Pirátský poslanec Martínek: I Goebbels by se od českých nacionalistů mohl učit propagandě. Lži, řetězové maily

„Domnívám se, že by se mohla najít v Radě ČT následně potřebná většina, která na základě malicherné záminky odvolá současné vedení. To by otevřelo cestu ovládnout médium veřejné služby pro soukromé zájmy jednotlivců, jako se to stalo například v Maďarsku a Polsku. Žádný koncesionář snad nechce, aby se z média veřejné služby stala jen nekritická hlásná trouba vládní propagandy,“ myslí si poslanec Pirátské strany Tomáš Martínek. Věnuje se i vyvracení hoaxů vůči Pirátům. „Chápu, že SPD a další strany založené na klientelismu mají strach z růstu preferencí protikorupční koalice Pirátů a Starostů, a tak šíří lži pomocí sociálních sítí či řetězových e-mailů. I Goebbels by se od některých českých nacionalistických stran mohl v propagandě učit,“ domnívá se.

Volební výbor Poslanecké sněmovny vybral před několika dny dvanáct finalistů na čtyři uvolněná místa do Rady České televize. Členové výboru takto zúžili výběr z původně 55 adeptů tajným hlasováním, tak aby na jedno místo připadali vždy tři kandidáti. Nejvíce hlasů získal bývalý pracovník ČT Karel Novák – 15, následovali ho publicista Jefim Fištejn, ostatní z dvanáctky dostali devět až jedenáct hlasů. Je mezi nimi i publicista Pavel Černocký, předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes či prezident organizace proti odzbrojování Liga Libe Pavel Černý. Z nich vyberou čtyři budoucí členy Rady ČT na dubnové schůzi Sněmovny. Ozývají se však kritické hlasy, které tvrdí, že jde většinou o kandidáty ANO, KSČM a SPD a že mezi uchazeči bylo mnoho lepších kandidátů. Jedním takovým je i hlas Tomáše Martínka, poslance Pirátské strany za Liberecký kraj a místopředsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny.

Žádný koncesionář snad nechce, aby se z média veřejné služby stala jen nekritická hlásná trouba vládní propagandy

„Mé preference založené na renomé nominujících organizací, odbornosti, nezávislosti či morálních hodnotách kandidátů jsou výrazně odlišné od výběru výboru, kde většinu deseti hlasů z osmnácti členů má ANO, SPD a KSČM. Z veřejných zdrojů je dohledatelné, že někteří „finalisté“ byly důvěrníky Státní bezpečnosti. Několik z nich namísto toho, aby garantovalo svou nestrannost a rozhodování na základě objektivních informací, již na veřejném slyšení proklamovalo svou zaujatost vůči České televizi. Osobně jsem transparentně zveřejnil svůj hlasovací lístek, kde jsem volil například uznávaného sociologa PhDr. Jaromíra Volka, Ph.D., nebo novináře Ing. Michala Klímu, kteří se bohužel stejně jako mnoho dalších expertů do užšího výběru nedostali. Mnoho hlasovacích lístků bylo podobných, proto usuzuji, že k dohodě mezi ANO, SPD a KSČM došlo,“ domnívá se.

Rada ČT má celkem patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Rada také volí a odvolává generálního ředitele ČT. Má se tedy současný ředitel České televize Dvořák bát o svoji funkci? Nebo někdo jiný? „Už současná rada, doplněná z posledních voleb především o kandidáty preferované SPD, ANO či Trikolórou, se stala velmi kritickou vůči vedení České televize. Nejdříve tvrdili, že se zaměří na rozkrytí problémů v hospodaření. Dokonce si zvolili na hraně zákona i svoji novou dozorčí komisi, která má přístup do všech materiálů České televize. Místo toho ale v sedmimiliardovém hospodaření instituce řešili jen nerelevantní drobnosti, jako byly třeba tábory pro děti zaměstnanců. Protože asi nenašli dostatečnou záminku pro možný převrat v hospodaření, objevují se nyní zprávy, že se zaměřili na Zprávu o činnosti České televize, kterou v době koronaviru podle mnoha expertů ČT zvládla velmi dobře,“ sděluje místopředseda volebního výboru Poslanecké sněmovny.

„Někteří radní dokonce stále působí v radě pravděpodobně v rozporu se zákonem o České televizi ohledně střetu zájmů. Domnívám se tak, že by se mohla najít v Radě České televize následně potřebná většina, která na základě malicherné záminky odvolá současné vedení. To by následně otevřelo cestu ovládnout médium veřejné služby pro soukromé zájmy jednotlivců, jako se to stalo například v Maďarsku a Polsku. Žádný koncesionář snad nechce, aby se z média veřejné služby stala jen nekritická hlásná trouba vládní propagandy,“ myslí si.

Je však v ČT vše v pořádku? „Koncesionáři mají právo na informace a dostatečnou kontrolu hospodaření, proto jsme jako Piráti navrhli rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, tak aby mohl kontrolovat kompletně hospodaření veřejnoprávních médií. V tuto chvíli má rada ve spolupráci se svojí novou dozorčí komisí také kompletní možnosti kontroly ČT, i přesto žádnou věc, kterou by mohla obhájit převrat v České televizi, nepředložila,“ upozorňuje Tomáš Martínek.

