Piráti překročili čáru. A Babiš taky. Kalousek shodil rukavice

„Byl by lepší premiér Andrej Babiš, nebo Ivan Bartoš?“ zeptala se hned úvodem Kalouska moderátorka. „Byl by lepší kdokoliv, kdo není v tak strašlivém konfliktu zájmů a nedělá nám ostudu v celé Evropě, víceméně v celém světě. Takže myslím, že se tahle země bude dlouho vzpamatovávat z toho, čím vším jí ublížil Andrej Babiš, ať už je to znefukčněná státní správa, neakceschopná, ať jsou to rozvrácené veřejné rozpočty, koneckonců jsou to tisíce zbytečně mrtvých. Máme druhou nejhorší bilanci v úmrtí na obyvatele na celém světě. Takhle bohatá a vyspělá země. Ale jiné země neměly tak špatnou vládu... takže v zásadě by se dalo říct, že kdokoliv. Já z těch lídrů, kteří kandidují, bych si nejvíce přál Petra Fialu, ale to nejdůležitější na tom je, aby byla téhle zemi vrácená demokratická vláda,“ sdělil Kalousek, že podle něj jsou zkrátka dva opoziční bloky – Piráti a ODS – odsouzeny ke spolupráci.

„Dokážete si představit Ivana Bartoše jako premiéra?“ dodala pak moderátorka. „Dokážu, já mám velkou představivost,“ odvětil s úsměvem Kalousek. „Ivan Bartoš je politický talent, co jsou Piráti zač, to poznáme vlastně, až převezmou kus vládní odpovědnosti. Myslím si, že by ji měli převzít co nejdřív. A myslím si, že to poznáme nejenom my, ale poznají to i oni. Protože oni se také velmi často ideově teprve hledají. A pod tou tíhou odpovědnosti se to hledá daleko rychleji,“ dodal Kalousek.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Hovořil také o tom, že obrovským úkolem příští vlády bude dát do pořádku státní správu a veřejné rozpočty. „Tahle vláda je dostala do neudržitelného stavu. Jsou ohroženy naše základní veřejné služby, především zdravotní péče, penzijní a sociální péče. Jsme ohroženi v poměrně blízké budoucnosti, na ty služby nebude," podotkl Kalousek.

„Když budete brát malý důchod, tak se uskromníte. Vypěstujete si brambory na zahrádce. Ale když nebudete mít dostupnou a kvalitní zdravotní péči, tu si na zahrádce nevypěstujete,“ dodal exministr financí, jenž je často kritizován za nutnou úspornou politiku v době krize. „Nedělal jsem to pro vlastní radost, ale pro budoucnost téhle země. Kdybych se choval jako dnešní vláda, tak už jsme dnes v době covidové ztraceni,“ podotkl.

Řeč byla i o premiérovi Andrejovi Babišovi. „Je nějaká míra agrese v té politice, nebo schopnosti toho druhého pomluvit a dehonestovat, a myslím si, že já si to v sobě nenesu nějak osobně, ale myslím si, že konkrétně Andrej Babiš a Pirátská strana ji vůči mně překročili, protože mě obvinili z kriminálního činu, kterého jsem se nikdy nedopustil,“ sdělil Kalousek.

„Andrej Babiš není politik, který by dokázal věcně argumentovat. On když je vystaven kritice, tak nikdy vám neřekne, jak je to jinak. Nepoloží ten věcný protiargument. On zásadně útočí na nositele té kritiky. Ve fotbalové hantýrce se tomu říká, že zásadně nejde po míči, ale zásadně jde po hráči. A dělá to tak ve všech případech,“ dodal Kalousek. Babiš je podle něj největší nebezpečím pro demokracii v Česku. „Nemohu si ho vážit jako člověka, který nelže jen tehdy, když se splete. A i když má obrovskou odpovědnost, je mu jedno, co bude s touto zemí za pár let. On sleduje pouze svoje zájmy,“ podotkl Kalousek.

