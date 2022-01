Plaťte si politické strany sami. Šokující návrh v reakci na STAN

V úterý překvapilo hnutí STAN rozhodnutím, že vrátí všechny peníze od právnických osob a nebude žádné firemní peníze přijímat do té doby, než vznikne novela zákona o financování politických stran. Toho využila Konzervativní strana, malý politický subjekt, který po změně financování volá již několik let. Své návrhy na tuto změnu nyní poslal předseda Konzervativní strany Jan Kubalčík všem členům Poslanecké sněmovny a Senátu.

„Konzervativní strana vnímá otázku financování politických stran, přesněji závislost politických stran na jejich sponzorech, jako velmi závažnou. Toto nežádoucí propojení považujeme za nezbytné zásadně narušit, neboť sponzorování politických stran vedlo k převedení velmi nerovnoměrně rozdělené ekonomické síly na sílu politickou,“ píše se v úvodu prohlášení na stránkách Konzervativní strany.

Systém financování politických stran podle Konzervativní strany musí naplňovat principy rovnosti, veřejnosti a kontroly. Financování by prý mělo být závislé jen na podpoře občanů, tedy fyzických osob, což také umožní menším stranám vstoupit do volební soutěže.

„Cílem předkládaného návrhu je, aby změněný systém financování napomohl získat ztracenou dynamiku stranického systému, neboť v rámci současného systému došlo k nežádoucímu propojení politické a podnikatelské sféry. Návrhem sledujeme zabránění korupci a účinnou kontrolu vlivů působících na politické strany,“ navrhuje Konzervativní strana.

Lidé by podle návrhu zaslaného do obou komor Parlamentu mohli platit příspěvky politickým stranám v rámci daní. „Každý občan může připsat určitou část jím placené daně z příjmu fyzických osob kterékoli z řádně zaregistrovaných politických stran, které plní včas a řádně své povinnosti,“ píše se v textu s tím, že taková podpora by byla možná jen pro jednu stranu.

„Svoji volbu politické strany, které případně část své daně věnuje, může u Finančního úřadu měnit jen jednou ročně. Občan si tyto prostředky ale také může ponechat,“ navrhuje Konzervativní strana s tím, že jakékoli jiné dary politickým stranám jsou zakázány.

Každý politický subjekt by také prý měl mít zřízen transparentní účet u České národní banky, který by byl jediným místem, kam by bylo možné legálně poskytnout dar politické straně a odkud by bylo možné náklady na činnost politické strany hradit. „V každém případě je zakázáno sponzorování politických stran od podniků se státní majetkovou účastí, podniků, které obdrží veřejnou zakázku a podniků, které z veřejných prostředků pobírají dotace, stejně jako od podniků s neprůhlednou vlastnickou strukturou či od těch, které jsou v insolvenci či úpadku. České národní bance by vznikla povinnost zákonem nedovolené dary automaticky vracet,“ uvádí Konzervativní strana.

V rámci podpory menších stran zároveň navrhuje celou řadu dalších opatření, které by prý měly pomoci ke spravedlivější soutěži politických subjektů ve volbách. Měly by se například o třetinu krátit peníze vyplácené státem politickým stranám za získané mandáty ve volbách, měla by se zrušit volební kauce pro volby do Poslanecké sněmovny, politická strana by nesměla vlastním jménem podnikat a majetek každé strany by neměl překročit „obvyklou výši.“

„Pokud by se podařilo tyto částky omezit, byly by politické strany motivovány soutěžit mezi sebou spíše prostřednictvím svých politických programů než tím, která z nich najme lepší PR agenturu. Takovým způsobem by byla zejména zkomplikována přímá vazba politické strany na bohaté sponzory, kteří v našem současném systému očekávají téměř vždy protislužbu v podobě přidělení veřejných zakázek apod. Vytváří se nová, žádoucí, vazba a závislost – závislost politické strany přímo na občanech, a to nejen na jejich hlasech, ale i na jejich kapsách,“ uzavírá Konzervativní strana ve svém prohlášení.

