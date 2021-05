Pirátka Richterová: Bartoš zná nástrahy migrace. O Pirátech se lže

reklama

Chce strana v Česku opravdu nelegální migranty? „Já mám právě otevřené stanovisko k uprchlíkům, aktuální z roku 2020, kde se jasně píše o tom, jaké jsou možnosti, jaké jsou cesty jak omezit nelegální migraci. Takže jestli chtěl pan premiér říct, že se zabýváme tím, jak nelegální migraci omezit, tak to by měl pravdu, ale to, co říkáte, pravda není,“ sdělila Richterová.

Anketa Považujete Srby za bratrský národ? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 2511 lidí

Vyjádřila se i k tomu, kde se vzala ta nálepka, že jsou Piráti promigrantská strana. „Šíří se spousta lží. Lží, které jsou zcela vymyšlené. Dám vám příklad: Úplná lež, že ve vedení evropských Pirátů stojí muslimové. A to není pravda. Prostě Evropskou pirátskou stranu vede Čech Mikuláš Peksa, v minulosti tam byla třeba další Češka Markéta Gregorová. A to dávám příklad konkrétní lži. Nebo se udělá fotka táboru, který byl postaven na mistrovství Evropy ve vodním slalomu a pak se to šíří po e-mailech, takzvaných řetězových e-mailech, co si lidé přeposílají ve zděšení, co se chystá, a šíří se to jako lež, že se tady uprchlický tábor,“ podotkla.

„Podobně se já sama setkávám se lží, kdy někdo dal k mojí fotografii můj vylhaný citát. A zase po e-mailech se senioři strašně bojí, píšou mně vyděšené, někdy i velmi vulgární a sprosté vzkazy, co si to vymýšlíme, a prostě je to něco, co jsem nikdy neřekla, něco, co nikdo z nás nikdy neřekl, takzvané startovací byty pro Afričany jsou úplná hloupost,“ dodala.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Své pak Richterová řekla i k výroku předsedy strany Ivana Bartoše, jenž v roce 2009 říkal, že by se nebránil muslimské Evropě. Dnes však uvádí, že se jeho hodnoty změnily. „Ivan byl vždycky hodně otevřený člověk, a to otevřený právě k pochopení složitosti světa. Takže nevím, jaký byl v roce 2009, to jsem ho neznala, ale dneska si dobře uvědomuje, jaké jsou nástrahy migrace obecně, je to prostě strašně složité téma a vlastně každá společnost se vypořádává s tím, jak integrovat, jak přijímat lidi, kteří přišli odjinud a mimochodem ta realita u nás, co se týče pracovníků, i pro naši ekonomiku je důležitá řada zahraničních pracovníků a vlastně to musí vědět i pan premiér, jehož firmy také potřebují lidi odjinud. Takže když to shrnu: Co se týče stanoviska kompletního, tak si ho kdokoliv může najít prostě na webu,“ vysvětlila Richterová.

„Dneska máme opravdu propracované odborné týmy a stanoviska k tomu, co jsou klíčová témata společnosti. A vlastně už v roce 2015 jsme měli velmi vyvážené stanovisko. Takže tohle není první, to je několikáté v řadě, kdy se vlastně posunujeme postupně k těm konkrétním opatřením a k tomu, co konkrétně má stát dělat a současně upozorňujeme, že prostě pro řadu stran je to laciná cesta jak budit strach, jak budit obavy, a potom vlastně manipulovat veřejností na základě toho vyvolaného strachu,“ zakončila Richterová.

Psali jsme: Vrecionová (ODS): Nesmíme dopustit zastavení všech unijních fondů celé ČR Děčín ožívá, část slavností se přesouvá na září Práce Jardy Jágra v čudu? Senátoři chtějí odmítnout olympiádu v Číně Peksa (Piráti): Agrofert musí začít vracet peníze. Zaspala Komise i česká vláda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.