Piráti zjišťovali, jak stát u ochranných pomůcek podporuje české výrobce. Výsledek je šokoval

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) čelí na svých tiskových konferencích dotazům, zda bude možné do nákupu zdravotnických pomůcek zapojit také české firmy a nenakupovat jen všechno z Číny. Hamáček opakovaně odpovídá, že české firmy rád zapojí, ale že nejsou schopné dodávat ochrany pomůcky v takových počtech, jaké stát potřebuje. Stejnou odpověď nabídl i ministr průmyslu a dopravy za ANO Karel Havlíček.

Piráti si nechali udělat průzkum, který ukázal, že český stát stále spolupracuje s českými firmami jen minimálně. Na zjištění Pirátů upozornil Český rozhlas. Ukázalo se, že z 212 oslovených firem jen 8 slyšelo od státu nabídku ke spolupráci.

„Byli jsme kontaktováni obchodním týmem covid-19, ale nakonec se ukázalo, že šlo o omyl, protože chtěli ochranné štíty poptat u někoho jiného,“ zněla například odpověď společnosti Prusa Research, která vyrábí ochranné štíty s pomocí 3D tiskárny. Zdravotníkům v první linii jich firma Josefa Průši rozdala už 120 tisíc.

Firma Oldřicha Glogara, která normálně šije pokrývky a polštáře, státu nabídla, že bude šít certifikované roušky z nanomateriálů. Ale nabídka zůstala nevyslyšena. Firma na ni nedostala odpověď, ani když své roušky státu nabízela opakovaně. Tak se podnik vydal vlastní cestou.

„Prostě se na to vykašlali, šli jsme vlastní cestou, a to dodávkami do automotivu a podobných firem,“ pokračoval podnikatel, který teď své výrobky prý dodává i do Německa. „Naše nabídka byla pestrá, jak co do kvality, tak ceny,“ uzavřel Glogar.

Piráti jsou přesvědčeni, že by stát měl jít přesně opačnou cestou a měl by co nejvíce peněz udržet doma u českých firem. „Je potřeba udržovat co největší množství peněz v naší ekonomice. Hospodářská krize, která po pandemii přijde, si to žádá,“ poznamenal k tomu poslanec Radek Holomčík. Český stát by se na české firmy měl orientovat o to spíš, že může přijít další vlna koronaviru a bylo by jen správné, aby měla Česká republika nějaké vlastní kapacity na výrobu ochranných pomůcek a nemusela jen posílat miliardy za čínské pomůcky.

Ministerstvo zdravotnictví se brání, že se obracelo i na české firmy, spolupracovalo prý s dvaceti. Šéf resortu za hnutí ANO Adam Vojtěch ale čelí kritice za to, že některé ochranné pomůcky nakupoval až šestkrát dráž než ministerstvo vnitra.

