Pirátská Partie Ivana Bartoše: Babiš tady vyřvává. Nejedeme podle jeho notiček, tak jsme všichni nýmandi nebo udavači

Bartoš ještě před začátkem pořadu na sociální síti Facebook napsal, že do Partie měl původně dorazit premiér Andrej Babiš, ale prý dostal strach.

„Dnešní polední program je pořádně nabitý. Už od 11:00 Nedělní partie na Prima TV (jak tam měl být AB, ale ve čtvrtek dostal strach a ‚předsunul‘ pana ministra v záběhu Havlíčka),“ napsal předseda Pirátů.

V úvodu bylo otevřeno réma auditů Evropské komise, podle kterých premiér Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmů. Předseda vlády to považuje za útok na Česko, kterému prý Evropská komise nemá radit, jak si vykládat vlastní zákony, jako je lex Babiš.

„Ten audit na první pohled není zcela v pořádku,“ začal Havlíček. „Pokud český úředník jednal v souladu s českým právním řádem, jednal v souladu s legislativou, a evropský úředník mu to rozporuje, tak se to dá vyložit jako útok ,“ pokračoval Babišův ministr s tím, že český úředník se zkrátka musel řídit českým zákonem.

Rozohnil se nad faktem, že předběžná auditní zpráva měla fungovat v režimu důvěrné, ale neděje se tak. Premiér tak není ve stejné pozici, jako jiní účastníci auditů, kteří nejsou probíráni v médiích a mají prostor k reakcím a důležitá pro ně je až zpráva finální. Fakt, že Babiš je pod tlakem již teď, není podle Havlíčka v pořádku.

Veselý doplnil, že auditů Evropské komise chodí do Česka řada a je o nich možné vést debatu. Finální zpráva by prý mohla přijít někdy na podzim. Do premiéra si trochu rýpl, ale jedním dechem se ho také zastal. „Chápu, že pan premiér ztrácí nervy, že toho je na něj hodně, ale takhle se to propojovat nemá. Ale z mé zkušenosti 90 procent těch finálních zpráv vypadá úplně jinak, než ta původní zpráva,“ uvedl Veselý.