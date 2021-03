Pirátka Richterová, co plakala u soudu: Vlna podpory proti Liskové

Pirátka žalovala a plakala u soudu. Po aktivistce chce omluvu a půl milionu za sdílení lživého příspěvku. Její fanoušci jí na twitteru mohutně podpořili. Prý je nejlepší poslankyně. „Ta odvážná a odhodlaná co bojuje spravedlivou bitvu!“ Následovali kopance do Babiše a „spodiny“. Promluvil i známý novinář od Bakaly.

Pirátská poslankyně Olga Richterová se dočkala obrovské vlny podpory a soucitu. Obvodní soud pro Prahu 1 začal řešit její žalobu na aktivistku Nelu Liskovou, která měla v roce 2019 sdílet na sociální síti údajně smyšlený výrok Richterové týkající se zajištění bytů pro migranty. Richterová za to žádá omluvu a více než půl milionu korun. Při výslechu u soudu se dokonce rozplakala. Tlak a útoky na její osobu byly prý těžko snesitelné.

„Jde o to, že žiju život úplně normální mámy. Snažím se co nejlíp dělat politickou práci – podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A na slušnou žádost o stažení lži prostě přijde stupňování útoku. Mně psala spousta cizích lidí ošklivé nadávky. Nechci to opakovat, jsou to sprosťárny. Spousta lidí psala výzvy k zabití veřejně po internetu. To nejsou normální věci a nemůžeme dopustit, aby se to dělo,“ štkala místopředsedkyně Pirátů.

Nyní podala vyjádření i na svém twitterovém účtu. „Moc děkuji za podporu, které se mi od mnoha za vás po včerejším soudu dostává. Je to pro mne ujištění, že dobrého je ve společnosti mnohem víc než opaku, popř. i toho, že nesouhlas lze vyjádřit kultivovaně. Věřím i tomu, že slušnost není slabost. Ještě jednou díky a klidný den!“

Nálož pozitivních, přejících reakcí a „srdíček“ na sebe nenechala dlouho čekat. „Paní Richterová, držte se! Je to strašné, náročné, ale jinak to nejde – zlu se musíme postavit vždy. Držím palce ať už je jen a jen líp (ale opravdově, ne jako v názvu nejmenovaného hnutí :)). Mějte se krásně.“ Napsal fanoušek Marcel.

Pani Richterova, drzte se! Je to strasne, narocne, ale jinak to nejde - zlu se musime postavit vzdy. Drzim palce at uz je jen a jen lip(ale opravdove, ne jako v nazvu nejmenovaneho hnuti :)). Mejte se krasne. — Marcel Knesl (@MarcelKnesl) March 18, 2021

Účet s názvem Jedna psycholožka zase napsal: „Milá Olgo, vaše reakce mi včera přišla prostě lidská! A možná, kdyby si více lidí dovolilo býti lidmi, svět by byl o trošku více v pořádku. Držím Vám palce!“ svou zprávu psycholožka doplnila dokonce tlukoucím srdcem a čtyřlístkem.

Milá Olgo, vaše reakce mi včera přišla prostě lidská! A možná, kdyby si více lidí dovolilo býti lidmi, svět by byl o trošku více v pořádku. ?? Držím Vám palce! ???? — Jedna psycholožka (@Jednapsycho) March 18, 2021

Děkovný tweet odeslal i známý komentátor a novinář Petr Honzejk. Podle toho Richterová svádí u soudu spravedlivou a užitečnou bitvu. „Musí být jasné, že agresivní lhaní není něco, co jen tak projde. Protože pokud bude procházet, stane se normou, která zcela rozvrátí společnost. Děkuji Vám.“

Myslím, že svádíte nejen spravedlivou, ale i velmi užitečnou bitvu. Musí být jasné, že agresivní lhaní není něco, co jen tak projde. Protože pokud bude procházet, stane se normou, která zcela rozvrátí společnost. Děkuji Vám. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) March 18, 2021

Pro profil CzechWidow je Richterová dokonce nejlepší poslankyní v Parlamentu. „Jste asi nejlepší poslankyně v současném Parlamentu, ostatní dámy z demokratických stran prominou. A nejen to, že odvážná a odhodlaná a patří Vám za to obrovské díky.“ Další komentář zněl: „Vydrzte. Spodinou jako Liskova, ci jak se to jmenuje, se nenechte rozhodit. Vim, je to tezke pro lidi, kteri jsou uprimni a delaji svoji praci s presvedcenim a naplno.“

Jste asi nejlepší poslankyně v současném parlamentu, ostatní dámy z demokratických stran prominou. A nejen to, že odvážná a odhodlaná a patří Vám za to obrovské díky. pic.twitter.com/eD42IMr94U — CzechWidow (@CzechWidow) March 18, 2021

Vydrzte. Spodinou jako Liskova, ci jak se to jmenuje, se nenechte rozhodit. Vim, je to tezke pro lidi, kteri jsou uprimni a delaji svoji praci s presvedcenim a naplno. — Dalibor Ondra ??? (@daliborondra) March 18, 2021

Pozitivní a dokonce obdivné zprávy jednoznačně převládaly. Objevilo se ale i pár kritických hlasů. Jeden z uživatelů se třeba domníval, že udávat lidi za sdílení příspěvků není úplně v pořádku. „Takže: prvně někoho udat za sdílení vtipu a pak brečet, že je na mě někdo zlej? Proč bych nečekal nic menšího od někoho z Pirátů.“ Nutno říct, že takovýchto hlasů se našla skutečně menšina.

Jj, velkej problém. Deset milionů lidí v lágru, na ulici je mlátí policajti a soudy řeší tohle. Geniální. Holt kdo chce bejt digitální svazák, musí počítat s tím, že se to nemusí líbit všem.

Nová elita čtvrté říše EU plakala ??

Asi vedlejší příznak covidu ?????? — Miroslav Pavlů (@MiroslavPavlu) March 18, 2021

