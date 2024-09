Pirátské fórum po volbách vybouchlo: Tohle není lídr, skončit. Mamlasové ničí stranu

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 6% Nezvládá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7737 lidí



„Já nebudu zastírat, že ty výsledky, které jsme utržili v krajských volbách, jsou hluboko, hluboko pod naším očekáváním. My jsme měli možnost být přítomni v krajské politice ve všech krajích, v devíti krajích jsme se podíleli dokonce na vedení, a ten propad byl obrovský. Jediné pozice, které jsme obhájili, je Rudolf Špoták se dvěma svými kolegy v Plzeňském kraji,“ komentoval volební propadák pirátský předseda Ivan Bartoš pro server iRozhlas.cz.



Republikové předsednictvo Pirátů na základě výsledků voleb již krátce po jejich sečtení dalo k dispozici své funkce a do 14. října se chystají hlasovat o důvěře ve vedení strany. „Je logické, že vždy stranu reprezentuje její republikové vedení. Naše bylo zvoleno začátkem roku a jak ty evropské, tak ty krajské volby byly pro Piráty výrazným neúspěchem a to musí republikové předsednictvo reflektovat. Proto jsme svolali jednání celostátního fóra a v případě, že by republikové předsednictvo nedostalo důvěru ve vedení pokračovat do sněmovních voleb, tak by došlo k nové volbě,“ uvedl k tomu šéf Pirátské strany.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zároveň však odmítl, že by se chystal vzdát i své funkce ve vládě. Post ministra pro místní rozvoj dle jeho mínění s neúspěchem strany nesouvisí. „Ne každý ministr je předseda strany a ne každý předseda strany je součástí vlády. Já bych to nechtěl propojovat, před námi jsou poměrně zásadní úkoly ve vládním angažmá. Ještě jsem neměl ani možnost diskutovat výsledky voleb s kolegy z koalice a premiérem Petrem Fialou. Nespojoval bych tyto výsledky dohromady,“ doplnil.



Na stranickém fóru Bartoš také svým spolustraníkům sdělil, že „nemá cenu jakkoliv zastírat, že výsledek v krajských i senátních volbách je hluboko pod očekávání všech“. Právě zde poté oznámil, že chce nechat na členech stany, aby na celostátním fóru odpověděli, zda má současné vedení Pirátů jejich důvěru a podporu. „V případě, že bychom vaši podporu nezískali, předsednictvo obratem kolektivně rezignuje a bude svoláno celostátní fórum pro volbu nového republikové předsednictva,“ zaznělo.



Tato slova se však nesetkala s pochopením. „No tak hlavně, že jsme nepotřebovali mít před volbami sjezd, abychom voličům vyslali jasný signál, že nám ta pěst z eurovoleb není lhostejná a potřebovali jsme nutně dělat kampaň... Pravda, že takovou bídu jsem nečekal ani já, když teda nic neuděláme. Čekal jsem o půl procenta víc. Ale nijak hluboko pod očekávání teda nejsem, takže je to hluboko pod očekávání jen některých,“ pronesl hned po Bartošově příspěvku pirátský člen ze Zlínského kraje Petr Tkadlec.

Fotogalerie: - Šéf Pirátů odvolil

„Vy nerezignujete sami po tomto dalším fiasku Pirátské strany?“ nešetřil vedení Pirátské strany ani jihomoravský Pirát Lukáš Doležal.





„Myslím, že ta rezignace by byla na místě. Už jen jako signál. Pojďme svolat sjezd a vymyslet strategii jak zachránit v PSP, co se dá,“ podporuje tato slova i bývalá předsedkyně Mladého Pirátstva Georgia Hejduková a za „polovičatý krok“ to pirátské vedení schytalo rovněž ze strany zastupitele Libereckého kraje Jana Tempela.



Kolínský člen Pirátů Martin Polák si následně přisadil, že by si „za tři týdny představoval hlasování o setrvání ve vládě a ne teprve jestli má důvěru v republikové předsednictvo“. „Proč žádost o důvěru? Eurovolby, krajské volby, digitalizace stavebního řízení – to je na rezignaci okamžitě,“ mínil komunální zastupitel v městské části Brně-Bystrci Antonino Milicia.

Fotogalerie: - Plán Pirátů

Zastupitel na Praze 8 Martin Štěrba se k daným hlasů ozval s tím, že měl Ivan Bartoš „z pozice předsedy rezignovat ihned“. „Na tiskové konferenci nezazněla bohužel téměř žádná sebereflexe,“ hodnotí.



