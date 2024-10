Platy politiků jsou nic, zato důchody. Fialova poslankyně jasně, kdo zatěžuje rozpočet

Platy politikům mají stoupnout o 13,7 %. Prezident by si měl polepšit od Nového roku o 46.800 Kč, na výplatní pásce by tak měl mít 388 tisíc měsíčně. To u Fialů by se výplatnice měla zvednout o 37.600 na krásných 312.500 Kč měsíčně. Stejné zvýšení platu jako premiér by měla pocítit za svou práci pro stát i předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil (ODS). Místopředseda vlády by si měl polepšit o 32.400 na měsíční výplatu ve výši 268.400 Kč. Místopředsedové Poslanecké sněmovny i Senátu a ministři vlády by si měli polepšit o 26.700, na výplatnici by se měli od Nového roku dočkat 222.000 Kč. Běžní poslanci bez funkcí by si měli polepšit o 14.000, na účet jim měsíčně přijde 116.400 Kč. To vše bez náhrad a diet, jen čistý plat.

Nad tématy, která hýbou veřejnou debatou, se v Partii CNN Prima News sešli poslanci Eva Decroix (ODS), Jan Letocha (STAN), Lucie Šafránková (SPD) a Aleš Juchelka (ANO).

První se k růstu platů vyjádřila Eva Decroix. Podle ní jde čistě o rozhodnutí Ústavního soudu, kterému se vláda musí podřídit. „Lidé to vnímají jako nešťastné, ale navýšení platů vzniklo v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu,“ řekla přesvědčeně Decroix a dodala, že navýšení platů má dvě roviny. „Právní a politickou. Právně je to správné,“ zkonstatovala s tím, že ona je ochotná okamžitě odejít dělat advokacii, že jí o peníze z politiky skutečně nejde. Přidání politikům považuje v současnosti za nešťastné, ale právně správné.

Navíc poukázala na to, že platy politiků a soudců jsou legislativně svázané. Pokud se zamrazí platy politiků, musí se zamrazit i soudcům. „Platy ústavních činitelů i soudců rostou společně. Tyto hodnoty jsou propojené, tak to je v legislativě,“ vyjádřila svůj názor Decroix.

Aleš Juchelka poznamenal, že politika musí být, byť i jen symbolicky, spojená s občanskou společností. Pokud té je zle, má se to odrazit i na příjmech politiků. „Musíme dýchat s občany v dobrém i ve zlém. Devět čtvrtletí se snižovaly reálné mzdy. Byli jsme na spodku Evropské unie v inflaci i ve zdražování. V dobách zlých se musí politici uskromnit,“ řekl pan Juchelka rušen námitkami paní Decroix.

Juchelka je přesvědčen o tom, že solidární se společností by měli být nejen politici, ale i soudci. „Solidarita se společností by měla být na bedrech všech ústavních činitelů včetně soudců. I ti soudci by měli být solidární se společností a platy by se jim neměly zvedat.“

Decroix se svými námitkami se konečně prosadila a dosedla argumentačně na Juchelku s tím, že lže, protože ekonomika roste, inflace klesla na očekávanou výši a rostou i reálné mzdy. „Ekonomika roste, to, co říkáte, to platí pro minulý rok. Neplatí, že neustále padají reálné mzdy, že máme nejvyšší inflaci. Teď platy rostou, inflace je nízká,“ spustila Decroix ekonomický kulomet do úsměvu poslance Juchelky, který jen dodal, že netvrdil, že ekonomika padá doposud, jen zkonstatoval, že padala devět čtvrtletí za sebou a že se země stále ještě nedostala na předcovidovou úroveň.

Poslanec Letocha zcela odmítl pohled, který tvrdí, že si politici chtějí zvednou platy. Podle něho je to zkrátka rozhodnutí Ústavního soudu, na které mají politici povinnost reagovat a podřídit se. „Že si politici chtějí zvednout platy, to je lživé. Celé je to zarámováno v rozhodnutí Ústavního soudu,“ rozhorleně vyjádřil svůj názor poslanec ze STANu. A varoval, že za to může i předchozí zmrazení platů. Jakmile se platy rozmrazily, přišlo prudké navýšení. „Ve chvíli, kdy se platy rozmrazily, tak skokově narostly.“

A horoval pro to, aby se zavedl po široké politické diskusi automat, který by nastavoval platy ústavních činitelů. Pokud by se nyní platy opět zmrazily, čeká společnost za pár let stejná diskuse. „Musíme se bavit o automatu. Nemůžeme platy znovu zmrazit, protože za pár let budeme řešit úplně stejný problém,“ řekl Letocha.

