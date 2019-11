Pirátka pálila z ČT: Naše vláda ani parlament nejsou schopné vzdorovat kyberútokům. A Zeman s Babišem...

Česko se čím dál víc ocitá pod tíhou zahraničních špionů, vítr vane z východu, zejména z Ruska a Číny, připojuje se také Írán. Nejde však o první varování Bezpečnostní informační služby (BIS). Jak je tedy možné, že se jejich aktivita dostala tak daleko, a jak vážně tato varování berou politici? Na to se v úterním pořadu Interview na ČT24 tentokrát ptala moderátorka Zuzana Tvarůžková svého hosta, poslankyně Pirátské strany Dany Balcarové. „Neumíme se s kyberútoky vypořádat, naše vláda ani ministerstva nejsou schopné vzdorovat. Náš prezident ani náš premiér to neberou vážně,“ říká politička.

Závěrečné zprávy BIS bere Balcarová velmi vážně. Pustila se rovnou do premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. „Mrzí mě, že náš předseda vlády varování vážně nebere, stejně tak náš prezident, který dokonce tyto zprávy zpochybňuje. Stačí se podívat na to, jak přistupuje k orgánu, kterým je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,“ zlobila se poslankyně.

Právě tento úřad je podle jejích slov personálně podhodnocený, což považuje za velmi špatné. „Tento orgán by měl mít v sobě ty největší mozky, které jsou schopné kybernetickou kriminalitu postihovat a reagovat do řádu minut, pokud ke kybernetickému útoku nebo k jeho podezření dojde,“ zdůraznila.

Za nejvážnější varování ze zprávy BIS označila fakt, že dochází k tomu, že jsou narušeny sítě Ministerstva zahraničních věcí. „To je pro nás velmi špatná zpráva! Operují tu špionážní sítě a dezinformační weby a skupiny. Je to naše současnost, že taková kybernetická válka, jež je součástí hybridní války, probíhá,“ doplnila Balcarová.

Ing. Dana Balcarová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Že naše vláda a naše ministerstva tomu nejsou schopné vzdorovat, je velmi špatné,“ zopakovala politička, podle které to již přesáhlo hranici přijatelného. „K těmto věcem by vůbec docházet nemělo. A pakliže by k nim došlo, mělo by se okamžitě reagovat. Že dochází k narušení systému v době měsíců, je známkou toho, že se s touto současnou situací neumíme vypořádat,“ všímá si Balcarová.

Nejde však o první varování BIS. Jak je tedy podle Balcarové možné, že se nabourávání systému nedaří brzdit a tlumit? „Vláda tomu nevěnuje dostatečnou pozornost a není to pro ni priorita. Pouze o tom mluví, ale nedělá kroky, které by měla,“ ukázala Balcarová opět na hlavního viníka těchto neutichajících problémů. Ani na ministerstvech prý nejsou odborníci, kteří by dokázali správně situaci vyhodnotit.

Jak může v tomto ohledu na vládu, potažmo prezidenta tlačit Parlament? „Pirátská strana má v tomto své zástupce v bezpečnostním výboru a mluví se o tom i na plénu. Dali jsme i podnět, aby se to zařadilo jako bod na jednání Poslanecké sněmovny,“ popsala, jakou aktivitu vyvíjejí nyní jejich poslanci. „Pirátští poslanci vyhodnocují situaci jako velmi vážnou,“ konstatovala Balcarová a slíbila, že na vládu se snaží a budou tlačit, dokud svůj přístup v této věci nezmění.

Psali jsme: Balcarová (Piráti): Je třeba dohlížet, aby byly peníze využívány efektivně Balcarová (Piráti): Spolupořádáme akci ohledně klima změny. ČR musí být světová Piráti: Stávka za klima supluje nezájem politiků, vláda by měla začít konat Balcarová (Piráti): To nejsou malá vodní díla, mají velikost tří fotbalových hřišť, budovaná bez kontroly

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.