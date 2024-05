Plán vlády pro boj s dezinformacemi. „Veřejnost se vše dozví v rámci dnů.“ Nový ministr Ženíšek už naznačil

reklama

Nejdříve se Marek Ženíšek pozastavil u situace na Slovensku, až do dnes byl Ženíšek předsedou zahraničního výboru, což je nyní s ministerskou funkcí neslučitelné. „Pro Slovensko je nyní nejdůležitější určité uklidnění té situace, uklidnění emocí. Jak vidíme ze sdělovacích prostředků, tak se o to i dnes snaží nejenom současná prezidentka, ale i nastupující prezident,“ uvedl novopečený ministr pro vědu, výzkum a inovace v pořadu Interview ČT24.

Daří se však situaci skutečně uklidňovat? „Nechci situaci víc jiskřit, ale pamatuji si na atentát na premiéra v Japonsku před dvěma lety a také si pamatuji na ty tiskové konference bezprostředně potom, co se tam odehrálo. A ty reakce, z mého pohledu, těch vládních představitelů po atentátu jsou od sebe diametrálně daleko. Výroky, které jsme mohli všichni včera vidět od vládních představitelů, přestože tam byla povinnost uklidnit, tak jsme byli svědky útoků na opozici, útoků na média. Přeji Slovensku, aby to dobře dopadlo a premiér Fico se z toho dostal,“ uvedl Ženíšek, že v demokratické společnosti atentát na premiéra je nutné odsoudit.

Aby došlo k opuštění tzv. bludného kruhu nenávisti, je podle Ženíška zapotřebí, aby vláda a opozice byla nyní jako jeden muž. „To si myslím, že je úkol i pro současnou vládní koalici nebo i pro samotnou opozici. Společnost musí vědět, že v tak klíčový okamžik je vládní koalice nebo opozice ochotna se shodnout a stojí v tomto směru jako jeden muž. Je to příležitost pro slovenskou politiku,“ popsal Ženíšek, jak by očekával, že se slovenská politická reprezentace zachová.

Ženíšek hovořil o tom, jak by sám chtěl přispět k tomu, aby politické střety i v České republice demokracii naopak podporovaly a kultivovaly společenskou debatu. „Jsem zvyklý se chovat slušně a souhlasím s panem premiérem, že slušnost se vyplácí, ale je utopie, že to nařídím všem, aby se tak chovali, to je utopie, takže můžete působit vlastním příkladem,“ uvedl.

Na otázku, proč TOP 09 vybrala jako ministra pro vědu právě jeho, Ženíšek uvedl: „Situace nebyla úplně ideální, strana musela jednat rychle. Je pravda, že jsem jediný, kdo došel pro jmenování až na Hrad v průběhu těch čtrnácti dní, ale jsem rád, že strana TOP 09 nakonec došla k závěru, že by tam měl být někdo, kdo má politické zkušenosti s politikou jako takovou,“ řekl Ženíšek.

Prozradil, jak se postaví k výzvě prezidenta, aby se soustředil na strategickou komunikaci a boj s dezinformacemi. „Jsem velmi rád, že konečně po takové době je na stole něco, co by mohlo být základem obrany před dezinformacemi. Je připraven plán na strategickou komunikaci vlády, je připravena osoba, která bude hlavní tváří pro tuto oblast, je připravena struktura – zda to bude odbor, kolik tam bude lidí, čemu se budou věnovat. A v nejbližších dnech by vládním rozhodnutím měla být celá tato koncepce strategické komunikace schválena. Politická debata uvnitř koalice se ještě vede, a to jakým způsobem to bude zasazeno do stávající struktury, má to řadu úskalí, výhody i nevýhody, zda to bude pode mnou nebo pod premiérem či v rámci struktury na Úřadu vlády,“ zmínil, že je otázka dnů, kdy se veřejnost dozví, jak chce vláda postupovat v boji s dezinformacemi.

