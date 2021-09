Pirátka Richterová se vysmála Jurečkovi kvůli sňatkům menšin: Naše společnost je liberální

reklama

Richterová se v rozhovoru na serveru iDNES.cz vrátila k výroku Mariana Jurečky, podle nějž by KDU-ČSL nešla do vlády, pokud by měl být v programu bod o manželství pro stejnopohlavní páry. „Je velmi překvapivé, že toto pan Jurečka prohlašuje, místo aby řešil ty klíčové problémy naší země, jako je strašlivé zadlužování nebo potřeba modernizovat ekonomiku, školství a tak dále. A zejména aby si naše země udržela demokracii, aby neměl oligarcha za prsty vše, na co si nyní brousí zuby. On se místo toho zaměřil na tohle téma, které pokud vím, je velmi důležité pro mladé lidi a pro ty, kteří nemají rovná práva v dnešní společnosti,“ podivila se nad výběrem volebních témat Richterová.

„Myslím si, že tím ultimátem udělal pan Jurečka chybu, že podcenil, jak je ve skutečnosti naše společnost liberální a uvědomuje si, že tu máme situaci, kdy si řada lidí nemůže vzít toho partnera, se kterým žije, a nejsou tam rovná práva v tom sociálním smyslu, ve vztahu k dětem a je tam obecně spousta děr a není to fér vůči těmto občanům země, kteří platí daně stejně jako kdokoliv jiný. Já bych si přála, abychom jim ta rovná práva dali, ale v té realitě dnešní doby musíme řešit jiná, větší témata,“ řekla Richterová a zopakovala, že demokratické strany musejí spolupracovat.

„My teď musíme ukázat, že jsme schopni jako demokratické strany spolupracovat a že společně chceme, aby České republice nevládl člověk, který vyvíjí tlak na policii, ohýbá si dotace a neposunuje nás do moderní společnosti. Jsem si jistá, že budeme schopni vyjednat takové podmínky, abychom společně mohli jít do vlády,“ dodala Richterová, podle níž jde o citlivé téma a je potřeba k němu přistupovat s respektem a nepřilévat olej do ohně takovými prohlášeními.

Se starosty prý tento bod důkladně probírali při tvorbě koaliční smlouvy. „Každý si umíme představit, že se třeba ukáže, že naše děti nebo vnoučata budou mít jinou orientaci, a my bychom si přáli, aby se k nim společnost chovala stejně jako k ostatním. A proto jsme se shodli, že toto do našeho programu zařadíme, ale samozřejmě je to volné hlasování, je to etická otázka a každý to má postavené trochu jinak,“ vysvětlila Richterová.

Zopakovala také, že na takových tématech možná spolupráce s koalicí SPOLU nemůže ztroskotat. „Protože my chceme řešit opravdu závažnější témata. Chceme vyřešit krizi bydlení, výstavbu bytů, celkové nakopnutí ekonomiky, máme tzv. bilionový plán, jak nastartovat naše hospodářství a současně kde najít úspory tam, kde je současný aparát příliš nenažraný. Toto jsou věci, co mají řešit politici, v jiných otázkách je potřeba být zdrženlivější ve svých vyjádřeních a respektovat, že jsme rozmanití lidé,“ dodala Richterová, která prý jako evangelička věří, že se máme k ostatním chovat s láskou.

Sliby o přidání 3 000 korun státním zaměstnancům, jak o tom mluví ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), jsou podle Richterové klasický postup vlády před volbami. „My bychom chtěli, aby bylo jasné zohledňování inflace a v té výši státním zaměstnancům rostly platy, na druhou stranu si ale hrozně palčivě uvědomujeme, že státní zaměstnanci jsou různí,“ vysvětlovala.

„Pro nás jsou prioritou učitelé, chceme prosadit, aby platy pedagogů byly zákonem ukotvené na 130 % průměrné mzdy. Je totiž klíčové, aby učení bylo stále prestižním povoláním i za deset dvacet let a aby ti nejlepší, kteří mají chuť, šli učit. Také chceme více otevřít školství lidem z praxe, aby bylo jednodušší se třeba v padesáti kariérně rozhodnout svoje zkušenosti zúročit v učení,“ nastínila Richterová.

Podobným způsobem chtějí Piráti přistupovat i k dalším státním zaměstnancům. „Protože tam je spousta špičkových lidí. Je škoda tvrdit, že úředníky nepotřebujeme, protože je potřebujeme, ale potřebujeme skvělé úředníky a musíme najít způsob, jak ohodnotit lidi, kteří jsou špičkoví, a jak to pečlivě vyhodnotit. Uvědomujeme si obrovské podstavy u hasičů a policistů, takže tam zase je naprosto jasné, že je potřeba růst platů řešit, ale ruku v ruce s tím musí jít i ta kvalita a vyhodnocování výsledků, jaké od státní správy dostáváme,“ navrhovala Richterová s dodatkem, že například u některých postů na ministerstvech plošné přidání nemá smysl.

Richterová také uvedla, že nebude možné získat vyvážený státní rozpočet pouze úsporami. „Stát bude muset i nějaké peníze vydělat. Chceme podpořit částečné úvazky a flexibilní pracovní dobu i pro maminky, pro seniory, chceme podpořit další lidi na trhu práce, což by byl i přínos do rozpočtu,“ řekla Richterová, podle níž by takto bylo možné získat až desítky miliard do rozpočtu. „Chceme podporovat rozmanitost ve státní sféře, stát by měl jít příkladem,“ dodala poslankyně.

Richterová je za koalici Pirátů a STAN aspirantkou na post ministryně práce a sociálních věcí a prý již má připravený tým lidí, který se stále rozšiřuje. „V nejbližším kruhu spolupracovníků mám devět konkrétních týmů, ten čítá 75 lidí. V širším týmu je až 150 lidí. Takže jsme připraveni. A to nejen co se programu týče, ale i z pohledu lidské základny,“ pochlubila se Richterová.

Ta na závěr vyvracela názory, které se o Pirátech šíří mediálním prostorem. „Danit soukromé bydlení nikomu nechceme, to je lež, kterou o nás šíří hnutí SPD a někdy i pan premiér Babiš,“ zdůraznila Richterová s tím, že by se spíše mělo zvýšit zdanění těžby nerostných surovin a digitální daň.

„Nechceme ani tvrdý zákaz spalovacích motorů, to také není pravda. My jsme pro soutěž inovací, aby se technologie porovnaly mezi sebou, zatím není jasná, která technologie zvítězí,“ dodala Richterová a vyjádřila se i k migraci s tím, že Piráti nepodporují povinné kvóty na přerozdělování migrantů v Evropské unii.

