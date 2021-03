Plačící Pirátka: Herečka je s ní. Ale mocný muž vytáhl zlou věc

Při soudním procesu proti aktivistce Nele Liskové se rozplakala a dostala na sociálních sítích podporu. Ano, řeč je o poslankyni Pirátů Olze Richterové. Postavila se za ni i herečka Bernášková. Lítost projevil také bývalý poslanec Kalousek. Ale připomenul, co Piráti provedli jemu. Co na to Richterová? „Bylo to ještě v mantinelech obrazové zkratky,“ říká v rozhovoru pro Právo o předvolebním autobusu Pirátů, na který se dostal i Miroslav Kalousek.

Minulý týden obletěla Česko zpráva o soudním procesu pirátské poslankyně Richterové s aktivistkou Nelou Liskovou. Poslankyně žádá přes půl milionu korun za psychickou újmu, protože Lisková o ní šířila, že chce nabídnout migrantům byty. Richterová se při procesu rozplakala. „Mně psala spousta cizích lidí ošklivé nadávky. Nechci to opakovat, jsou to sprosťárny. Spousta lidí psala výzvy k zabití veřejně po internetu. To nejsou normální věci a nemůžeme dopustit, aby se to dělo,“ řekla.

„Internet je zaplavený nesmyly a trolly placenými z různých směrů, kteří makají jen aby škodili. V životě nic jiného nedokázali. Spousta lidí si myslí, že můžou vypouštět lži a nebudou potrestáni a to by se mělo změnit,“ pokračovala. A připomenula případ, kdy za schvalování teroristických útoků dostal jeden muž 6 let natvrdo.

Lítost projevil i exposlanec Miroslav Kalousek. „Mně je Olgy Richterové líto a upřímně jí přeji zadostiučinění,“ popřál politik. Ale měl jednu poznámku: „Vím, co si prožívala. Rád jí někdy povím, jaká nenávist zasáhla mě i mé blízké na základě volebního vězeňského autobusu Pirátské strany. Pusťte nás na ně!“

Mně je @olgarichterova líto a upřímně jí přeji zadostiučinění. Vím co si prožívala. Rád jí někdy povím, jaká nenávist zasáhla mě i mé blízké na základě volebního vězeňského autobusu @PiratskaStrana. Pusťte nás na ně! https://t.co/5FQmAYJRQP — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 17, 2021

Volební autobus Pirátské strany

Právě s tímto sloganem a obrázkem konfrontoval poslankyni Pirátů Jan Martínek z Práva. I Richterová soudila, že se jedná o správnou námitku, ale autobus prý neměl vyvolávat pobouření. „Bylo to ještě v mantinelech obrazové zkratky, která měla ukázat, co v politice nechceme dělat a že si stojíme za tím, že politika se má dělat férově a poctivě. Byli na něm lidé, o kterých si myslíme, že nemají v politice co dělat, třeba pan Kalousek kvůli hazardu,“ míní.

Podle Richterové je rozdíl v tom, že Lisková dala ke konkrétní osobě konkrétní a lživý výrok. „Ten vzbudí v lidech veliký hněv, tak si myslím, že je to úplně jiná osobní emoce. Budí nenávist zaměřenou k autorovi toho domnělého výroku,“ trvala si na tom, že se jedná o odlišnou situaci.

Richterová také uvedla, že má strach. „Bojím se, kdo mi zazvoní na zvonek v kanceláři, nevidím, koho pouštím dál. Bojím se, když jdu večer domů, což jsem se dřív nebála. Nadávek a výhrůžek násilím bylo poslední dva roky opravdu hodně. Jsou to zdánlivě malé věci, co člověka umoří,“ říká a dodává, že nyní myslí na to, co říká a jak to někdo může zneužít.

K tomuto rozhovoru měl poznámku Miloš Růžička, zakladatel PR agentury Bison & Rose. Odpověď Richterové je dle něho neuvěřitelná.

„Prý neměl vyvolávat ‚emoci pobouření‘ a ti zobrazení politici si to stejně zasloužili. To je ta stejná paní, co tak špatně snášela dezinfo prasárnu proti vlastní osobě. Zajímavé, zajímavé...“ řekl.

Neuvěřitelná odpověď paní ?@olgarichterova? na téma vězeňský autobus.



Prý neměl vyvolávat “emoci pobouření” a ti zobrazení politici si to stejně zasloužili.



To je ta stejná paní, co tak špatně snášela dezinfo prasárnu proti vlastní osobě.



Zajímavé, zajímavé...?? pic.twitter.com/f2sC4cxY4H — Miloš Růžička (@milos_ruzicka) March 21, 2021

