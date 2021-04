Plaga ven! Učitelům došla trpělivost. Popsali jednání ministra

Vláda Andreje Babiše (ANO) oznámila, že by se alespoň některé děti měly vrátit do tříd. Má jít o děti z prvního stupně základních škol a ve školkách o děti předškolního věku. Kantoři by je měli vyučovat na základě rotačního principu. Premiér Babiš už dal najevo, že plánu není příliš nakloněn, protože mu nerozumí. Pedagogická komora zašla ještě dál. Požaduje, aby Babiš vyhodil ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu z vlády.

Předseda vlády Andrej Babiš dal v nedělním rozhovoru pro server TN.cz najevo, že by si přál, aby se do mateřských škol a základních škol vrátilo co nejvíc dětí.

„Musíme řešit ty děti. Návrat dětí do škol. Tam je plno věcí, o kterých je třeba se pobavit,“ prohlásil Babiš na TN.cz s tím, že mluví s řediteli škol i s učitelkami.

„Píšeme si. A my musíme vnímat tu praxi, tu zpětnou vazbu. Přišli s návrhem, že se do školyek vrátí jen šestileté děti. Ale ve školách jsou menší děti a sourozenci. Já to považuju za zvláštní. Nechápu vůbec proč. A když jsem se ptal na radě pro zdravotní rizika, jak se ted rozhodly ty rotace,...“ nechal Babiš nedokončenou myšlenku, ale dával jasně najevo, že z plánu na návrat části děti do škol není nadšen. „Co bude tedy s dětmi pro integrovaný záchranný systém. Hejtmani řekli - to si vyřeš vládo. Ale jak to budeme řešit? Tam je plno věcí a já si nejsem úplně jistý, že v úterý bude všechno jasné a jestli na to ještě nebudeme muset udělat další vládu,“ vstoupil do tématu Babiš.

Jen ze škol prý dostal asi čtyři tisíce e-mailů, kde si učitelé stěžují, že jim ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga radí hodně větrat, jako by ředitelé byli pomalu idioti, ale příliš se nevyjadřuje k tomu, jak řešit plošné testování žáků. Babiš nad tím prý přemýšlí. „Protože za všechno vždycky může Babiš,“ vysvětloval svou potřebu do všeho se vlamovat.

Pedagogická komora jde ještě dál. Žádá Plagovu politickou popravu. Jinými slovy, má být vyhozen z vlády.

„Rád bych upozornil, že Pedagogická komora sdružuje více členů, než všechny organizace zastoupené v konzultační skupině Roberta Plagy dohromady. V konzultační skupině chybí ředitelka mateřské školy nebo ředitel ZUŠ, což je příznačné - tyto nedílné segmenty vzdělávací soustavy byly celou dobu epidemie ministrem Plagou zcela přehlíženy. Nerozumím tomu, proč se ke vzdělávání v MŠ a na 1. stupni ZŠ vyjadřují zástupci středních škol, kteří v konzultační skupině převládají (Asociace ředitelů gymnázií má dokonce 2 zástupce). Ti rozhodně nebudou muset řešit velmi složitou logistiku střídavé výuky na 1. stupni ZŠ,“ uvedl prezident spolku Mgr. Radek Sárközi.

„Očekával jsem, že model postupného návratu dětí do škol bude v průběhu března ověřen na nyní otevřených školách pro děti rodičů IZS. To se však nestalo. Celá akce má být spuštěna rovnou naostro a plošně v tisícovkách škol, což hodnotím jako hazard se zdravím učitelů, dětí i jejich rodin. K otevření škol má dojít 12. 4. 2021, tedy už za týden. Ředitelé škol přitom stále nedostali žádnou oficiální informaci, jak přesně bude probíhat preventivní testování žáků ve školách,“ rozváděl dál svou myšlenku Sárközi.

Poradní tým ministra školství před změnou na nejvyšším ministerském postu naopak varuje a volá po tom, že v dnešní krizové situaci resort potřebuje stabilitu alespoň v podobě jednoho a téhož ministra, ale Pedagogická komora s tím nesouhlasí. Členové komory mají totiž za to, že Plaga své kroky dostatečně neprobírá ani s komorou samotnou, ani s učiteli, ani s rodiči žáků.

„Pokud mají členové konzultační skupiny obavy ohledně případného odvolání Roberta Plagy z funkce ministra školství, Pedagogická komora naopak podporuje jeho okamžité odvolání. Nahradit by ho měl krizový manažer, který bude komunikovat se všemi aktéry vzdělávání, včetně zástupců organizací rodičů a studentů,“ postěžoval si prezident Pedagogické komory.

