Plán bývalého bankéře na záchranu evropské ekonomiky. Danuši Nerudovou okouzlil

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32636 lidí



„Drahý Mario Draghi, před rokem jsem tě požádala o vypracování zprávy o budoucnosti konkurenceschopnosti Evropy. Nikdo nebyl vhodnější než ty, aby se tohoto úkolu ujal,“ ocenila, že se úkolu chopil bývalý šéf Evropské centrální banky.



Draghi upozornil, že státy Evropské unie zasáhly problémy související s nízkou produktivitou, úbytkem pracujícího obyvatelstva či to, že nové firmy ve velkém z EU utíkají do USA a že je plánem nutné mířit na „dekarbonizaci, digitalizaci, posílení obrany a především uchování našeho sociálního modelu“.

Dear Mario Draghi, a year ago, I asked you to prepare a report on the future of Europe’s competitiveness.



No one was better placed than you to take up this challenge.



Now, we are eager to listen to your views ↓

https://t.co/aHjnX6Si5D