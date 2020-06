Pito*ci, blbci, ovce. Jsem na*ranej. Český herec vyzval k akci

„Chtěl bych promluvit na jedno téma, které docela hodně všichni řešíme v sobě nebo veřejně. A to jsou roušky. Nebudeme se bavit o tom, co to ten COVID-19 je, kdo to způsobil a kdo to vypustil. To je skutečně na jiné debaty a rozhodně ne na nějaké krátké příhovory. Ale pokud jde o ty roušky...,“ začal Gulyáš.

Podle svých slov v poslední době zaznamenal reakci lidí, kteří mu řekli, aby si nandal roušku. Někteří mu dokonce tykali. „Já vzhledem k tomu, že u nás v češtině můžeme využívat toho vykání, tak to tykání rovnou nemám rád a úplně s ním nesouhlasím ani tady na Facebooku, i když mi pár lidí vysvětlovalo, že to je něco přátelského. Ale abych se vrátil k té podstatě. Skřípal jsem zuby a už jsem byl rozhodnutý, že se skutečně pustím do konfliktu. Ale pak jsem si říkal: Ti lidé za to vlastně nemůžou. Ale dnešní ráno mi zkazila prodavačka, dáma, se kterou vždycky po příchodu do obchodu komunikuji, povídáme si. Ale ne proto, že by byla nepříjemná, nebo by mě nechtěla obsloužit, nebo měla špatnou náladu. Víte, co mi řekla?“ začal vyprávět Gulyáš.

„Měla takhle trochu popuštěnou tu roušku, protože vydržet 12 hodin v krámě, a to jistě potvrdí řada lidí, kteří to musí absolvovat ve svém povolání, je velmi obtížné. Neví, kdo to byl, ale někdo ji prostě udal. Tak z toho se mi chce zvracet. A jestli něčeho docílili ti, kteří to způsobili, a ti, kteří vydávají různá nařízení, která už začínají mít s logikou už pramálo společného, si myslí, že tohle je ten ozdravný proces společnosti, tak nejenže se hluboce mýlí, ale dokonce je podezřívám ze záměru, že chtějí, aby společnost byla stádem pitomců, blbců a vystresovaných ovcí, a dokonce si myslím, že to slouží záměrům k obohacení určité skupiny lidí. A zároveň samozřejmě i k jejich politických cílům. Proto bych chtěl deklarovat, a dobře si to zapamatujte, protože já samozřejmě vím, že sjíždí některé, některé službičky moje aktivity jak na sociální síti, tak i v mém počítači... já odmítám občanskou poslušnost. A teď vám to velmi jednoduše zdůvodním. Já jsem se narodil jako svobodný člověk. Do tehdy takzvaně nesvobodného systému, ale bylo mi to úplně jedno. A vyrůstal jsem v tom a bylo mi to úplně jedno. To je můj život a můj svět. Já jsem od boha dostal tento dar a žádná mocichtivá verbež mi ho brát nebude. To je můj svobodný život. Nikomu neubližuji, snažím se být mimořádně rovným člověkem, i když samozřejmě občas můžu i někomu ublížit, ale většinou ubližuji sám sobě, a to je moje svobodné rozhodnutí,“ uvedl.

„Já nebudu ovcí, hlupákem a rozhodně nebudu poslouchat neodůvodněná nařízení. Dnes už se ví z různých zdrojů, jaká banda pitomců to jsou, ti, kteří o tom rozhodovali, že o tom věděli prd, tak jako o tom ví prd řada dalších lidí. Já bych mluvil jenom s těmi největšími odborníky. Dnes už se ví kdeco, tak já bych chtěl poprosit za nás, poprosit. Požádat, zatím. Abyste laskavě přestali vydávat ta svoje pitomá rozhodnutí a konečně nám ty hnusné náhubky sundali z úst. Z toho rozhodnutí, ze kterého jste je vy na naše ústa dali. Doba se posunula a vyhrožováním druhých vln a podobných nesmyslů se skutečně dopouštíte v podstatě toho, že šíříte poplašné zprávy. Vy, kteří byste je měli tlumit. Kteří byste je měli gumovat. Kteří byste je měli zarážet,“ dodal.

„Řeknu to tak, jak to je. Řeknu to lidovým způsobem. Jsem opravdu nasranej. A vůbec mě nezajímá nějaká pseudoautorita. Naše demokracie je tak nemocná, že všechno, co se v ní děje, je už dnes spíše k smíchu, k pláči, k zapití hořkým čajem. Než k radosti a k užitku nás, obyčejných lidí,“ uzavřel.

