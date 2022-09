Plyn na zimu – spálený pro Němce a Rakušany. Budinský varuje. Loď s plynem? Cena stoupla

reklama

V úterý spolek informoval, že pálíme plyn asi 20 GWh denně. Do plných zásobníků nám chybí asi 15 %. To je asi 4000 GWh. „Kdybychom plyn nepálili na export elektřiny od vypuknutí války skoro každý druhý/třetí den, a plyn si ukládali, mohli jsme mít v zásobnících o 1500 GWh víc, a to je jedna a půl lodi s LNG,“ doplnil.

Pálíme plyn asi 20 GWh denně. Do plných zásobníků nám chybí asi 15 %. To je asi 4000 GWh. Kdybychom plyn nepálili na export elektřiny od vypuknutí války skoro každý druhý/třetí den, a plyn si ukládali, mohli jsme mít v zásobnících o 1500 GWh víc, a to je jedna a půl lodi s LNG. pic.twitter.com/0cmcDgFMGe — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) September 20, 2022

Téhož dne do Česka dorazila první loď se zkapalněným plynem. „Přijela nám první loď s LNG a cena plynu stoupla za den o 30 eur za MWh, tedy o 17,6 %. „To zdraží elektřinu při ceně povolenky 71 eur za TWh. Cena neklesne pod vzorec: 2x cena plynu + 1/2 povolenky, to je: 2x 200 + 71/2 = 435,50 eur za MWh. Dnes u nás s cenou plynu 170 eur za MWh stála 479 eur za MWh,“ vyčíslil spolek. Do konce roku jich má připlout celkem osm.

Přijela nám první loď s LNG a cena plynu stoupla za den o 30 €/MWh, tedy o 17,6 %. To zdraží elektřinu při ceně povolenky 71 €/t.

Cena neklesne pod vzorec: 2x cena plynu + 1/2 povolenky, to je: 2x 200 + 71/2 = 435,50 €/MWh

Dnes u nás s cenou plynu 170 €/MWh stála 479 €/MWh pic.twitter.com/h8cRX8yPsP — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) September 20, 2022

Dnes nám podle spolku do plného, největšího zásobníku na našem území, který vlastní německá energetická společnost REW, chybí podle příslušných grafů k naplnění zásobníku doplnit 6 %. To je přes 1,5 TWh. „To je množství plynu, který od počátku války spálila paroplynová elektrárna Počerady na výrobu elektřiny čistě na export do Rakouska, na Slovensko a částečně do Německa,“ upozorňuje na svém twitteru spolek Konec uhlí-Nová energie, jehož předsedou je exministr Vladimír Budinský.

Do plného, největšího zásobníku na našem území, který vlastní ????RWE, chybí doplnit 6 %.

To je přes 1,5 TWh.

To je množství plynu, který od počátku války spálila paroplynová elektrárna Počerady na výrobu elektřiny čistě na export

do Rakouska, na Slovensko a částečně do Německa. pic.twitter.com/i5sXwAUER5 — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) September 23, 2022

Účinnost paroplynových elektráren je podle Konce uhlí cca 50 %. Na 1 kWh elektřiny potřebuji 2 kWh plynu. Proto v reálném světě stojí 1 kWh elektřiny 2x tolik co 1 kWh plynu + 1/2 EU povolenky CO2. Regulace EU způsobí, že české uhelné elektrárny budou stát a plynové vyrábět, vysvětluje dále spolek energetickou problematiku.

Účinnost paroplynových elektráren je cca 50 %. Na 1 kWh elektřiny potřebuji 2 kWh plynu. Proto v reálném světě stojí 1 kWh elektřiny 2x tolik co 1 kWh plynu + 1/2 EU povolenky CO2.

Regulace EU způsobí, že ????uhelné elektrárny budou stát a plynové vyrábět.https://t.co/RAUD1S6ZCk pic.twitter.com/ka6kL4zhTR — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) September 20, 2022

Situace by podle organizace mohla být v tuto chvíli daleko příznivější, pokud bychom nepálili plyn, aby v sousedních státech šla elektřina. „Kdybychom nepálili od počátku války plyn v paroplynové elektrárně na export do Rakouska, Slovenska a částečně do Německa, ale kdybychom ho naopak plnili místo toho do zásobníků, mohli jsme mít zásobníky asi o 1,5 TWh více plné a být teď přes 90 %,“ zdůrazňuje spolek opakovaně v dalším ze svých tweetů k zásobování plynem.

Jedno je podle spolku jisté, následující měsíce ukážou, co Evropská unie vydrží. „Tato zima prověří odolnost EU,“ dodává twitterový účet Konec uhlí.

Kdybychom nepálili od počátku války plyn v paroplynové elektrárně na export do Rakouska, Slovenska a částečně do Německa, ale kdybychom ho naopak plnili místo toho do zásobníků, ??, mohli jsme mít zásobníky asi o 1,5 TWh více plné a být teď přes 90 %.

Tato zima prověří odolnost EU pic.twitter.com/RbgB77mWIe — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) September 21, 2022

Čtvrteční grafický přehled ukázal, že se plnění zásobníků s nástupem chladnějších dnů zpomaluje. „Plnění zásobníků, které se znovu po měsících neplnění rozbíhalo slibně, se snížilo po nástupu chladných teplot a po začátku topné sezony. V ČR je 37 TWh plynu,“ přibližuje dál organizace.

Plnění zásobníků, které se znovu po měsících neplnění rozbíhalo slibně, se snížilo po nástupu chladných teplot a po začátku topné sezony. V ČR je 37 TWh plynu. pic.twitter.com/3AAmP5odKs — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) September 22, 2022

Dnes spolek oznámil, že se dynamika plnění zásobníků plynu na území České republiky před zimou zvýšila po chabém plnění v měsíci srpnu a na počátku září alespoň zpět na historicky průměrnou úroveň.

Dynamika plnění zásobníků plynu na území České republiky před zimou se zvýšila po chabém plnění v měsíci srpnu a na počátku září zpět na historicky průměrnou úroveň.

Plnění bude pokračovat v dalších dnech a dá se sledovat na odkazu: https://t.co/EWMl1Wn9T4 pic.twitter.com/WuHfXHUfAM — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) September 21, 2022

Psali jsme: „No jo, tam to fičí!“ Výsměch. Kopanec se Síkelovi nevyplatil Vladimír Budinský: „Plníme zásobníky málo. Vyhláška je měkká.“ Jenže vláda nemá moc... Pálíme plyn na elektřinu na vývoz. Že nám ho někdo dá? Zlý odhad Pořád pálíme uhlí a plyn, aby v Rakousku šla elektřina. Přišlo varování

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.