„Bartoš nemá sebereflexi tři roky od koalice se STAN. A nemá sebereflexi jako předseda Pirátské strany, ani jako ministr pro místní rozvoj. Nechci člověka, kvůli jehož digitalizaci stavebního řízení jsme nedokázali překročit 5 % v čele této strany,“ ozval se opět Doležal, načež člen Výboru pro zadávání veřejných zakázek Rady Města Plzně Roman Sedláček dodal, že Bartoš řeší „zaseknutou“ digitalizaci stavebního řízení a „do toho má i spoustu práce se zákonem o bydlení“. „Markéta (Gregorová) je v EU parlamentu. Co dělají další tři členky vlastně nevím,“ pronesl, přičemž přiznal, že vůbec neslyší o práci místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí Kláry Kocmanové, členky Rady Jihomoravského kraje Jany Holomčík Leitnerové a zastupitelky v obci Krnsko Dominiky Poživilové Michailidu.

„Takže si myslím, že mít předsednictvo, které si není schopno poradit s rostoucími náklady strany ani s výrazně klesajícími výsledky ve volbách, by mělo rezignovat. To, že si chtějí nechat CF potvrdit své funkce, mě trochu připomíná styl vládnutí v KSČ, resp. KSSS. Tam se také zpravidla odcházelo až do hrobu,“ nešetřil vedení strany Sedláček a připojil, že by se Bartoš „měl stát čestným předsedou, aby nemusel svůj čas dělit mezi látání děr digitalizace a ucpávání děr potápějící se pirátské bárky“.







Zklamání z jednání vedení Pirátské strany či digitalizace stavebního řízení v rukou jejich šéfa Ivana Bartoše byla témata znějící i v dalších názorech členů stany. Často se ozývalo, že „nic jiného, než okamžitá rezignace, není v tuhle chvíli na stole“.

Klára Kocmanová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pirátský člen z Českobudějovicka Ivo Vlasatý se netajil, že cítí „frustraci z neustálého okecávání, výmluv a vágních omluv“ a o Bartošovi mínil, že je „roky uvíznutý ve slepé uličce“.



Člen pirátského sdružení z Vysočiny straně vytkl, že Pirátská strana „se stala stranou bez názoru v moment, co se někteří členové rozhodli jít ze středové liberální politiky nalevo cestou zákazů a podobně“.



Naopak členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu se všem ostatním hlasům vzepřela s tím, že „z ryze praktického hlediska nevidí jako příliš rozumné rok před sněmovními volbami, které budou pro stranu jistě rozhodující, rozebrat vedení“.

Fotogalerie: - Piráti a STAN

Milicia na to upřesnil, že on nevolá po tom, aby Piráti opustili vládu, ale aby okamžitě ze své ministerské pozice zmizel Bartoš. Rovněž by se už do tohoto resortu Piráti „neměli cpát“.



Pro Bartoše tak nechal vzkaz: „Máš možnost se nechat rozmašírovat stranou a koalicí nebo odejít sám s rovnými zády a ukázat, že jsi stále osobnost. Musí to být ale rychlé proaktivní rozhodnutí. Bude to lepší pro stranu, ale jsem přesvědčený, že dlouhodobě i pro tebe, aby ses mohl v pravý čas vrátit. Kdo ti radí opak, tak myslí jen na sebe.“

Dle místostarosty Moravské Ostravy a Přívozu Davida Witosze má předseda Bartoš odstoupit a nikoliv žádat o důvěru. „Tohle není lídr,“ pronesl a vyčetl, že tato diskuze je akorát „naprosté fiasko“. „Tohle není sebereflexe, tohle je pokračování zákopového boje,“ vypálil.

Mgr. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Lidé jako já už od koalice se STAN upozorňují, že míříme do anusů a pořád a pořád tady někdo něco mele o levici a nevidí, že stranu ničí kamarádíčci a mamlasové alla Miki a né my, co upozorňují na kardinální chyby vedení s Ivanem v čele,“ pokračoval v ostrém vzkazu straně. Lidé ve vedení Pirátů jsou dle něj „již toxičtí a mají být odejití co nejdříve do politického důchodu“.



„Anebo tam končíme my. Tečka,“ doplnil.

Psali jsme: Vládní voliči nad výsledky voleb sprostě soptí Tři křesla za celou republiku. Bartoš nad výsledky: V Medianu máme devět procent Piráti: V Česku ve vládě, v Bruselu hlasují pro Madura. Ukázala sjetina Ivo Strejček: Lipavský (rozuměj Piráti) volá po drastickém omezení našich svobod. A česká politika (rozuměj vládní i opoziční) mlčí