Poslankyně Šafránková poukázala na podivné chování Ústavního soudu. Dožaduje se zvýšení platu u soudců, tedy u sebe, ale jakmile rozhodoval o snížení valorizace důchodů, své rozhodnutí opřel o argument, že ke snížení valorizace musí dojít s ohledem na hospodářský dopad. „Vzpomeňme, jak Ústavní soud rozhodl u valorizací – s ohledem na to, že hospodářství na tom je špatně, souhlasil se snížením valorizací,“ poukázala na dvojí metr v rozhodnutích se zcela odlišným výsledkem Šafránková.

Podle ní by se měly platy opět zmrazit a následně vést důkladnou politickou diskusi o zavedení automatického systému. „V tuto chvíli je to nejjednodušší řešení, a pak hledat řešení pro onen automat. Soudci by měli být také solidární, ač si to rozhodli jinak,“ je přesvědčená poslankyně z SPD.

Letocha byl ovšem skeptický. „Shoda by se měla hledat, to ale neznamená, že se najde,“ podotkl s tím, že zmrazení platů zcela odmítá, protože by se problém jen přesunul na později.

Jedná vláda teprve poté, až přišel tlak ze strany veřejnosti? Aleš Juchelka je o tom pevně přesvědčen. „Po tlaku veřejného mínění chce vláda něco měnit. My jsme to v průběhu doby navrhovali třikrát,“ poukázal Juchelka na neakčnost vlády. A přidal poznámku, že Ústavní soud ve svém rozhodnutí mluvil o soudcích, nikoliv o politicích. Těch se rozhodnutí netýkalo. „Ústavní soud rozhodl pro soudce, nikoliv pro poslance, senátory a ministry,“ řekl Juchelka.

I přes výše řečené Eva Decroix trvala na svém. Že je to rozhodnutí soudu, nikoliv vlády Petra Fialy. „Je to nález Ústavního soudu, to není politická vůle. My musíme reagovat na to, jak soud rozhodl,“ řekla. A ukázala na to, že je to nešťastné i proto, že se toho „populisticky“ chopí opoziční strany. „Je to nešťastné – opozice se teď bude chovat populisticky,“ vyjevila své obavy poslankyně z vládní ODS.

Chápe, že se jedná o „ohromný politický symbol“, ale zároveň zmínila, že daleko větší díru do státního rozpočtu dělají výplaty důchodů. Oproti nim je položka určená na platy ústavních činitelů zanedbatelná. „Je to ohromný politický symbol. Vím to. Ale podívejme se na rozpočet. Platy politiků jsou jen nepatrná část rozpočtu. Jen důchody jsou 700 miliard,“ vyjmenovala, co způsobuje nynější důchodový systém.

Jenže poslankyně Šafránková poukázala na to, že rozhodnutí Ústavního soudu proběhlo v květnu. Vláda tedy měla dostatek času vyvolat debatu a vytvořit kvalitní automatický systém. Nevytvořila ho. Ani diskusi nevyvolala. „Rozhodnutí padlo v květnu, byl tedy dostatek času, aby vláda přišla s jiným návrhem. Dalo se toho udělat spoustu, vy jste neudělali nic. A protože není dostatek času, měly by se platy zamrazit a následně by měla proběhnout diskuse,“ snažila se přesvědčit své oponenty Šafránková.

Letocha opět zopakoval, že šlo o rozhodnutí soudu, nikoliv politiků. „To byla reakce ministerstva práce a sociálních věcí na rozhodnutí soudu. Bavme se o tom racionálně, neposouvejme to do oblastí, kde to nemá co dělat,“ řekl důrazně.

Moderátorka škubla kormidlem debaty na jinou politickou mělčinu. Tím se stal „plat“ či „náhrady" či apanáž pro první dámu Evu Pavlovou. Poslankyně ODS Decroix projevila lítost, že debata pošpinila jinak čistý štít prezidentského páru. „Je mi to líto vůči paní Pavlové, vyvolalo to spoustu zlé krve,“ řekla. A dodala, že se nejedná o částku z rozpočtu, ale o část náhrad pro prezidenta, který se uvolil se takto se svou manželkou podělit. „Je to částka, která má být vyňata z náhrad prezidenta. Mrzí mě, že se nám to nepovedlo vykomunikovat,“ projevila Decroix opětovně lítost.

