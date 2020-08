Plačící senioři? Za Nečase a Kalouska: Šok před volbami. A vypečený moment po nich

reklama

Premiér Andrej Babiš představil návrh na jednorázový příspěvek 5000 korun českým seniorům. „Naši důchodci si zaslouží lepší, důstojný život ve zdraví,“ vysvětlil premiér. Podle něj je naprosto nechutné, jaká kampaň se kolem příspěvku rozpoutala.

Anketa Jsme zadlužení a příspěvek 5 tisíc Kč pro důchodce si nemůžeme dovolit, řekla předsedkyně TOP 09 Pekarová. Má pravdu? Má 6% Nemá 94% hlasovalo: 1976 lidí

„Uvědomme si jednu věc. Že tito důchodci od druhé světové války vybudovali naši zemi, tu infrastrukturu a průmysl. My jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropě nebo možná na světě. A že jim máme být vděční, že se máme o ně postarat. A já zásadně odmítám tuhle odpornou kampaň, kde se stigmatizují důchodci místo toho, aby to všichni podpořili. Protože zkrátka důchodci si zaslouží lepší život, větší životní úroveň,“ vysvětloval premiér.

Pomoc si podle něj zaslouží i proto, že pravicové vlády na ně kašlaly. A kdyby to bylo na ODS a TOP 09, dřeli by podle něj bídu dodnes.

„ODS a Kalousek nesnášeli důchodce anebo nesnáší stále,“ připomněl Babiš. Pak připomněl, jak důchodcům zvyšovaly důchody pravicové vlády. Například v roce 2010 ani o korunu, v dalších letech pak směšných 45 korun.

To vše bylo doprovázeno často agresivním a nepříliš uctivým chováním. Šok utrpělo mnoho důchodců v květnu 2010, když jim do schránek přišla složenka na 121 000 korun. Vypadala jako skutečná složenka se všemi náležitostmi a vyvolávala dojem, že je osoba, která jí našla ve schránce, povinna statisícovou částku skutečně uhradit. Velkými písmeny na ní bylo uvedeno „Upomínka – ihned uhraďte dluh!!!“.

Pod složenkou ale bylo malými písmenky vysvětleno, že se nejedná o skutečnou složenku, ale o předvolební leták TOP 09, který měl každému občanovi sdělit, kolik je jeho podíl na státním dluhu České republiky. To bylo ve volbách roku 2010 jedno z hlavních témat nové strany Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska. Toto předvolební agresivní vyhrožování tedy vstoupilo do historie české politiky pod názvem „Kalouskova složenka“.

Lidé předvolební marketing TOP 09 nepochopili, a věrohodně vypadající složenku považovali za pravou a splatnou. Zejména vyděšení penzisté doslova strhli tísňové linky a vyděšeně zjišťovali, co mají dělat, v domnění, že skutečně dluží sto dvacet jedna tisíc a hrozí jim exekutor, jejichž řádění bylo právě v té době nechvalně proslulé.

„Nepochopili, že se jedná o předvolební kampaň. Stěžejní je na letáku složenka. To, že jde o volební kampaň, se dozví až z malých písmen pod složenkou. Takže spousta seniorů byla znepokojena a alarmovala tísňové linky 112 a 158,“ sdělila tehdy Andrea Zoulová, tehdejší mluvčí pražské policie.

Stovky lidí volaly i do centrály TOP 09, jejíž mluvčí Ondřej Jakob ujistil, že jim vše trpělivě vysvětlují, ale někteří to prý stejně nepochopili.

Vzhledem k tomu, že předvolební leták působil dojmem oficiálního dokumentu vymáhajícího finanční částku v řádu statisíců, padla na TOP 09 i trestní oznámení. Lidové noviny citovaly zdroj z řad TOP 09, který se kritice posmíval a tvrdil, že za ní stojí ČSSD. „Dimun (tehdejší šéf PR ČSSD, pozn. red.) mobilizuje kardiaky, aby ukazovali, jak jim z toho málem šlehlo, když to našli ve schránce,“ posmíval se.

Sám Miroslav Kalousek to tehdy komentoval: „Ta částka je šokující, ale pravdivá. Prosím o pochopení zejména ty, kterým se udělalo nevolno, je mi to líto, ale situace je velmi vážná – dělá se nám prostě špatně z pravdy“.

Upřímně řečeno, byl to účel...

Miroslav Kalousek poté v předvolební debatě ve studiu České televize čelil Janě Bobošíkové, která vedla kandidátku strany Suverenita. Kalousek ve studiu zastupoval předsedu Karla Schwarzenberga, který raději vyrazil na „předvolební mítink“ do hospod v ostravské Stodolní ulici.

Jana Bobošíková hned na úvod prosila Kalouska, aby tento nepovedený předvolební žert okamžitě zastavil. „Na těch složenkách je napsáno, že je to upomínka a ihned mají lidé uhradit dluh ve výši sto dvacet jedna tisíc korun. My provozujeme dvě sociální poradny a ty nedělaly od rána nic jiného, než že uklidňovali zcela vystrašené a uplakané seniory, cože je to za složenku,“ vysvětlovala.

Po chvilce handrkování, do kterého se zapojil i moderátor debaty Jakub Železný, z uraženého Kalouska na kameru vypadlo: „Upřímně řečeno, byl to účel“.

