Plaga přímo ve studiu zjišťoval, co nově nařídil Vojtěch. Bylo to zajímavé

Úvodem Plaga posluchače seznámil s tím, čím se bude lišit začátek školního roku od toho minulého. „Tak když bych měl vzít zkušenost z té jarní covidové krize a z návratu žáků do škol, tak skutečně ten návrat byl složitý. Virus tu byl chvilku a doporučení epidemiologů skutečně byla na dělení skupin po 15 žácích a nemíchání skupin, zamezení provozu školních družin a tak dále. Toto všechno teď v tom podzimním termínu padá. Byla tam pravidla pro nástup žáků do škol, také teď nejsou z epidemiologického hlediska vyžadována. Je to pro školy, s tou jarní zkušeností, jednodušší. Zároveň jsou lépe popsána pravidla i ze strany krajských hygienických stanic, jak postupovat v případě podezření na COVID-19, takže já pevně doufám, že díky té zkušenosti na straně učitelů, rodičů, ředitelů škol, ale i ministerstva jsme se posunuli dál a bude to lepší,“ sdělil Plaga.

Co se týká opatření a navázání na semafor, požadoval to takto Plaga proto, aby byla situace konzistentní a předvídatelná. „Takže když vezmeme zelenou, ta je relativně ještě v pořádku, co se týká všech těch opatření, platí zvýšené hygienické standardy, na které jsme si během jara zvykli. Zvýšené větrání, hygiena rukou a pokud možno dodržování sociální distance, které je platné ve všech sférách společnosti. A nějaká ta opatření ze strany epidemiologů jsou spojena až s těmi dalšími stupni,“ sdělil Plaga a vysvětlil, co by museli ředitelé škol udělat ve chvíli, kdy by se na semaforu objevila žlutá.

Následně hovořil ještě o povinnosti nosit roušky ve společných školních prostorách, i když již dnes odpoledne došlo ke změně. Povinnost nosit roušky ve školách sice od 1. září vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví v pondělí, dnes však ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) své resumé změnil. K Plagovi ani moderátorovi se však zjevně ještě nedostalo. V rozhovoru se však Plaga přikláněl k tomu, co zřejmě platit bude – zarouškovat školu až v případě, kdy tam bude zvýšené riziko v té dané oblasti.

„Červená barva může znamenat zavření školy v dané oblasti,“ dodal a hovořil dále i o distanční výuce, která bude nově povinná. Novela podle něj pokrývá situaci v období nouzového stavu, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo karanténních opatření. „Ve chvíli, kdy dojde k vypnutí školy, nejen z důvodu covidu, ale kdykoliv v budoucnosti z jakéhokoliv důvodu, přechod na distanční vzdělávání klade povinnost školy je poskytovat a zároveň dává tu povinnost žákům vzdělání absolvovat,“ sdělil jasně Plaga, že v případě, že se žáci odpojí, bude se jednat o záškoláctví.

Školy nyní dostanou 1,2 miliardy korun na techniku určenou právě k distanční výuce, a to v polovině října. „Ty prostředky jsou sice kalkulovány na učitele, ale jsou kalkulovány tak, že to je učitel krát 20 tisíc, ale v tom se skrývá i dvacetiprocentní rezerva, kdy očekáváme, že školy nakoupí tu zápůjční techniku žákům, protože jaro ukázalo, že přes deset tisíc dětí nemělo možnost, nemělo přístup k počítači, nemohlo být připojeno. To znamená, že i na toto to směřuje,“ sdělil Plaga. Školy, které techniku mají, si pak mohou nakoupit softwarové vybavení, nebo výukové programy.

