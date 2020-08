Ploty proti migrantům? Jediné řešení. Odborník vysvětlil Orbánovy kroky

Hungarista Robert Pejša v rozhovoru pro server Kupredudominulosti.cz promluvil o situaci v Maďarsku a o politice premiéra Viktora Orbána. On sám dle svých slov si nemyslí, že by Orbán chtěl udělat z Maďarska nějaký autoritářský režim. Zároveň vnímá, že v Maďarsku jsou případné pojistky proti tomu.

„Myslím, že toto jsou náznaky toho, že některé skupiny obyvatelstva ve společnosti pravděpodobně stojí o změnu, což je přirozené. Protože tři volební období Fideszu nejsou standardní, ale na druhou stranu je to na základě svobodné volby maďarských voličů,“ poznamenal Pejša. Zároveň dodal, že v minulosti působil minulá dvě volební období zástupce Fideszu István Tarlós, u něhož se projevila jistá únava.

Následně přišla řeč na maďarský patriotismus. Podle Pejšových slov mají Maďaři jednoznačně mnohem intenzivnější postoj k vlastním dějinám, než je tomu u Čechů nebo Slováků. „Připomíná mi to severský postoj k vlastním dějinám, u států jako Švédsko, Norsko, Dánsko a dalších – nicméně u Maďarů je vztah k historii takový, že jak se říká, jsou svou historií nemocní. Vztah k historii je tedy velmi intenzivní,“ poznamenal Pejša.

Zároveň zdůraznil, že na školách jsou nejdůležitějšími předměty maďarský jazyk a maďarská historie. „Není to třeba jako v Česku, kde je historie absolutní popelkou. Většina lidí si na dovolenou ráda koupí nějakou historickou knížku, ale to je tak všechno. Ale Maďaři historií doslova žijí a připomínají si ji, ať jsou to lokální dějiny nebo dějinné okamžiky, které Maďarsko formovaly. Letos slavíme sto let Trianonu, to znamená, že trianonský mýtus a symboly jsou zde od ledna tématy plnými debat, konference střídá konferenci a vydávají se knihy,“ zmínil Pejša. Podle jeho slov – Maďaři se nebojí být Maďary, hovoří o svých velkých vůdcích, státnících, literátech, a to s velkou úctou a s respektem.

„A já jako Čech toto kvituji, vůbec to nepovažuji za projev nacionalismu, ale za zdravý patriotismus. Hlásí se ke svým dějinám, které si interpretují svým způsobem. A je samozřejmě možné s nimi polemizovat, není to o tom, že by nebyla možná debata nebo diskuse, to vůbec ne,“ dodal.

Závěrem se Pejša vyjádřil i k tomu, jak v Maďarsku před pěti lety stavěli ploty kvůli migrační krizi.

„Myslím, že v Maďarsku nikdo nechtěl stavět ploty ani v roce 2015, protože v roce 1988 se zde ploty stříhaly. Maďarsko byla první východoevropská nebo středoevropská země, která stříhala ploty na hranici s Rakouskem. Myslím, že tady nikdo nechtěl stavět podél hranic ploty, nicméně v daném okamžiku, v roce 2015, to bylo pravděpodobně jediné řešení, které mohlo zabránit tomu, aby byly davy desetitisíců uprchlíků, které se hnaly přes Maďarsko, nějak zastaveny,“ zmínil, s tím, že v daném roce skutečně nikdo nevymyslel žádné jiné řešení.

„To znamená, že uzavřít hranici bylo jediným možným řešením, aby se někdo začal tímto problémem vůbec zaobírat. Už to nebylo o tom, že se zde budeme jako neziskové organice věnovat uprchlíkům a budeme jim saturovat denní potřeby – ale byla to záležitost, která se odehrávala nejenom v Budapešti, ale i v jiných částech Maďarska. A nebylo to tak, že by lidé byli a priori nesnášenliví vůči uprchlíkům, naopak jsou zde stovky a tisíce případů, kdy se jim snažili pomáhat, ale samozřejmě číslo uprchlíků neustále rostlo, a tak to v Maďarech začalo vzbuzovat obavy. A tak si Orbán v tom okamžiku, protože je politik, řekl, že to musíme začít nějakým způsobem řešit tak, aby společnost a naši občané měli pocit, že stejně jako se chováme vstřícně k uprchlíkům a snažíme se jim pomoct, tak na druhou stranu také saturujeme potřeby a bezpečí vlastních občanů,“ uzavřel.

