Pitomost a zvrácenost! Babišem vyhozený ministr zase zlobí

Server se ve svém textu vrací do července loňského roku, kdy se sešel tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík s ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou. Tehdy od něj získal složku dokumentů a smluv, které by soukromé společnosti Batesys One umožnily vybudovat a provozovat optickou síť podél železničních cest.

Jen o pár měsíců později pak stejnou složku dostal i od poslance hnutí ANO Martina Kolovratníka. Podle slov Kremlíka to bral jako lobbing. Soukromá společnost chtěla vybudovat dvě vysokorychlostní a vysokokapacitní telekomunikační sítě optického vedení. Jednu by si nechala pro sebe, druhou by si mohl koupit stát.

Kremlík podle všeho složku od Svobody odložil s tím, že projekt nepodpoří. O pár měsíců později pak přišel právě Kolovratník. Ten se hájí, že mu projekt přišel zajímavý. Schůzku s Batesysem sám prý absolvoval, a to na základě „dohození“ od poslance ANO Pustějovského.

Co je podle serveru Seznam Zprávy ale velmi zajímavé, je to, že společnost Batesys One je něco jako prázdná schránka. Sídlí spolu se stovkou dalších firem na virtuální adrese, nemá žádnou skutečnou kancelář, žádné internetové schránky ani veřejně žádné kontakty. Nemá zveřejněnou ani účetní závěrku. Předseda představenstva Lukáš Abazid pak na dotazy serveru nereagoval. „Není mým úkolem dělat detektivní kancelář a lustrovat každého, kdo ke mně přijde,“ uvádí k těmto zjištěním Kolovratník.

„Dnes vznikla trochu vyhrocená diskuse o tom, zda někdo lobboval, či ne. Ale o tom to vůbec není. Politici by měli lobbovat, to je v pořádku. Prosazovat zájmy je legitimní. Vždy jsem byl zastáncem ekonomické diplomacie; prezident republiky, premiér i ministři mají lobbovat za zájmy českých občanů a firem, zejména v zahraničí. Nikdy mi to nevadilo. Naopak. Ale nelze lobbovat za ekonomické pitomosti a zvrácenosti. Žádný svéprávný ministr nepodepíše předtištěný souhlas s miliardovým obchodem pro netransparentní bezejmennou schránku, a to na úkor majetku státu,“ dodal k celé věci na svém facebookovém profilu Kremlík.

