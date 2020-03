Plav zpátky, uprchlíku. Nahý! Třikrát to zkoušel... Řecko se brání. A zaznělo, co vás zvedne ze židle

reklama

Katarská televize se na podmínky ptala íránského invalidy, který se o přechod do Řecka pokusil dvakrát od té doby, co prezident Erdogan vyhlásil, že hranice do Evropy je otevřená. Vrátil se prý se zraněními po celém těle. „Vzali mě a mlátili, zatímco mě nesli k autu. Prosil jsem je, že jsem invalida, ať mě nebijí a nechají mě. Ale neposlouchali mě," prohlašuje Homed. „Přišli jsme z třetího světa, ale nejsme občané třetí kategorie. Máme právo žít a zajistit budoucnost svým dětem," dodal.

Další migrant se o přechod hranice pokusil třikrát. Tvrdí, že řečtí vojáci muže svlékli do spodků, pak do nich pustili elektřinu taserem a na zemi je ještě mlátili obušky. „Spoutali muže, vzali nás k řece a skopli nás do ní. Někdo plaval jako ryba, někdo jako kachna, dva muži se z řeky nemohli dostat. Řekli jsme tureckým rybářům, že tam jsou, aby se po nich podívali, a od té doby už jsme je neviděli,“ popsal své zážitky. To, co se děje těm, kdo se snaží dostat do Řecka, je podle něj jako z hororu. Řecká vláda dle Al-Džazíry na obvinění nereflektuje.

Anketa Stydíte se za to, že Česko nechce přijmout sirotky ze Sýrie? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 33487 lidí

Velice podobně vyznívají výpovědi migrantů pro CNN. Dvacetiletý Abdel Aziz z Aleppa tvrdí, že ho pohraničníci zmlátili, svlékli až do prádla, zabavili mu věci a poslali ho zpátky přes hranici. „Chytila nás armáda nebo policie... měli zbraně. Vzali nám oblečení, zůstali jsme ve spodním prádle. Začali nás mlátit, někteří potom ani nemohli chodit,“ řekl a dodal, že šaty a doklady Řekové spálili, telefony a peníze si nechali.

Řecká vláda dle CNN odmítá, že by používala nadměrnou sílu proti migrantům. Řekl to řecký premiér, který prohlásil, že Evropa se Tureckem nenechá vydírat, Řecko má právo strážit své hranice a že z řecké strany k použití nadměrného násilí nedošlo. „Vždycky reagujeme, nezačínáme si, když jde o provokace z druhé strany hranic,“ pravil.

Jak se migranti chovají na hranicích, je možné vidět z tohoto videa. Někteří hází kamení a vše, co je po ruce, ručně, někteří používají praky.

Situaci budou řešit špičky EU v Bruselu. Jak informovala média a potvrdil mluvčí předsedy Evropské rady Barend Leyts, Charles Michel a Ursula von der Leyenová se dnes, 9. 3. 2020, sejdou s tureckým prezidentem Erdoganem, aby probrali témata vzájemných vztahů, včetně migrace, bezpečnosti, stability regionu a krize v Sýrii.

President @eucopresident and President @vonderleyen will meet with President @RTErdogan of Turkey on Monday at 18h in Brussels to discuss EU-Turkey matters, including migration, security, stability in the region and the crisis in Syria. — Barend Leyts (@BarendLeyts) March 8, 2020

Ovšem co se týče řecko-tureckých vztahů, v neděli přilil turecký prezident olej do ohně. V projevu vysílaném státní tureckou televizí vyzval Řecko, ať otevře své hranice. „Řecko! Apeluji na tebe. Otevři také brány a zbav se toho břímě,“ vyzval dle serveru France24.com Erdogan. A dodal: „Nech je, ať si jdou do ostatních zemí v Evropě.“

Naopak, kdo přispěchal Řecku na pomoc, je blízký Kypr. Kyperské síly prý budou také strážit pozemní hranici mezi Řeckem a Tureckem. Dohodli se na tom v neděli prezident Kypru a řecký premiér.

