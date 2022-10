Plácnul policistu. Příslušník s lopatou. Babišův mítink dohrán v ČT a pak i jinde

Letní incident z Borovan se dostal do hledáčku Reportérů ČT, kteří se vydali jednak za postiženým chlapcem a jeho matkou, ale také za zasahujícími policisty. Chlapec a matka však byli o poznání sdílnější než policisté, kteří reportéry odkázali na tiskovou mluvčí. A to hned několikrát. Reportéři se však nechtěli nechat odbýt. Reportáž pak odsoudil bývalý náměstek ministra vnitra Michal Hašek.

Samotný incident pak byl popsán, že chlapec při Babišově projevu „sebral reproduktor a kousek ho poponesl a vrátil. Vzápětí na patnáctiletého chlapce zaklekli tři policisté v civilu. Následně ho zadrželi a bez matky ho odvezli na policejní stanici, i přes to, že jim sdělila, že Jakub je autista“. Za to, že syna na mítink přivedla, teď dle Reportérů ČT Janu Wallisovou vyšetřuje kriminální policie. Ta uvedla, že trestní oznámení bylo na týrání dítěte s poruchou, protože ho zavedla do hlasitého prostředí. Odborníci však namítali, že takové chování musí být dlouhodobé a naopak sociální izolace je pro dítě škodlivější.

V reportáži nechybělo ani připomenutí, že Babiš ty, kdo narušovali jeho akci, označil za nacisty a fašisty a stoupence pětikoalice. „Na tomto místě je vidět, jak Andrej Babiš fyzicky provokuje policistu k zásahu,“ tvrdil reportér s odkazem na video, na kterém Babiš šťouchal do policisty a následně ukazoval do davu. „Proč neoddělíte tyhle agresory, kteří narušují veřejný pořádek?“ ptal se policisty bývalý premiér.

„Fyzicky provokující“ Andrej Babiš.

Policie prý kvůli mítinkům čelí dvěma skandálům, jednak za to, že v Českém Krumlově odvezla ženu v neoznačeném autě. Žena dle reportáže muže udeřila, protože do ní strkal a bez uniformy nebylo poznat, že se jedná o policistu. A druhý je incident v Borovanech.

Jakub Selmi má dle matky diagnostikovaný netypický autismus, měl zpožděný vývoj. Na demonstraci chtěl jít podle výpovědi své matky právě on. A matka to vzala jako sociální nácvik. V Borovanech už když vytáhli transparenty, tak zaznívaly slovní útoky, ale vyskytly se údajně i fyzické. „Kuba velmi špatně reagoval na ty zmínky, že jsme placený,“ uvedla.

„Mně strašně vadí, že oni to poslouchají a fakt tomu věří. Tak jsem prostě udělal, to co jsem udělal, vzal jsem reprák, přišlo mi vtipný mu to prostě vzít,“ řekl pak její syn. Dodal, že když za ním přišli Babišovi lidé, tak si řekl, že nechce mít problémy, takže reproduktor vrátí. Pak k němu dle reportéra přistoupili právě tři policisté v civilu, kteří se prokázali odznaky a chtěli po žákovi občanku, kterou ovšem neměl, a tak zpanikařil. „Já jsem nevěděl, co v ten moment prostě dělat. Představte si, že okolo vás stojí kolečko chlapů a nemáte kam utéct. Já jsem teda jednoho prostě plácnul. No a potom mě teda chytili, svalili na zem, já jsem se pokoušel zvednout,“ popsal incident mladík.

Matka byla přesvědčena, že se nejedná o policii, ale Babišovu ochranku. „Jak na něm klečeli tři, tak já jsem jednomu kolenem trochu přiklekla na záda. Teď jsem ho plácala rukou, aby ho pustili, že je postiženej, že je autista,“ popsala svou verzi.

Reportér pak popisoval známou fotografii, kde na školákovi klečí tři policisté. „Z toho jeden dokonce na krku,“ neopomenul zmínit reportér. Jak ale mnohokrát popisoval elitní policejní instruktor Pavel Černý, záklek na krku je standardní policejní zákrok, který má zadrženému znemožnit pohyb. Kromě toho byla zmíněna také čapka hnutí ANO, kterou měl jeden z policistů na hlavě. Což komentoval i policejní prezident Vondrášek, že „musí konat“.

S kamerou pak reportéři vyrazili za policisty, kteří zákrok vůči školákovi provedli a v reportáži byla zmíněna jména dvou z nich, tedy jednak nadpraporčíka Václava Matouška, jenž školákovi klečel na krku a měl na sobě kšiltovku ANO. „Pracuje u kriminální policie v Jindřichově Hradci,“ zaznělo. Matoušek reportéry odkázal na tiskovou mluvčí. Třikrát. Když se reportér ptal dál, Matoušek ho začal ignorovat.

Dalším vyslýchaným byl taktéž hradecký policista Petr Mihula, kterého reportéři našli na zahradě. Stejně jako Matoušek nebyl k reportérům sdílný. „Nechci to komentovat. Máme na to tiskovou mluvčí,“ řekl reportérům. Reportér se ptal dál a Mihula prohodil, že by ho zajímalo, kde získali adresu jeho trvalého bydliště. Ani to otázky nezastavilo, a tak Mihula znovu zopakoval, že se vyjadřovat nebude. Ale ani mluvčí policie Středočeského kraje zákrok nijak nekomentovala se slovy, že se momentálně prošetřuje.

Policista Petr Mihula při rozhovoru s reportérem Ondřejem Golisem své zahradničení nepřerušil.

Mluvčí GIBS Ivana Nguyenová Reportérům sdělila, že zákrok byl dle inspekce přiměřený a oprávněný a mladému muži nebyla způsobena žádná újma použitím donucovacích prostředků. Toto vyjádření pak vyšlo na stránkách Generální inspekce bezpečnostních sborů ještě před vysíláním pořadu. Mimo jiné je v něm „plácnutí“ Jakuba Selmiho popsané jako aktivní pohyb proti policistovi. „Muž se vizuálně jevil jako osoba zjevně starší 15 let a v danou chvíli nevykazoval žádné známky autismu,“ shledala také GIBS. K nespokojenosti některých odpůrců Andreje Babiše.

Reportáž odsoudil bývalý náměstek ministra vnitra, v současné době advokát Michal Hašek. Dle něho se jedná o absolutní dno. „ČT manipuluje celou kauzu tak, aby za blbce byli zasahující policisté, 2 ze 3 kriminalistů ČT označila i hodnostmi, jmény a redaktor na ně tlačil v jejich volném čase s odpověďmi na jeho dotazy, i když byl odkázán na tiskovou mluvčí PČR,“ stěžoval si na práci ČT.

„Za mne – pokud matka vezme ani ne 15letého autistického chlapce na politické shromáždění, kde může dojít k názorové eskalaci a u jejího dítěte to může vyvolat nepředvídatelnou reakci, se prostě chová nezodpovědně. Chlapec ukradl a odnášel reproduktor, byl v tom zastaven pořadateli, následně neprokázal svoji totožnost a začal fyzický kontakt s jedním z policistů. Věk ani jeho zdravotní stav nebyl podle dostupných záběrů na první pohled patrný a policisté použili proti němu donucovací prostředky, následně jej bez zranění převezli na policejní služebnu. Následovala ostrá vyjádření ministra vnitra i policejního prezidenta. Jsem zvědav, kdo se těm 3 zasahujícím policistům po dnešním závěru GIBS (zásah oprávněný a adekvátní) omluví a zda tak za dnešní reportážní lynč učiní i Česká televize,“ vyjádřil se politik.

