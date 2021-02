Pití, zpěv, hlava na hlavě! FOTO z PL došlo k Blatnému. Odpověď nás složila

reklama

Vladimír Černý v rozhovoru pro Deník N prohlásil, že při srovnání českých a rakouských covidových čísel je jasné, že má Česká republika problém. Koronavirové restrikce jsou v obou zemích prakticky stejné, ale v Česku počty nakažených narůstají podstatně rychleji.

„Když se podíváte na výčet opatření v Rakousku a Česku, jsou v podstatě identická. Když odmyslíte nepravděpodobnou variantu, že by se virus choval v okolních zemích jinak, jde tu o dodržování základních věcí, které snižují šíření nákazy. Velký rozdíl je v tom, jak Rakušané přistupují k dodržování základních osobních opatření typu roušky, rozestupy a osobní lockdown, a jak k tomu přistupujeme my. Myslím, že na to lidé kašlou, část z nich si možná myslí, že stav není tak závažný, část je již unavená. Při existenci stejných postupů je podle mě hlavní důvod nechuť a ignorance toho, co se má dělat. Navíc se tady opatření nevymáhají tak důsledně, jako třeba v Rakousku,“ uvedl Černý.

Kořeny nedůvěry lidí ve vládní opatření vidí Černý už v tom, že se v České republice od počátku epidemie hledali nějací viníci, kdo za to může. V březnu 2020 se premiér Andrej Babiš zlobil, že za šíření epidemie po Evropě může Itálie, která nezvládla situaci, a lyžaři, kteří nákazu přenášejí.

V létě premiér Babiš obviňoval opozici, že virem příliš straší, na podzim obviňoval občany, že nedodržují opatření a od zimy útočí na opozici, že ponese odpovědnost za mrtvé.

Opozice ve stejném duchu vyčítá Andreji Babišovi, že za explozi epidemie v Česku může on, protože nedělá dost pro její zvládnutí.

Lidé hádky poslouchají a část si řekne, že se na opatření může vykašlat.

„Když se podíváte na fotku shlukování osob z trhů v Chebu, uveřejněnou před několika dny v Parlamentních listech, i to může být jeden z důvodů současné situace,“ poznamenal.

Psali jsme: „Ať jde ten deb*l do pr*ele!" Získali jsme šokující fotky z vánočních trhů v Chebu. Stovky lidí, žádné roušky, zpěv, alkohol

Starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM) serveru ParlamentníListy.cz řekl, že se mu zdá, jako by chtěl stát držet problém s plnícími se nemocnicemi pod pokličkou.

Už je to jedno

Starostova slova vyvolala bouřlivou reakci mezi místními politiky. Dva z nich se obrátili na naši redakci s tím, že za řadu problémů může Antonín Jalovec sám. Důvod? Vánoční trhy...

„Všude po republice bylo doporučení, které se absolutně dodržovalo, takže žádné trhy, žádné pití alkoholu na veřejnosti, žádný zpěv, srocování, prostě nic, nouzový stav,“ uvedl dotyčný zastupitel s tím, že podobná situace rozhodně neplatila pro město Cheb. „Tady se veselily tisíce lidí, my jsme na to upozorňovali, ale nikdo nás neposlouchal, takže není divu, že je to tady tak příšerné,“ dodal, že si prý musí ulevit. „Ať jde ten deb*l, co to povolil, do pr*ele!“ uzavřel.

ParlamentníListy.cz zprvu získaly jen asi pět fotografií, které opravdu zachycují veselí a společenské radovánky. Až se nechce věřit, že šlo o Českou republiku a krizi, v jaké se nacházíme.

Jenomže naše dva zdroje měly pravdu.

Další desítky fotografií se nám podařilo během sobotního odpoledne nalézt na oficiální stránce vánočních trhů města Chebu. Ty se mimochodem konaly od 28. listopadu do 26. prosince 2020. Místní kluziště bylo otevřeno do 3. ledna 2021.

Fotografie, které získaly ParlamentníListy.cz a o kterých náměstek Černý hovořil:

Podle Černého je realita taková, že virus tady je a lidstvo se s tím musí vyrovnat, musí situaci řešit, vzájemné obviňování k ničemu nevede.

„Můj názor je, že kdyby byl u moci kdokoliv jiný, bude situace stejná. Neexistují průkazná data o trvající účinnosti lockdownů,“ řekl Černý.

„Osobně jsem přesvědčen, že nedodržování základních opatření je tak velké, že rozvolňování nebude mít na nemocnice zásadní vliv. Ta compliance (dodržování opatření, pozn. red.) obyvatel je z hlediska dodržování z mého pohledu nízká, nemám pocit, že by se něco zásadně měnilo a že by to bylo ovlivněno tím, jestli se po nějakých etapách pustí školy, nebo ne. K těm obchodům – pokud se zajistí důsledné dodržování protiepidemických opatření, obavy z rozhodujícího dopadu na nemocnice bych neměl,“ rozvedl svou myšlenku.

Posléze důrazně varoval, že nemusí dlouho trvat a nemocnice se zaplní. Jako náměstek má na starosti koordinaci a řízení kapacity lůžkové péče a z této pozice uvedl, že tam, kde už je volných jen 10 či méně procent lůžek, jsou nemocnice fakticky plné.

„Já v tuto chvíli jasně říkám, že pokles rezervní kapacity na deset procent znamená, že se systém jako celek fakticky dostal na konec své kapacity. Je to jasný signál, že nám hrozí v nejbližších dnech nebo týdnech její vyčerpání, budou-li se situace a počet nemocných s nutností intenzivní péče vyvíjet stejným tempem,“ prohlásil.

