Platíte 40 za kilo jablek. Víte, kolik za ně dá obchodník farmáři? Jandejskovi se udělalo nevolno

Bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek to vzal od podlahy. Ze Španělska a dalších zemí se k nám dostávají potraviny druhé kategorie, o které už v zahraničí nikdo nestojí. „My jsme pro ně kolonie!“ vypálil Jandejsek. A pořádně se obul do českých politiků. V souvislosti s potravinami zmínil i válku na Ukrajině.

Zdeněk Jandejsek se v pořadu „O čem se mlčí" pořádně rozjel. Vynadal politikům, že v minulém volebním období, kdy vládu tvořilo Babišovo hnutí ANO s ČSSD a s podporou komunistů v zádech, neschválili zákon, který zaváděl povinnost udržet v obchodech především české potraviny. Podle jeho názoru by to zlepšilo potravinovou soběstačnost Česka, což se dnes, ve světle ruské agrese vůči Ukrajině, jeví jako ještě naléhavější než dříve.

„Protože tento zákon nebyl schválen, ačkoli čeští zemědělci nabízeli kvalitní produkty a to bez uhlíkových stop a mezinárodních kontrol, tak vlastně začali snižovat svou produkci, redukovali stavy vepřového, slepic na vajíčka, takže ta situace dostala naši produkci - zemědělskou a potravinářskou - do útlumu. Stav byl takový, že jsme nabízeli kvalitní zboží, ale odebíraly se potraviny s nižší kvalitou ze Španělska a podobně. Předávali nám zboží, které oni už nepotřebovali. Zboží nižší kvality, protože my jsme kolonie,“ vypálil Jandejsek.

Pořádně se rozčílil i kvůli tomu, že řetězce vykupují například jablka za 4 koruny, ale zákazník za ně pak zaplatí 40 korun. Podle Jandejska by za toto chování měl být někdo potrestán.

A hned varoval, že ceny potravin poletí nahoru.

„To hlavní, co je důležité, jsou obiloviny. Jejich cena se pohybovala na úrovni 300 až 400 korun za metrák. Dneska je to až 1500 korun,“ bil na poplach Jandejsek. Jedním dechem dodal, že cenu potravin významně navýší i růst cen energií. „Když dám příklad, tak my jsme drůbeží prodávali za 40 korun, dneska už stojí 55 a může se stát, že kuře bude stát i 100 korun. Lidi s nižšími příjmy nemají šanci to zvládnout,“ varoval Jandejsek.

Zemědělci se podle něj zatím snaží držet ceny na přijatelné úrovni. „Ale nemohou to do nekonečna dotovat. Cena vepřového může být až 270 korun. Záleží to podle kvality masa,“ varoval Jandejsek.

A hned přidal další ránu.

„Vůbec nejhorší je, že vláda to, co by měla dělat, dělá obráceně. Snaží se peníze přerozdělovat těm, kteří je spotřebovávají a nedávají je těm, kteří něco umí. Jen pro vaši informaci, do zemědělství jde v letošním roce 58,6 miliardy, ale zemědělci dostanou 41 miliard. Ten rozdíl, to je režie resortu. A kdyby těch 41 miliard dostali ti, kteří opravdu něco dělají, tak nejen že bude dostatek potravin, ale stát dostane zpátky daně, daně z příjmu na DPH a podobně. Ale stát rozděluje peníze těm zemědělcům, kteří sekají trávu a berou na to peníze. To je cesta do pekel! Ale věřím, že k tomu občané nebudou mlčet,“ uzavřel Jandejsek.

