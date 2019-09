Plukovník Šlachta promluvil. I o kauze Nagyová. Mnohým se to nebude líbit

Šlachta již dříve oznámil své rozhodnutí od policie odejít. V pořadu sdělil, že to není s pocitem křivdy, tu pociťoval po reorganizaci před třemi lety, jež prý probíhala „rychle a zběsile“ a jejíž architekti už jsou na úplně jiných pozicích. Důvod hodlá sdělit až na začátku prosince, ale prý neprozradí nic o živých kauzách. Obecně se prý jedná o směsici osobních důvodů a frustrace z práce v bezpečnostních sborech. Anketa Zeman tvrdí, že by se mělo zvážit zrušení koncesionářských poplatků pro ČT. Jste pro? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 20507 lidí

Šlachta se také vyjádřil o kauzách, které spadaly po ÚOOZ. Prý se tyto kauzy hodnotí 5 nebo 6 let poté, ale Šlachta prohlásil, že tehdy postupovali vždy podle těch nejlepších zdrojů informací. V této souvislosti byla zmíněna i kauza Nagyová, která stále ještě běží. Odcházející policista řekl, že za prací svou a svých lidí si stojí. Že soudy budou rozhodovat nekonzistetně, prý nemohli vědět. Moderátor připomenul, že v obviněních zatím padly pouze podmíněné tresty, a opět se zeptal, zda masivní zásah na úřadu vlády vzhledem k tomu stál za to. Šlachta odvětil, že zásah probíhal týden, policisté se při něm střídali a „masivním“ ho udělala média.

Připustil, že kauza Nagyová může působit jako snaha o svrhnutí vlády. Ale dodal: „První informace, které jsme dostali, tam nebyla o žádném ANO vůbec žádná debata. Navíc naše práce vůbec nespočívala v tom, že by někdo řešil nějakou politiku. My jsme řešili konkrétní trestnou činnost, konkrétní věci, které se udály a ty osoby páchaly. Ale nikdo z nás nesvrhával vládu, nikdo tam nešel s tím, že bude svrhávat vládu.“ A přidal příměr, že kdyby jako policista řešil, že po zátahu v nějaké firmě jí spadne cena akcie, tak by u policie pracovat nemohl. Fotogalerie: - Zásah policie vodními děly

Přišla také otázka, zda lze v Čechách objednat trestní stíhání a Šlachta jmenoval jako dva případy kauzu Vidkun a kauzu Beretta, kde byly tyto snahy údajně dokumentovány. „Kauza Vidkun, kauza Beretta byla o tom, že se snažili objednávat trestní stíhání, samozřejmě bylo postihováno, tam jsme byli, takže to bylo jenom dobře,“ odvětil nejdříve bývalý ředitel ÚOOZ. Moderátor se zeptal přímo, zda se tedy dá objednat trestní stíhání. „V těchto kauzách jsem pracoval, bylo to o tom, právě, byly tam dokumentovány tyhle snahy,“ zněla odpověď. Další otázka byla, zda má tedy pravdu Marie Benešová, když toto tvrdí v analýze pro prezidenta republiky. „Já to beru podle konkrétních věcí, ne že jsem to slyšel někde na ulici, ale beru to, co jsme zpracovávali, a tyto kauzy byly zpracovávány a toto byla věc, která v tom byla. Jakoby že se snažili objednat a snažili se, jak v jedné, tak v druhé kauze jakoby dehonestovat prostřednictvím vyšetřování,“ dodával Šlachta.

Moderátor připomenul, že s tím nesouhlasí nejvyšší státní zástupce těmito slovy: „Česká republika je právní stát, kde orgány činné v trestním řízení dodržují zákony a dojde-li čistě ojediněle k nějakému excesivnímu jednání, pak orgány činné v trestním řízení reagují, jak již v minulosti osvědčily případy trestního stíhání a odsouzení lidí z vlastních řad. Z tohoto pohledu mohu vyloučit, že lze v České republice beztrestně objednat trestní stíhání.“ A Šlachta to komentoval: „Pokud pan nejvyšší státní zástupce bere to ‚ojediněle‘, tak jsou to ojediněle ty případy, které jsme dokumentovali. Protože ÚOOZ byl právě nastaven pro to, aby tyto kauzy zpracovával.“ Dodal, že tato trestná činnost je jednou z nejhorších a nejhůře se rozkrývá. „Já mluvím o konkrétních kauzách a tam to bylo možné,“ konstatoval policista. Moderátor se zeptal i na kauzu Čapí hnízdo, ale zde Šlachta nebyl sdílný. „K tomu se nechci vyjadřovat. Kauzu jsem nedělal, nezpracovával. Nevím, co zpracovávala policie.“

„V březnovém rozhovoru pro Lidové noviny jste řekl, že z vyjádření některých médií a veřejně činných osob máte pocit, že už se nechce, aby vyšetřovatelé pátrali v politických výšinách. Co ve vás konkrétně vzbudilo pocit, že se v Česku už nechce pátrat v politických výšinách?“ ptal se dále moderátor. „Vychovat policistu a naučit ho pracovat s informacemi, zdroji a pracovat v takovém prostředí, jako bylo v kauze Beretta nebo Vidkun, vyžaduje dobrou znalost prostředí a zkušenosti. Pokud desítky lidí odejdou i se svými znalostmi a uměním toto dělat, tak to je pro mě signál, že o to není zájem,“ svěřil se bývalý ředitel elitního útvaru. Ale komentář, zda je problém v policejním vedení nebo na Ministerstvu vnitra, si Šlachta nechává na prosinec. Fotogalerie: - Vláda úřaduje

Co se týče dalšího působení, Šlachta řekl, že nehodlá vstupovat do žádné politické strany. Prý si nedovede představit, že by využíval informace, které jako funkcionář policie ČR získal, například v politice. „Možná skončím tím, že budu pracovat u soukromníka,“ mínil bývalý ředitel ÚOOZ.

