal šéf Pirátů.

Důležité je podle něj zaměřit se zejména na testování ve firmách, které je klíčem ke zvládnutí epidemie. „V rámci firem by se mělo testovat častěji a také kvalitnějšími testy, proto by vláda měla zvýšit příspěvek na tyto testy,“ navrhuje Bartoš a zmiňuje další prioritu, kterou je návrat dětí do škol.

„Ta doba, kdy jsou žáci doma, je dlouhá a je potřeba počítat s návratem v tom termínu, který vláda slíbila. Současně je potřeba podívat se na kompenzace firmám, které jsou stále zavřeny. Ty kompenzace jsou nedostatečné a mnoho firem krachuje. Také je potřeba zapracovat na očkovací infrastruktuře, kdy by mohly při novelizaci zákona očkovat i lékárny a zejména dostat do České republiky více vakcín,“ uvedl hlavní požadavky Pirátů Bartoš, který chce nejprve tyto věci probrat s odpovědnými ministry a až poté se rozhodne o možné podpoře prodloužení nouzového stavu.

Na závěr Bartoš ještě zmínil závěrečné šetření NKÚ, podle kterého vláda selhala ve zvládání pandemie, zejména v otázce dostupnosti a následných nákupů zdravotnického materiálu. „My jsme na to v minulém roce upozorňovali a podali jsme dva obsáhlé podněty, zejména na nákup materiálu ministerstvem zdravotnictví a vnitra. My jsme tam analyzovali ty šílené ceny, za které se jednu dobu nakupovaly materiály. I díky našim podnětům to šetření NKÚ proběhlo a my o něm budeme tento týden na plénu Sněmovny debatovat,“ řekl Bartoš s tím, že vládní strany zatím jakékoli pochybení odmítají.

„Ty věci byly prokazatelně v nepořádku a už to není jen názor opozice, ale podložený závěr NKÚ. Měli bychom chránit peníze daňových poplatníků a vláda by za ty nákupy měla přijmout zodpovědnost. Bude se tím také zabývat Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, kde již leží trestní oznámení. Neměla by být žádná automatická imunita, pan ministr Adam Vojtěch ta čísla znal a již tehdy to bagatelizoval,“ dodal Bartoš s tím, že na nákupy předražených zdravotnických pomůcek se loni na jaře vydalo přes 8 miliard korun.