„My se už déle než rok setkáváme s názorem: Státní dluh nás nezajímá, s tím ať si udělají politici, co chtějí. My nikomu nic nedlužíme. Tenhle způsob je jedinou možností, jak vysvětlit občanům, že bohužel stát nemá žádné jiné peníze než peníze svých občanů a že bohužel všichni občané nesou závazky státu a že ten dluh platí,“ vysvětloval.

V dalším průběhu debaty přešel k posměškům na úrovni „Vy jste se sem těšila, Jano“ anebo „Já nejsem zvyklý se hádat na pavlači“. Také vyjádřil svůj obdiv klipu „Přemluv bábu“, kterým v oné předvolební kampani roku 2010 zazářili umělci Jiří Mádl a Martha Issová.

„My jsme rádi, že nás podporuje pan Mádl. Pokládáme ho za velmi inteligentního umělce a klip Přemluv bábu byla nadsázka, expresivní umělecká nadsázka,“ pochvaloval si. Když Jana Bobošíková protestovala, utřel jí moderátor Železný: „Pojďme, prosím, od umění. Troufám si tvrdit, že přece jenom umění není úplně vaší doménou“.

Agresivní kampaň přinesla TOP 09 a jejím partnerům z hnutí STAN zisk přes 17 procent, třetí místo ve volbách a 41 poslaneckých mandátů.

Následovaly tři roky, kdy Miroslav Kalousek působil jako ministr financí, proti jehož politice se na Václavském náměstí scházely statisícové demonstrace. Jedním z hlavních důvodů byla důchodová reforma, kterou chystal Kalousek společně se stranickým kolegou Jaromírem Drábkem. Reforma rozbíjející průběžný penzijní systém zavedením pilíře soukromého důchodového spoření, kterou posléze Sobotkova vláda zrušila, vešla do dějin i pozoruhodnou reklamní kampaní.

Důchody byly velkým tématem po celou dobu Nečasovy vlády, která probíhala v permanentní hospodářské krizi. Na začátku roku 2012, po roce a půl Nečasovy vlády, Miroslav Kalousek uvedl: „Řešíme, zdali penze na dva až tři roky zmrazit a poté valorizovat, anebo teď valorizovat a poté snížit. Jsem přesvědčen, že sociálně únosnější je první varianta,“ a dodal, že „výdaje vaší rodiny se přece také odvíjejí podle vaší schopnosti nebo neschopnosti vydělat nějaké příjmy. Pokud ty příjmy nevyděláte, také je nemůžete utratit“.

Občany v čase hospodářské krize pak ministr financí průběžně těšil a povzbuzoval výroky na úrovni „žijeme si jak prasata v žitě“

Senioři se přizpůsobí, narodili se za války...

V květnu téhož roku přišel do poslanecké sněmovny vládní návrh, kterým se zpomalovaly valorizace penzí na následující tři roky. A při jeho projednávání se do dějin české politiky nezapomenutelně zapsala Kalouskova stranická kolegyně, poslankyně Gabriela Pecková. Ta jako předkladatelka od pultíku do konsternované sněmovny pronesla:

„Ať se nám to líbí nebo ne, úsporná opatření pocítí v tomto případě ve svých peněženkách senioři, ale oni se tomu přizpůsobí. Já to vím, protože s nimi pracuji celý život. Mnozí se narodili za války a svůj život prožili v režimu, který jim žádné extra zbohatnutí nedovolil,“ tvrdila vážně za stoupajícího hluku v sále. Pak ještě dodala, že jako lékařka v ordinaci v životě neslyšela seniora, který by říkal, že už nechce žít, protože na to nemá.

Na její výstup emotivně reagoval dnešní ombudsman Stanislav Křeček, tehdy poslanec za ČSSD: „To je naprosté dno. Naprosté dno té žumpy, do které jsme se dostali. Pokud se tady paní zpravodajka odvolávala na obsah duše, nechtěl bych znát obsah její duše, pokud něco takového může říct. Odvolávat se v dnešní době, v dnešní Evropě na to, že někteří lidé v Evropě pamatují válku, takže se musí smířit s válečnými poměry, to je prostě nesmysl,“ zvýšil hlas Křeček, sám pamětník druhé světové války.

Jeho kolega David Rath tehdy pro ParlamentníListy.cz dodal, že paní Pecková je „fanatická dcera své strany“ a že „Kalousek na ni může být hrdý“.

Přesto Gabriela Pecková v roce 2013 i přes sešup TOP 09 svůj poslanecký mandát obhájila. Ve svém druhém volebním období se zviditelnila zejména svými výstupy proti Rusku v souvislosti s občanskou válkou na Ukrajině. V parlamentním shromáždění Rady Evropy prosazovala, aby Rada Evropy ze svých řad úplně vyloučila Rusko.

Nejprve s kolegou Stanislavem Polčákem prosadili, aby Rusku byla pozastavena hlasovací práva. Později ještě přitvrdila a chtěla Rusko vyloučit úplně. „Tehdy Rada Evropy přistoupila pouze k pozastavení hlasovacích práv proto, aby byl s Ruskem zachován dialog. Ten ale k ničemu nevedl. Myslíme si proto, že by měla Rada Evropy znovu zvážit tvrdší postoj vůči Ruské federaci,“ vysvětlovala.

V lednu 2017 se pak podílela na bombastickém přijetí ukrajinské vojačky Nadji Savčenkové, zadržené při bojích na Donbase, v českém Parlamentu.