Poslanec Juchelka silně nesouhlasil. Podle jeho vidění se jednalo o návrh vlády, který přišel jako pozměňovací návrh. „Je to jednoznačně na podnět vlády, který tam přišel jako pozměňovací návrh, to je politické rozhodnutí, není to byrokracie, předložil to Jurečka,“ vysvětlil Juchelka zrod „náhrad“ pro Evu Pavlovou. A pak popsal další vývoj. Návrh vzbudil nevoli, tak přišla reakce prezidenta, který vše zahrál do kolejí, které by společnost mohla akceptovat. „Vznikne zlá krev u vládního návrhu, pak prezident vypustí video, kde vlastně potopí ministra Jurečku. Je to vaše rozhodnutí, vaše ostuda. Neházejme zodpovědnost na občany, ani na byrokracii. Je to vaše politické rozhodnutí,“ dštil Juchelka směrem k dámě Decroix.

Pro poslance Letochu není „plat“ pro první dámu žádný problém. „Dopad do rozpočtu je nulový. Je dobře, že první dáma bude mít možnost se opřít o kapitolu rozpočtu,“ řekl Letocha stoicky.

Lucie Šafránková se vznikem kapitoly stítního rozpočtu pro manželku prezidenta repbuliky rozhodně nesouhlasí. Obzvláště v této době to považuje za silně nemorální. „Je tu platná legislativa, která nic o kapitole rozpočtu pro první dámu neříká. U předchozích prvních dám nic takového nebylo. Teď, když lidem chybí peníze, začíná taková debata? Na to skutečně není doba. Je to nemorální. Náhrady slouží panu prezidentovi. Ne první dámě.“

A jak má podle Šafránkové první dáma řešit „nedostatek vlastních zdrojů“? Má založit nadaci, jako její předchůdkyně. „První dáma se může nechat zaměstnat třeba nadací. Ostatní první dámy měly nadace,“ řekla důrazně poslankyně SPD.

A protože i téma peněz pro první dámu se vyčerpalo, obrátila moderátorka pozornost na důchodovou reformu z pera vlády Petra Fialy. Eva Decroix řekla, že změna je nevyhnutelná, že kdyby pokračoval důchodový systém v současné podobě, zhroutí se. „Důchodový systém v této podobě je neudržitelný. Je nutné zavést změny. A musíme přijmout systém, který bude platit nejen do příštích voleb. Musíme najít konsensus. My se o to snažíme,“ řekla.

Moderátorka poukázala na „načtení pozměňovacího návrhu“ 19 minut před koncem jednání Poslanecké sněmovny. Návrh redukoval skupiny náročných profesí, které se měly dostat do důchodu dříve. Návrh načetli rukou společnou poslanec TOP 09 Jan Jakob a předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Byl to podvod? „Pozměňovací návrhy načtené na poslední chvíli znamenají, že o tom přemýšlíme a rozvíjíme to. Pozměňovací návrhy vznikly i částečně na podněty opozice,“ hájila zmíněnou praktiku Decroix.

Aleš Juchelka jednoznačně slíbil, že pokud se hnutí ANO dostane po příštích volbách do vlády, tak že vládou Petra Fialy zavedené důchodové změny zruší nebo zásadně změní. „Jejich změny znovu změníme, je to zodpovědné vůči občanům. A proto to změníme,“ řekl Juchelka s tím, že změny zasahují kupříkladu u valorizací i současné seniory. Do řeči mu vytrvale skákala do řeči Decroix s větou, že i přes změny důchody neustále porostou.

Juchelka se ovšem nedal vyvést z konceptu a pokračoval v řeči. Pozastavil se s údivem nad pozměňovacím návrhem Jakoba a Bendy. „Pozměňovací návrh o náročných profesích vložen 10:41, schůze končila v 11:00, takhle se pozměňovací návrh o náročných profesích skutečně nemůže vkládat. Tam musí proběhnout podrobná diskuse,“ je přesvědčen poslanec ANO.

Dochází ke snaze dojít ke shodě napříč politickým spektrem? Poslankyně Šafránková o tom vážně pochybuje. A ukazuje důvody. „Pojďme udělat důchodovou reformu, ale tak, aby tady vznikla celoparlamentní shoda. Jenže nám ve sněmovně diktují. Vládu naše návrhy a argumenty nezajímají. Kupříkladu o těch návrzích Bendy a Jakoba jsme se dozvěděli na poslední chvíli, a ještě jen přes média. Pro vládu není důchodová reforma cílem – cílem je důchodová deforma!“ rozčílila se poslankyně SPD. „Reforma ovlivňuje všechny lidi. Není možné to dělat takhle, takhle měnit návrhy.“