Jako Piráti nepodporujeme nelegální migraci, naopak máme obsáhlé stanovisko k migraci, které vyžaduje řešení především mimo území EU

Ten se také ve svém textu na Pirátských listech věnuje vyvracení hoaxů vůči Pirátům, z nichž obviňuje hlavně SPD. Jsou mezi nimi nesmysly, u nichž je těžké uvěřit, že by jim mohl někdo uvěřit, například že by nemajetní zemřelí, kteří nikoho nemají, byli ukládáni do společných hrobů... jsou tam ale věci, kterým by někdo uvěřit mohl. Například v určité části společnosti je dosti rozšířené tvrzení, že Piráti jsou promigrační stranou, což ostatně prohlásil i premiér Babiš. „Chápu, že SPD a další strany založené na klientelismu mají strach z růstu preferencí protikorupční koalice Pirátů a Starostů, a tak šíří lži pomocí sociálních sítí či řetězových e-mailů. I Goebbels by se od některých českých nacionalistických stran mohl v propagandě učit,“ reaguje poslanec Pirátů.

„V aktuálně šířených novinách Na vlastní oči SPD lže o Pirátech a straší veřejnost pomocí manipulací, které jsem rozebral v komentáři na Pirátských listech https://www.piratskelisty.cz/clanek-3932-hoax-nektere-piratske-neomarxisticke-hotshots. Pořád věřím tomu, že mnoho lidí má rozum a na lži manipulátorům neskočí. Ty nejčastější hoaxy, které o Pirátech konkurenční strany šíří, jsou zveřejněny na webu pirati.cz/hoax https://www.pirati.cz/hoax/. Jako Piráti nepodporujeme nelegální migraci, naopak máme obsáhlé stanovisko k migraci, které vyžaduje řešení především mimo území EU,“ vysvětluje.



A jak je to s přijetím eura v ČR, které prý také Piráti požadují? „O vhodnosti možného přijetí eura v budoucnu jsem se podrobně rozepsal v komentáři na Pirátských listech. Na Slovensku je s eurem spokojeno 90 % Slováků. Naše exportně orientované firmy kvůli kolísajícímu kurzu koruny utrácejí peníze za kurzové zajištění, o které by jinak mohly například navýšit mzdy zaměstnanců. Během koronavirové krize se kurz koruny, náchylný na nestabilitu ve světě, snížil o zhruba deset procent, a tím se po kvantitativním uvolňování ČNB opět znehodnotily úspory českých občanů a snížila se reálná kupní síla Čechů vůči eurozóně. Obří tempo zadlužování současné české vlády znemožňuje přijmout euro v příštích letech. Naším cílem je pro příští volební období stabilizovat korunu vstupem do ERM II, což by minimalizovalo riziko znehodnocení úspor českých občanů inflací koruny a snížilo náklady na zajištění českým společnostem,“ sděluje Martínek.



Piráti se v poslední době zaměřují na vyvracení dezinformací vůči nim, které hodně cílí formou řetězových e-mailů na seniory, v nichž se dozvědí různé „chuťovky“ typu – seniorům nad 70 let odebrat řidičské průkazy pro lepší bezpečnost na silnicích, seniorům nad 70 let odebrat volební právo pro neschopnost správné volby, seniorům nad 70 let doporučit uvolnit své byty mladým a odejít do domova důchodců. Jak tomu chtějí čelit? „Šíření těchto lží mnohdy politickou konkurencí pro její vlastní prospěch mě mrzí i s ohledem na seniory, kteří mohou být kvůli těmto lžím zbytečně vystrašení, i když se to vůbec nezakládá na pravdě. Základem je zlepšení mediální gramotnosti a kritického myšlení, aby lidé nepodléhali dezinformačním šmejdům. Kromě předváděcích akcí předražených prodejců existují i šmejdi snažící se podvodně prodat přes telefon nevýhodné finanční produkty a jiné, proti kterým v rámci práce ve Sněmovně také bojuji. Stejně tak je vhodné přinášet osvětu, aby se lidé dostali i k relevantním informacím,“ objasňuje.



Piráti v posledních průzkumech mají největší preference ze všech stran, největší podporu mají nikoliv nepřekvapivě u nejmladších voličů, u těch nejstarších nejmenší ze všech věkových skupin. I proto se také chtějí zaměřit na seniorskou populaci. „Jako Piráti nyní přinášíme projekt Senioři na palubě https://seniori.pirati.cz/, který má informovat, nabídnout vzdělávací i volnočasové aktivity a prohloubit mezigenerační spolupráci. S ohledem na koronavirovou situaci se zatím počítá primárně s on-line setkáváním a informováním,“ vysvětluje poslanec Pirátské strany.

Bohužel vládu řídí manipulující chaotický premiér

Žijeme v těžké době covidové, které už v České republice podlehlo přes 25 tisíc lidí. Z nichž převážná většina byli senioři. Zamává tento fakt s preferencemi seniorů? Je za tato úmrtí odpovědná vláda? Mohla se lépe chovat i opozice? „V tuto chvíli mne mrzí, že v počtu úmrtí na milion obyvatel jsme nyní po malém státu San Marino nejhorší na světě. Sám jsem byl dnes uctít památku mého dědy, který je též jednou z již téměř 25 tisíc obětí nemoci covid-19 v Česku. Bohužel vládu řídí manipulující chaotický premiér, který má navíc své soukromé zájmy, který nemyslí dlouhodobě na budoucnost a kterému jde hlavně o krátkodobé PR, aby se udržel u moci bez ohledu na zemřelé či zadlužení země,“ prozrazuje.

„Jako Piráti přinášíme vládě návrhy připravené ve spolupráci s experty, jak postupovat. Ať už to byl plán BudoucnostResimeTed.cz, plán Za 5 dvanáct https://za5dvanact.pirati.cz/ nebo množství konkrétních legislativních návrhů. Věřím, že i má práce ohledně odkladu splátek hypotečních a jiných úvěrů jistě mnoha lidem v době krize pomohla,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Tomáš Martínek.



